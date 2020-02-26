с чего всё началось

Власти Белоруссии намерены получить от России более $61 млн за 563 тыс. тонн «грязной» нефти, которая в 2019 году пошла на переработку на нефтеперерабатывающий завод в Мозыре. Об этом 26 февраля заявил пресс-секретарь «Балнефтехима» Александр Тищенко.

Белоруссия оценила сумму компенсации от России за «грязную» нефть

Политика Во Львове радикалы сорвали выездное заседание комитета Рады Отказ депутата Верховной рады Натальи Королевской («Оппозиционная платформа — За жизнь») назвать Россию «страной-агрессором» привёл к срыву выездного заседания комитета Рады во Львове.

Политика В Кремле объяснили выбор даты голосования по поправкам в Конституцию Выбор 22 апреля в качестве даты проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции не связан с днем рождения Владимира Ленина, сообщил Дмитрий Песков.

Происшествия Неизвестные устроили погром в горсовете в Жмеринке на Украине Неизвестные в масках и с дымовыми шашками в четверг ворвались в помещение горсовета в Жмеринке в Винницкой области Украины, во время инцидента пострадали 12 человек, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции.

Происшествия Возбуждено уголовное дело об убийстве пропавшей девушки из дела «Сети» Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве по жалобе родителей жительницы Пензы Екатерины Левченко, об исчезновении которой говорилось в резонансной публикации "Медузы" о деле "Сети" (террористическое сообщество, запрещено в России).

Биатлон Драчёв заявил, что СБР подаст иск к сотруднице IBU Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал намерение биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича подать иск к исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Саре Фуссек-Хаккарайнен из-за ситуации с обысками во время чемпионата мира 2020 года в итальянской Антерсельве.

Экономика Из-за теплой зимы в Петербурге могут резко упасть цены на одежду По наблюдениям специалистов компании, аномально теплая зима усугубила и без того непростую ситуацию на одежном рынке, на который негативно влияют сокращение располагаемого дохода у населения из-за растущих расходов на продукты питания, ЖКХ, медицину и др.

Экономика ФНС заблокировала счета российского подразделения Google Федеральная налоговая служба заблокировала счета российского подразделения Google. Соответствующее решение размещено в базе ФНС.

Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.

Здоровье На украинских вокзалах появились изоляторы из-за коронавируса Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") организовала на пяти вокзалах помещения для временной изоляции лиц с подозрением на коронавирус и другие респираторные заболевания, сообщила в четверг пресс-служба компании.

Происшествия В Кремле прокомментировали покушение на чеченского блогера Как сообщало ИА REGNUM, днем 26 февраля в Польше неизвестный напал в квартире на блогера Тумсо Абдурахманова.

Экономика Промышленность Украины ускорила падение при новом президенте С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в январе 2020 года к январю 2019 года снизилось на 4,7%. По итогам прошлого года промпроизводство Украины рухнуло на 8,3%. Хуже было только в кризис 2014 года, когда промышленность Украины сократила производство на 17,2%. Сократились все виды промышленности, кроме производства напитков.

Космос У Земли появился временный естественный спутник Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.

Происшествия В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.

Музыка Панайотов прокомментировал слухи об участии в «Евровидении» Певец Александр Панайотов прокомментировал в Instagram слухи о своем участии в международном вокальном состязании «Евровидение» в 2020 году.