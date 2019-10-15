с чего всё началось

Ранее сообщалось, что Белоруссия в 2020 году может потерять порядка 400 миллионов долларов из-за налогового маневра. В общей сложности за 2019 и 2020 годы экономика страны потеряет 800 миллионов долларов. Россия является единственным поставщиком нефти в Белоруссию.

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Политика Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера» В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.uа».

Политика Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.

Происшествия Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции В октябре прошлого года следователи в рамках расследования злоупотреблений в центре связи ФСИН добились ареста экс-главы учреждения Игоря Шайкова и его заместителя Андрея Краснюкова.

Политика Саудовский оркестр удивил Путина фальшивым исполнением гимна России Оркестр Саудовской Аравии во время исполнения российского гимна в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с королем страны Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, не попал в ноты.

Общество Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.