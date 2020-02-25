с чего всё началось

Из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок грязной нефти экспорт Беларуси сократился на $2 млрд. Об этом во вторник, 25 февраля, пишет РБК со ссылкой на издание «БелТА».

Гаджеты Уоррен Баффетт назвал лучший бизнес в мире Миллиардер и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт в интервью телеканалу CNBC назвал корпорацию Apple, «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, что ему довелось увидеть.

Армия и оружие Пентагон заявил об увеличении активности российского подводного флота Глава Европейского командования США генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия в 2019 году в полтора раза увеличила активность своего подводного флота, при этом корректность действий российских подводников увеличилась.

Здоровье На Украине госпитализировали вернувшуюся из Италии женщину Женщину, которая недавно вернулась из Италии, госпитализировали в украинском городе Черновцы, ее проверяют на коронавирус COVID-19, рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой областной госадминистрации Мария Полищук.

Здоровье ФАС начала расследование рекламы «Арбидола» Служба ищет доказательства, что препарат «активен против коронавируса» Изучив рекламу противовирусного препарата «Арбидол», в которой утверждалось, что он «активен даже против коронавируса», Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам нарушения рекламного законодательства.

Политика Голосовать по поправкам в Конституцию намерены 66% россиян Порядка 66% россиян планируют принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, 41% из них точно примут, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Футбол УЕФА может отменить или перенести Евро-2020 из-за коронавируса УЕФА может отменить или перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года и другие турниры, если ухудшится ситуация с распространением коронавируса.

Футбол Лига чемпионов. «Наполи» примет «Барселону» В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» сыграет с «Барселоной». Матч пройдет в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло».

Кино Суровый нуар: в Сети появились новые кадры из фильма «Веном 2» В Сети появились новые кадры со съемок супергеройского фильма «Веном 2». Что примечательно, на этот раз кадры выложил не очередной чрезмерно любопытный поклонник, а Грег Уильямс, не последний человек в Голливуде, режиссер и фотограф.

Экономика Убыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.