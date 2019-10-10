В общей сложности же — учитывая потери постсоветской республики и в этом году — цифра составит 800 миллионов долларов, отметил Ермолович. Также глава Минфина Белоруссии отметил, что Москва и Минск ведут переговоры о компенсации потерь из-за налогового маневра.

Белоруссия оценила потери от налогового маневра в РФ в $800 млн

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