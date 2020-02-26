с чего всё началось

Власти Белоруссии намерены получить от России более $61 млн за 563 тыс. тонн «грязной» нефти, которая в 2019 году пошла на переработку на нефтеперерабатывающий завод в Мозыре. Об этом 26 февраля заявил пресс-секретарь «Балнефтехима» Александр Тищенко.

Белоруссия оценила сумму компенсации от России за «грязную» нефть

Политика Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.

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Политика Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа Апелляционный суд Гааги, который 18 февраля вынес решение против России по жалобе бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа, опирался в том числе на Договор о принятии Крыма в состав Российской Федерации 2014 года как на свидетельство того, что Россия пользуется механизмом временного применения международных договоров во всей их целостности.

Общество Часовой салон в Женеве отменен из-за угрозы коронавируса Фонд высокого часового искусства (Fondation de la Haute Horlogerie, FHH) объявил сегодня, 27 февраля, о том, что вынужден отменить часовой салон SIHH, одно из двух главных меропрятий года.

Политика Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии своей программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.

Политика Захарова назвала жалким зрелищем поведение журналисток из Грузии Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток с телеканалов Imedi и 1TVGe, устроивших крик и толкотню в ходе попыток задать вопросы главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Политика Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.

Происшествия В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.

Происшествия Курганец осуждён за призывы к уничтожению чиновников Следствием и судом установлено, что курганец публиковал на своих страницах в социальных сетях экстремистские материалы с призывами к насилию в отношении представителей федеральных органов госвласти и правительства Курганской области из мести.