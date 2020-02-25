Энергетика
ИзвестияБелоруссия оценила размер компенсации за «грязную» нефть из России
Днем ранее представители России и Белоруссии подписали протокол о компенсации за поставки загрязненной нефти по магистральному трубопроводу «Дружба». О сумме компенсации тогда не сообщалось.
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с чего всё началось
Белоруссия подписала с Россией протокол о компенсации за загрязненную нефть из расчета $15 за баррель, сообщил БелТА заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.Коммерсантъвчера в 17:32
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