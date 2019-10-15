с чего всё началось

По данным издательства «БЕЛТА», Белоруссия понесла ущерб в сумме 1,5 миллиардов долларов с начала 2019 года из-за российской нефти. В 2017 году Россия поставляла нефть для Белоруссии без таможенных пошлин и по российской ценовой политике.

Происшествия В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь 7. В первом случае алкоголь появился по вине эксперта 14 августа источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что врач подмосковного бюро судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов, который нашел алкоголь в крови погибшего в результате наезда автомобиля в Балашихе шестилетнего мальчика, перепутал порядок действий при отборе пробы, что привело к ошибочным результатам.

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Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Политика Трамп заявил, что введет санкции против Турции Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени издаст указ о введении санкций против бывших и нынешних турецких чиновников из-за ситуации в Сирии.

Политика Демократы в США призвали жестко противостоять России США должны «жестко противостоять» России на международной арене, заявил во время дебатов кандидат в президенты от Демократической партии Кори Букер.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Гаджеты Назван быстрый способ повысить производительность смартфона "Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.

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Авто В линейке Kia может появиться компактный кроссовер дешевле Seltos В 2020 компания KIA выпустит новый субкомпактный кроссовер, который будет меньше и дешевле модели Seltos.

Общество Россиянам пообещали теплый ноябрь В ноябре в России ожидается температура выше нормы.

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Гаджеты Google представила смартфоны Pixel 4 и 4 XL Swipe to skip a song, silence a call with a flick of your hand, and unlock your phone super fast with face unlock. #madebygoogle pic.twitter.com/HAIBtBUsxE — Google (@Google) October 15, 2019 Смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL отличаются размерами и качеством дисплеев.