Экономика

Lenta.ruLenta.ruБелоруссия оценила ущерб из-за России

Ранее сообщалось, что Белоруссия в 2020 году может потерять порядка 400 миллионов долларов из-за налогового маневра. В общей сложности за 2019 и 2020 годы экономика страны потеряет 800 миллионов долларов. Россия является единственным поставщиком нефти в Белоруссию.
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с чего всё началось
За счёт налогового манёвра, недопоставок нефтепродуктов, грязной нефти мы в нашей экспортной программе недополучили примерно $1,5 млрд, — цитирует
 БелТА Евдоченко.
News.ru10:17

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Белоруссия оценила потери от налогового маневра в России и грязной нефти

Rambler News Service13:13

Белоруссия оценила ущерб из-за России

Lenta.ru13:06

Белоруссия заявила о потере из-за действий России 1,5 млрд долларов

Взгляд.ру09:39

Белоруссия оценила ущерб от налогового маневра и грязной нефти РФ в $1,5 млрд

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News.ru10:17

Белоруссия подсчитала ущерб от налогового маневра и грязной нефти России

Газета.Ru12:29

Минск оценил потери из-за налогового маневра и загрязненной нефти

ТАСС09:10
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 13:19, Ашберн
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Эксперимент по выдаче электронных паспортов стартует в марте

Уже с 1 марта следующего года в России может начаться эксперимент по выдаче электронных паспортов. Первым пунктом их выдачи будет Москва.
Российская газета 08:54
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В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.uа».
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Гормон роста влияет на возраст и старение человека

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Инженер НАСА предложил ракетный двигатель, которому не нужно топливо

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LentaChel.ru 13 октября в 06:00
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«Газпрому» принудительно отключили импортную технику через спутник

«Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — сказал Крылов.
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Сирийская армия начала наступление на курдские территории

РБК 13 октября в 13:38
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Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений

Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
РИА Новости 12:05
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Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
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В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку

В Уфе 44-летний мигрант из Таджикистана два года насиловал 15-летнюю девочку из Узбекистана и шантажировал ее из-за проблем матери с документами.
Lenta.ru 05:07
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Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах

VSE42.RU вчера в 06:46
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Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции

В октябре прошлого года следователи в рамках расследования злоупотреблений в центре связи ФСИН добились ареста экс-главы учреждения Игоря Шайкова и его заместителя Андрея Краснюкова.
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Кино

В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма

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Николай Цискаридзе отреагировал на вопрос о возможном внебрачном сыне

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Саудовский оркестр удивил Путина фальшивым исполнением гимна России

Оркестр Саудовской Аравии во время исполнения российского гимна в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с королем страны Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, не попал в ноты.
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В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках

По делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве СК задержал Александра Мыльникова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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Армия и оружие

ВСУ из минометов обстреляли юг ДНР

ИА Новороссия 12:30
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Овечкин признан 3-й звездой матча «Вашингтон» — «Колорадо»

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В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал

Из-за технической ошибки по кабельному телевидению в Новомичуринске (Рязанская область) зрителям включили эротический канал вместо НТВ.
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Ведущие «Орла и решки» спрятали 500 долларов в Калининградской области

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Затулин прокомментировал ноту протеста из-за визита в Карабах

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Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером

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РИА Новости 12:46
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Украинцу, защитившему жену от насильника, грозит восемь лет тюрьмы

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В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь

В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
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Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве

Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
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Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
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Фотографии Путина заполонили первые полосы саудовских газет

Фотографии с главой государства заполонили первые полосы изданий ближневосточного королевства.
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Sikorsky представила проект скоростного вертолета-разведчика

Американская компания Sikorsky представила проект перспективного скоростного вертолета-разведчика Raider-X.
N+1 вчера в 08:46
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