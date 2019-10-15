Экономика
Lenta.ruБелоруссия оценила ущерб из-за России
Ранее сообщалось, что Белоруссия в 2020 году может потерять порядка 400 миллионов долларов из-за налогового маневра. В общей сложности за 2019 и 2020 годы экономика страны потеряет 800 миллионов долларов. Россия является единственным поставщиком нефти в Белоруссию.
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с чего всё началось
За счёт налогового манёвра, недопоставок нефтепродуктов, грязной нефти мы в нашей экспортной программе недополучили примерно $1,5 млрд, — цитирует БелТА Евдоченко.News.ru10:17
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