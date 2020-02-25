с чего всё началось

Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.

Россия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть

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Кино Критики похвалили хоррор «Человек-невидимка» от создателя «Апгрейда» Состоялись предпремьерные показы фильма ужасов под названием «Человек-невидимка», вслед за чем последовали первые оценки со стороны ведущих англоязычных изданий.

Общество Рассекреченный разведчик-нелегал Шевченко впервые появился на публике Разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко впервые принял участие в публичном мероприятии после того, как его официально рассекретила Служба внешней разведки, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. О этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

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Политика Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.

Шоу-бизнес Разведенная Елена Степаненко похудела и помолодела Многие отметили, что 66-летняя артистка сильно изменилась в лучшую сторону и как будто помолодела на несколько лет.

Политика Захарова ответила на высказывания СНБО Украины о возвращении Крыма В сообщении, опубликованном 26 февраля в Facebook, Захарова процитировала высказывание Данилова о том, что Киев не идет на «военное возвращение» Крыма из-за боязни большого числа жертв.