Энергетика
REGNUMБелоруссия оценила сумму компенсации от России за «грязную» нефть
Власти Белоруссии намерены получить от России более $61 млн за 563 тыс. тонн «грязной» нефти, которая в 2019 году пошла на переработку на нефтеперерабатывающий завод в Мозыре. Об этом 26 февраля заявил пресс-секретарь «Балнефтехима» Александр Тищенко.
Читать в источнике
Оценить333
с чего всё началось
Белоруссия подписала с Россией протокол о компенсации за загрязненную нефть из расчета $15 за баррель, сообщил БелТА заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.Коммерсантъ25 февраля в 17:32
Подробнее о событии
Показать все источники
В Белоруссии назвали точную сумму компенсаций от России за «грязную» нефть
Взгляд.ру26 февраля в 01:09
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 00:31, Ашберн
Показать все источники
Россия выплатит Беларуси компенсацию за грязную нефть. Но бензин в стране дорожать не перестанет
КП - Беларусь26 февраля в 07:56
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 00:31, Ашберн
Комментарии
Хоккей
Хоккеисты «Рейнджерс» обыграли «Монреаль» в матче НХЛ
Общество
Собянин отказался считать дискриминацией изоляцию приезжих из Китая
"Граждане любых стран, включая КНР, на не дискриминационной основе при въезде на территорию РФ из государств и районов, подверженных эпидемии, при прохождении пограничного контроля получают постановление главного государственного санитарного врача Москвы о необходимости в течение 14 дней строго соблюдать режим изоляции по месту жительства и/или пребывания", - подчеркивается в письме.
Происшествия
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Происшествия
Мужчину осудили за умышленное заражение школьницы ВИЧ на Сахалине
Суд в Сахалинской области приговорил жителя Корсакова, заразившего школьницу вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), к двум годам лишения свободы.
Армия и оружие
Турция уточнила количество погибших военных в Идлибе
Общество
В Росгидромете предсказали температурные аномалии в начале марта
В начале марта в России ожидаются новые погодные аномалии: средняя температура воздуха в Москве и Московской области, арктической зоне Урала и Западной Сибири будет выше нормы.
Музыка
В «Ночь музыки» для уральцев выступит группа Billy’s Band
Культура
Запрещенный из-за порнопропаганды фильм «Дау. Наташа» возмутил немцев
Уточняется, что картина, вошедшая в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля, попала под запрет из-за сцены, в которой следователь заставляет официантку засунуть в вагину бутылку.
Здоровье
В Белоруссии зарегистрировали первый случай коронавируса
В Белоруссии зарегистрировали первый завозной случай коронавируса нового типа, сообщила пресс-служба белорусского Министерства здравоохранения.
Космос
Ученые обнаружили самый большой взрыв в истории Вселенной
Взрыв сверхмассивной черной дыры в скоплении галактик Змееносца стал самым большим в истории Вселенной с момента ее образования.
Политика
Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым
Официальным лицам США стоит посетить Крым, чтобы навсегда снять озабоченности об "аннексии" полуострова.
Общество
«Триколор» перестанет показывать более 30 каналов
Оператор сообщил, что с 1 марта 2020 года не будет показывать более чем 30 тематических каналов, которые входят в пакет «Ред Медиа».
Космос
Китайский аппарат изучил грунт Луны
Аппарат «Чанъэ-4», запущенный в начале 2019 года, прислал новый массив данных о недрах спутника Земли.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Происшествия
Число погибших в ДТП в Кузбассе возросло до пяти
"Пострадавший в результате столкновения на трассе Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк скончался в реанимации", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и ожогами Утром в пятницу на 20-м километре трассы Ленинск - Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк в Кемеровской области столкнулись минивэн Toyota и "Газель".
Шоу-бизнес
Елена Степаненко заметно помолодела
Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Культура
Американский писатель резко высказался о «Преступлении и наказании»
Американский писатель Джеймс Эллрой в интервью испанской газете El País в грубой форме высказался о романе писателя Федора Достоевского "Преступление и наказание".
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Общество
Путин пообщался с детьми в парке «Остров мечты»
Президент России Владимир Путин в четверг пообщался с первыми посетителями тематического детского парка "Остров мечты" в Москве - воспитанниками детских домов, многодетных, малообеспеченных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей, а также подопечными благотворительного фонда Константина Хабенского.
Кино
Маколей Калкин появится в новой «Американской истории ужасов»
39-летний Калкин уже давно не появлялся в крупных проектах, занимаясь своим подкастом и напоминая о себе появлениями на разных интернет-каналах.
Политика
В ФНПР пояснили, как будет оплачиваться выходной 22 апреля
Выходной 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваться, так как этот день не придется брать за свой счет, сообщил член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.
Экономика
Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса
Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини.
Общество
Россияне в 2019 году получили 106 млрд рублей штрафов за нарушения ПДД
Российские граждане получили 122 млн постановлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения (ПДД) на сумму около 106,5 млрд рублей в 2019 году.
Общество
Первый случай коронавируса подтвержден в Литве
Заразилась женщина в итальянской Вероне. Ситуация с распространением коронавируса приближается к пандемии.
Общество
Роспотребнадзор: коронавирус распространяется через воду
Для предохранения от заражения коронавирусом следует чаще мыть лицо и руки, протирать гаджеты, пользоваться чистой посудой и содержать дом в чистоте.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Хоккей
Определились все пары первого раунда Кубка Гагарина
Определились все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Происшествия
В Саратове полиция начала проверку после нападения на водителя такси
В Саратове полицейские начали проверку после нападения на водителя «Яндекс.Такси».