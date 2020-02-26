Энергетика
ИзвестияБелоруссия оценила размер компенсации за «грязную» нефть из России
Днем ранее представители России и Белоруссии подписали протокол о компенсации за поставки загрязненной нефти по магистральному трубопроводу «Дружба». О сумме компенсации тогда не сообщалось.
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Политика
Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии
Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Гаджеты
Назван самый продаваемый смартфон 2019 года
Стал известен самый популярный смартфон в мире по результатам 2019 года.
Экономика
В Союзе пивоваров рассказали о формуле минимальной цены на пиво
В марте 2019 года газета «Известия» сообщала, что в Национальном союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции выступили с инициативой установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.
Интернет
Google ухудшит один из своих самых полезных сервисов
Компания Google избавится еще от одной полезной функции. Изменения затронут сервис поиска по картинкам Google Images.
Политика
Сурков рассказал о несуществующей Украине и «упрямых хохлах»
Бывший помощник президента России Владислав Сурков заявил, что Украины на данный момент не существует.
Транспорт
Первый участок трассы из Краснодара в Крым обойдётся в 59 млрд рублей
Почти 60 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
Здоровье
Мишустин увидел «грустную и стыдную» курганскую больницу
Визит премьера Михаила Мишустина в один из самых депрессивных городов России, Курган, стал крайне необычным — вместо привычных при Медведеве «сюжетов» о том, как все замечательно, Мишустин захотел увидеть подлинную картину происходящего — он посетил городскую больницу, где капремонта не было несколько десятков лет.
Гаджеты
Яндекс.Маркет: фитнес-электроника набирает популярность в России
Яндекс.Маркет как крупный агрегатор цен, характеристик и отзывов о товарах, поделился новыми данными о спросе на электронные устройства из мира фитнеса и спорта и выделил самые популярные продукты за весь прошедший год.
Политика
Сурков не исключил обнуления президентских сроков
На прошлой неделе сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию РФ Павел Крашенинников заявил, что внесение поправок не обнулит президентские сроки.
Общество
Боб Айгер покинул пост генерального директора Disney
Новым генеральным директором компании Disney стал Боб Чапек, сменив на этом посту Боба Айгера. Об этом говорится в сообщении компании.
Авто
«АвтоВАЗ» представил новые версии Lada Largus
В Тольятти прошла презентация 3-х новых модификаций популярного универсала Lada Largus, предназначенных для различных служб.
Музыка
Лоза оценил выбор Украины на «Евровидение-2020»
РИА Новости Российский музыкант Юрий Лоза одобрил решение Украины представить на "Евровидение-2020" участников с песней на украинском языке.
Политика
Глава Укрэнерго Ковальчук покинул свой пост
Исполняющий обязанности директора компании «Укрэнерго» (оператора Объединенной украинской энергосистемы) Всеволод Ковальчук ушел в отставку.
Общество
Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии
Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
Спорт
МОК: есть три месяца, чтобы определиться с судьбой Олимпиады-2020
Старейший член МОК Ричард Паунд прокомментировал обеспокоенность мировых СМИ о судьбе олимпиады в Токио, проведению которой угрожает коронавирус.
Политика
Россия окажет содействие визиту польской делегации в Смоленск
"Россия окажет необходимое содействие визиту польской делегации в Смоленск и Катынь 10 апреля", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.
Происшествия
В Германии мужчина въехал в толпу на карнавале
В немецком городе Фолькмарзен мужчина въехал на легковом автомобиле в участников карнавального шествия, сообщает HNA со ссылкой на полицейских.
Происшествия
На поиски детей, пропавших в море в Сочи, направили второй катер
Второй катер выдвинулся на поиски двух подростков, пропавших в море в Сочи, сообщил журналистам начальник городского управления МЧС РФ Сергей Скрыльников.
Хоккей
Панарин установил рекорд НХЛ для дебютантов клубов в XXI веке
Футбол
Венгер предложил отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер предложил отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков, сообщает beIN Sports.
Кино
Слух: в сериале «Сокол и Зимний солдат» появится первый мутант в киновселенной Marvel
Сериал «Сокол и Зимний солдат» давно позиционируется как один из самых ожидаемых проектов киновселенной Marvel, и для этого есть объективные причины.
Общество
Сын Порошенко спел с российским рэпером на концерте в Лондоне
На концерте в Лондоне сын бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил спел с российским рэпером Face, которые выступал в Великобритании, сообщает телеканал «360».
Шоу-бизнес
Собчак ответила на обвинения сбежавшей из студии Успенской
Артистка после шоу обвинила Собчак в том, что та «холодная, циничная и пустая ведущая».
Общество
Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров
Политика
Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Шоу-бизнес
«Насиловали и накачивали наркотиками»: Певица Даффи впервые раскрыла подробности своего исчезновения
Про свои неприятности британская певица рассказала журналисту, но не стала называть его имени.
Происшествия
Обвиняемые в убийстве экс-мэра Киселевска были серийными грабителями
Мужчины, задержанные и арестованные по делу об убийстве экс-главы Киселевска Сергея Лаврентьева, причастны к десятку тяжелых преступлений — грабежам и разбоям, сообщил замначальника главного управления МВД по Кемеровской области Александр Табакаев на заседании Заксобрания Кемеровской области.
Политика
В ОНФ не обсуждалось возможное объединение с «Единой Россией»
Ранее в СМИ появилась информация о том, что к парламентским выборам в 2021 году "Единая Россия" планирует объединиться с ОНФ, сменить название и изменить структуру руководства партией.
Спорт
Объявлены бесплатные игры для подписчиков Xbox Live Gold в марте
Batman: The Enemy Within и Shantae: Half-Genie Hero станут бесплатными для подписчиков Live Gold в марте.