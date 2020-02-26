Энергетика

ИзвестияИзвестияБелоруссия оценила размер компенсации за «грязную» нефть из России

Днем ранее представители России и Белоруссии подписали протокол о компенсации за поставки загрязненной нефти по магистральному трубопроводу «Дружба». О сумме компенсации тогда не сообщалось.
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Белоруссия подсчитала компенсацию от России за «грязную» нефть

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