Энергетика

ИзвестияИзвестияБелоруссия оценила размер компенсации за «грязную» нефть из России

Днем ранее представители России и Белоруссии подписали протокол о компенсации за поставки загрязненной нефти по магистральному трубопроводу «Дружба». О сумме компенсации тогда не сообщалось.
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Белоруссия подписала с Россией протокол о компенсации за загрязненную нефть из расчета $15 за баррель, сообщил БелТА
 заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.
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