Экономика

Lenta.ruLenta.ruБелоруссия оценила ущерб из-за России

Ранее сообщалось, что Белоруссия в 2020 году может потерять порядка 400 миллионов долларов из-за налогового маневра. В общей сложности за 2019 и 2020 годы экономика страны потеряет 800 миллионов долларов. Россия является единственным поставщиком нефти в Белоруссию.
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с чего всё началось
За счёт налогового манёвра, недопоставок нефтепродуктов, грязной нефти мы в нашей экспортной программе недополучили примерно $1,5 млрд, — цитирует
 БелТА Евдоченко.
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Белоруссия оценила потери от налогового маневра в России и грязной нефти

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Белоруссия оценила ущерб из-за России

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Минск оценил потери из-за налогового маневра и загрязненной нефти

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Белоруссия подсчитала ущерб от налогового маневра и грязной нефти России

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