Белоруссия объявила о выдворении журналистов «Дождя»
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Задержанные в Белоруссии журналисты телеканала «Дождь», работавшие без аккредитации, должны покинуть республику, сообщил в воскресенье пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.В источнике
С чего всё началось
В МИД Белоруссии заявили, что журналистов «Дождя» попросят покинуть республику
Глаз сообщил, что белорусская сторона поддерживает "конструктивный рабочий контакт по данной теме с российскими коллегами, которые активно интересуются ситуацией со своими гражданами". По словам пресс-секретаря МИД, "вокруг этого вопроса много спекуляций и попыток раздуть скандал на пустом месте".
ТАССвчера в 11:43
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Эхо Москвывчера в 13:07