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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Белоруссия объявила о выдворении журналистов «Дождя»

Задержанные в Белоруссии журналисты телеканала «Дождь», работавшие без аккредитации, должны покинуть республику, сообщил в воскресенье пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В МИД Белоруссии заявили, что журналистов «Дождя» попросят покинуть республику

Глаз сообщил, что белорусская сторона поддерживает "конструктивный рабочий контакт по данной теме с российскими коллегами, которые активно интересуются ситуацией со своими гражданами". По словам пресс-секретаря МИД, "вокруг этого вопроса много спекуляций и попыток раздуть скандал на пустом месте".
ТАССвчера в 11:43
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РБК

МИД Белоруссии сообщил о дальнейшей судьбе журналистов «Дождя»

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В МИД Белоруссии заявили, что журналистов «Дождя» попросят покинуть республику

ТАССвчера в 11:43
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Задержанных в Минске журналистов «Дождя» попросят покинуть страну

Коммерсантъвчера в 12:12
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РИА Новостивчера в 12:06
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Коммерсантъ18:36
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