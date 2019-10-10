Экономика
Pravda.RuБелоруссия оценила потери от налогового маневра в РФ в $800 млн
В общей сложности же — учитывая потери постсоветской республики и в этом году — цифра составит 800 миллионов долларов, отметил Ермолович. Также глава Минфина Белоруссии отметил, что Москва и Минск ведут переговоры о компенсации потерь из-за налогового маневра.
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Правительство заявило об отсутствии обязательств перед Белоруссией из-за налогового маневра
Коммерсантъ10 октября в 10:12
Белоруссия оценила в $400 млн потери от налогового маневра РФ
Московский Комсомолец10 октября в 04:36
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Из-за налогового маневра РФ Беларусь может потерять в 2020 году 400 млн долларов
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 14:44, Ашберн
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