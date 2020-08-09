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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Белоруссия объявила о выдворении журналистов «Дождя»

Задержанные в Белоруссии журналисты телеканала «Дождь», работавшие без аккредитации, должны покинуть республику, сообщил в воскресенье пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В МИД Белоруссии заявили, что журналистов «Дождя» попросят покинуть республику

Глаз сообщил, что белорусская сторона поддерживает "конструктивный рабочий контакт по данной теме с российскими коллегами, которые активно интересуются ситуацией со своими гражданами". По словам пресс-секретаря МИД, "вокруг этого вопроса много спекуляций и попыток раздуть скандал на пустом месте".
ТАСС11:43
Подробнее о событии
РБК

МИД Белоруссии сообщил о дальнейшей судьбе журналистов «Дождя»

РБК12:25
Коммерсантъ

Задержанных в Минске журналистов «Дождя» попросят покинуть страну

Коммерсантъ12:12
RT на русском

В МИД Белоруссии прокомментировали задержание российских журналистов

RT на русском12:21
Известия

Минск назвал местонахождение задержанных журналистов из России

Известия12:24
РИА Новости

Задержанных журналистов «Дождя» попросят покинуть Белоруссию

РИА Новости12:06
Дождь

МИД Беларуси: задержанных в Минске журналистов Дождя попросят покинуть страну

Дождь11:48
ТАСС

В МИД Белоруссии заявили, что журналистов «Дождя» попросят покинуть республику

ТАСС11:43

Автоэксперт объяснил, как правильно пользоваться климат-контролем

В ходе интервью главный редактор журнала «Авторевю» Леонид Голованов отметил, что в современных автомобилях чаще всего устанавливаются не ручные кондиционеры, а автоматические системы климат-контроля.
Тарантас Ньюсвчера в 13:46
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Истребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем

Как писал NEWS.ru, ранее российские истребители были подняты на перехват самолёта-разведчика ВВС Норвегии Р-3С Orion над Баренцевым морем, а над Чёрным морем — разведывательных самолётов Р-8А Poseidon ВМС США, RС-135 ВВС США и беспилотного летательного аппарата MQ-9А Ripper ВВС США.
News.ru13:31
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Врач оценил опасность обнаруженного в Китае вируса SFTS

Доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин оценил опасность вируса SFTS, о распространении которого ранее сообщили в Китае.
RT на русском09:46
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Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ru03:59
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В Минске грубо задержали трех журналистов «Дождя», освещавших выборы

Белорусские правоохранительные органы задержали корреспондентов российского телеканала «Дождь» Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова, который был с ними.
Собеседник07:31
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Москва отправила в Минск сенаторов признавать победу Лукашенко

Безосновательно арестованные 33 россиянина продолжают томиться в белорусских застенках, а Россия тем временем направляет в Минск делегацию для наблюдения за выборами президента, чем фактически признаёт их легитимность, а заодно своё поражение в навязанном ей беспрецедентном скандале.
Новый Деньвчера в 21:14
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В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ru08:34
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Условия применения ядерного оружия впервые раскрыло Минобороны России

В тексте говорится, что главное и единственное условие применения ядерного оружия связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, направленных в сторону России и (или) ее стран-союзников.
Live247 августа в 02:29
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Росстат зафиксировал снижение смертности от коронавируса в июне

Количество смертей, вызванных коронавирусной инфекцией в России, в июне снизилось по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Росстат 7 августа на сайте Федеральной службы государственной статистики.
ИА Красная Весна7 августа в 14:47
1,8K

В Саратове нашли тело школьника за торговым комплексом

Следствие выясняет обстоятельства смерти 13-летнего мальчика, тело которого в воскресенье прохожие нашли за зданием торгового комплекса в Заводском районе Саратова, сообщило региональное управление СК РФ.
РИА Новости14:15
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