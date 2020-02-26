Энергетика

REGNUMREGNUMБелоруссия оценила сумму компенсации от России за «грязную» нефть

Власти Белоруссии намерены получить от России более $61 млн за 563 тыс. тонн «грязной» нефти, которая в 2019 году пошла на переработку на нефтеперерабатывающий завод в Мозыре. Об этом 26 февраля заявил пресс-секретарь «Балнефтехима» Александр Тищенко.
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с чего всё началось
Белоруссия подписала с Россией протокол о компенсации за загрязненную нефть из расчета $15 за баррель, сообщил БелТА
 заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.
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