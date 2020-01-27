Экономика
Деловое.ТВБелоруссия оценила потери экспортных пошлин на нефтепродукты
В 2019 году Минск потерял треть экспортных пошлин из-за "грязной нефти" и налогового маневра. Белоруссия оценила потери экспортных пошлин на нефтепродукты. Об этом сообщил глава Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько.
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«Одна из причин такого падения — снижение объемов производства в нефтяной отрасли и вывозных таможенных пошлин за экспорт нефтепродуктов (на 33,2%)». — цитирует Сенько агентство «БелТА».Известия05:06
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