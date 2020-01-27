с чего всё началось

В 2019 году Минск потерял треть экспортных пошлин из-за "грязной нефти" и налогового маневра. Белоруссия оценила потери экспортных пошлин на нефтепродукты. Об этом сообщил глава Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько.

Общество Прокуратура проверяет жалобы водителей скорой помощи Екатеринбурга В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по факту публикаций в СМИ о жалобах водителей скорой помощи.

Общество В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.

Авто В Сети выставили на продажу растянутый «Гелендваген» за 34 млн рублей В Сети появилось сообщение о том, что в Германии продают один экземпляр из десяти выпущенных в мире представителей Mercedes-AMG G63 в вариации Big One с удлиненной базой колес.

Происшествия Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.

Здоровье Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае.

Происшествия Россиянка запретила врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 килограммов Жительница Омска запретила врачам лечить 14-летнюю дочь, которая весила 25 килограммов из-за белково-энергетической недостаточности, а также отказалась от медицинского наблюдения и обследования ребенка и не впускала домой врача-педиатра.

Происшествия Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.

Политика В России задержали японца при попытке получения секретных материалов Подданный Японии был задержан в России при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в МИД РФ.