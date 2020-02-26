Днем ранее представители России и Белоруссии подписали протокол о компенсации за поставки загрязненной нефти по магистральному трубопроводу «Дружба». О сумме компенсации тогда не сообщалось.

Белоруссия оценила размер компенсации за «грязную» нефть из России

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