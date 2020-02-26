Энергетика
REGNUMБелоруссия оценила сумму компенсации от России за «грязную» нефть
Власти Белоруссии намерены получить от России более $61 млн за 563 тыс. тонн «грязной» нефти, которая в 2019 году пошла на переработку на нефтеперерабатывающий завод в Мозыре. Об этом 26 февраля заявил пресс-секретарь «Балнефтехима» Александр Тищенко.
Читать в источнике
Оценить332
с чего всё началось
Белоруссия подписала с Россией протокол о компенсации за загрязненную нефть из расчета $15 за баррель, сообщил БелТА заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.Коммерсантъ25 февраля в 17:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 04:40, Ашберн
Показать все источники
Россия выплатит Беларуси компенсацию за грязную нефть. Но бензин в стране дорожать не перестанет
КП - Беларусьвчера в 07:56
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 04:40, Ашберн
Комментарии
Политика
Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
Футбол
Временные трибуны «Екатеринбург Арены» разберут в 2021 году
Временные трибуны стадиона «Екатеринбург Арены» планируется разобрать в 2021 году. Проектная документация находится в стадии разработки.
Политика
Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Общество
В Эстонии выявлен первый случай заражения коронавирусом
В Эстонии зафиксирован первый случай заражения китайским коронавирусом, сообщил министр социальных дел Танель Кийк.
Политика
Путин ответил на вопрос о двойниках
Шоу-бизнес
Агузарова пришла на шоу Галкина в шипованном ожерелье
Экс-солистка группы «Браво» Жанна Агузарова появилась в шоу Максима Галкина «Музыкалити».
Происшествия
На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Экономика
Дочь Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»
Дочь министра обороны России Ксения Шойгу станет управляющим партнером создаваемого АФК «Система» венчурного фонда Sistema SmartTech.
Политика
В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия
В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.
Политика
Зеленский введет День сопротивления Крыма российской оккупации
Выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве, он заявил, что этот день ежегодно будет праздноваться 26 февраля.
Политика
Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги, который 18 февраля вынес решение против России по жалобе бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа, опирался в том числе на Договор о принятии Крыма в состав Российской Федерации 2014 года как на свидетельство того, что Россия пользуется механизмом временного применения международных договоров во всей их целостности.
Кино
Добронравов рассказал о возвращении Васильева в «Сваты»
Исполнитель главной роли в сериале "Сваты" Федор Добронравов рассказал о возвращении Анатолия Васильева в проект.
Общество
Часовой салон в Женеве отменен из-за угрозы коронавируса
Фонд высокого часового искусства (Fondation de la Haute Horlogerie, FHH) объявил сегодня, 27 февраля, о том, что вынужден отменить часовой салон SIHH, одно из двух главных меропрятий года.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии своей программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Политика
Захарова назвала жалким зрелищем поведение журналисток из Грузии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток с телеканалов Imedi и 1TVGe, устроивших крик и толкотню в ходе попыток задать вопросы главе МИД РФ Сергею Лаврову.
Политика
Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов
Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Общество
Три вернувшихся в Россию туриста оказались заражены коронавирусом
Политика
Шойгу посетил церемонию прощания с маршалом Язовым
Интернет
WhatsApp перестал быть самым популярным приложением в мире
В январе 2020-го года произошли серьезные перемены в мировом рейтинге самого популярного мобильного софта.
Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Происшествия
Курганец осуждён за призывы к уничтожению чиновников
Следствием и судом установлено, что курганец публиковал на своих страницах в социальных сетях экстремистские материалы с призывами к насилию в отношении представителей федеральных органов госвласти и правительства Курганской области из мести.
Армия и оружие
Российский Су-34 и МиГ-23 ВВС Сирии отразили удары террористов
Политика
В Башкирии предлагают вернуть прежний пенсионный возраст
В Башкирии предложили вернуть прежний пенсионный возраст.
Биатлон
Олимпийская чемпионка из Германии ждет от Логинова извинений за допинг
Энергетика
CША и Великобритания резко нарастили закупки российской нефти
За прошлый год США, Великобритания и Турция в несколько раз нарастили закупку российской нефти, а по экспорту в Соединенные Штаты отечественные компании поставили исторический рекорд.
Кино
Маколей Калкин появится в 10 сезоне «Американской истории ужасов»
Объявлен актёрский состав 10 сезона сериала «Американская история ужасов». Одну из ролей сыграет Маколей Калкин.
Шоу-бизнес
Телеведущая Катя Жужа вышла замуж за сына миллионера Артема Маркелова
Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» официально зарегистрировала брак с 25-летним сыном миллионера Артемом Маркеловым.