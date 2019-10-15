Экономика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиБелоруссия оценила ущерб от российского налогового манёвра

По данным издательства «БЕЛТА», Белоруссия понесла ущерб в сумме 1,5 миллиардов долларов с начала 2019 года из-за российской нефти. В 2017 году Россия поставляла нефть для Белоруссии без таможенных пошлин и по российской ценовой политике.
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с чего всё началось
За счёт налогового манёвра, недопоставок нефтепродуктов, грязной нефти мы в нашей экспортной программе недополучили примерно $1,5 млрд, — цитирует
 БелТА Евдоченко.
News.ruвчера в 10:17

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Белоруссия оценила потери от налогового маневра в России и грязной нефти

Rambler News Serviceвчера в 13:13

Белоруссия оценила ущерб от налогового маневра и грязной нефти РФ в $1,5 млрд

Коммерсантъвчера в 11:30

Белоруссия подсчитала ущерб от налогового маневра и грязной нефти России

Газета.Ruвчера в 12:29

Белоруссия оценила ущерб из-за России

Lenta.ruвчера в 13:06

Белоруссия недополучила $1,5 млрд из-за налогового манёвра и грязной нефти

News.ruвчера в 10:17

Белоруссия заявила о потере из-за действий России 1,5 млрд долларов

Взгляд.рувчера в 09:39

Минск оценил потери из-за налогового маневра и загрязненной нефти

ТАССвчера в 09:10
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 02:49, Ашберн
Происшествия

В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь

7. В первом случае алкоголь появился по вине эксперта 14 августа источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что врач подмосковного бюро судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов, который нашел алкоголь в крови погибшего в результате наезда автомобиля в Балашихе шестилетнего мальчика, перепутал порядок действий при отборе пробы, что привело к ошибочным результатам.
Lenta.ru вчера в 13:33
Политика

В Кремле рассказали о скором визите Эрдогана в Россию

Днем ранее российский лидер Владимир Путин пригласил Эрдогана в Россию с визитом во время телефонной беседы, и приглашение было принято.
Известия 02:31
Политика

США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

РИА Новости 14 октября в 20:36
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Политика

Трамп заявил, что введет санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени издаст указ о введении санкций против бывших и нынешних турецких чиновников из-за ситуации в Сирии.
Газета.Ru 14 октября в 16:21
Происшествия

Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой

Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Политика

Демократы в США призвали жестко противостоять России

США должны «жестко противостоять» России на международной арене, заявил во время дебатов кандидат в президенты от Демократической партии Кори Букер.
Росбалт 00:27
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия вчера в 22:40
Гаджеты

Назван быстрый способ повысить производительность смартфона

"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
РЕН ТВ вчера в 21:11
Общество

Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре

Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском вчера в 08:43
Политика

В ООН рассказали о пытках Ассанжа

Основателя WikiLeaks журналиста Джулиана Ассанжа подвергали жестоким психологическим пыткам и систематически нарушали его права.
Lenta.ru 02:23
Авто

В линейке Kia может появиться компактный кроссовер дешевле Seltos

В 2020 компания KIA выпустит новый субкомпактный кроссовер, который будет меньше и дешевле модели Seltos.
Автоновости дня вчера в 09:29
Общество

Россиянам пообещали теплый ноябрь

В ноябре в России ожидается температура выше нормы.
Lenta.ru 01:05
Шоу-бизнес

Раскрыт размер пенсии, которую получает Борис Моисеев

Ранее СМИ сообщали, что заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная получает пенсию в размере 50 тыс. рублей.
Московский Комсомолец 14 октября в 19:34
Армия и оружие

Военная полиция РФ провела первое патрулирование в Манбидже

Вести.Ru 02:10
Армия и оружие

ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой

Шведская подводная лодка спутала сигнал метеорологического буя с иностранной субмариной и спровоцировала проведение масштабной военной операции.
Известия вчера в 21:41
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы

В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.
WMJ.ru вчера в 06:28
Кино

Критики остались не в восторге от «Малефисенты 2»

Западные кинокритики в большинстве своем оказались недовольны фильмом студии Walt Disney "Малефисента 2: Владычица тьмы".
Kinonews.ru вчера в 12:44
Происшествия

В Красноярске арестовали второго подозреваемого в избиении до смерти

РИА Новости 02:10
Шоу-бизнес

Заворотнюк отказалась от чудо-вакцины, которой лечили Фриске

По словам людей из ближнего круга актрисы, медики предлагали делать инъекции американской вакцины и Заворотнюк.
Комсомольская правда вчера в 18:00
Общество

Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Политика

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Общество

В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал

РБК вчера в 08:03
Транспорт

«Победа» объявила о повышении цен на 40% из-за решения суда

Авиакомпания «Победа» приняла решение поднять стоимость билетов на рейсы, выполняемые из зарубежных аэропортов в Россию.
РБК вчера в 20:45
Происшествия

19-летняя украинка избила сына и сбежала на свидание

В Ровенской области на Украине 19-летняя девушка избила сына из-за его плача и ушла на свидание. Об этом сообщает агентство УНИАН.
Lenta.ru 01:51
Финансы

Сбербанк: курс доллара к рублю может опуститься ниже 64

В конце недели рубль может подорожать и прорваться выше отметки 64 за доллар, прогнозируют эксперты Sberbank CIB.
Profinance.ru вчера в 08:36
Гаджеты

Google представила смартфоны Pixel 4 и 4 XL

Swipe to skip a song, silence a call with a flick of your hand, and unlock your phone super fast with face unlock. #madebygoogle pic.twitter.com/HAIBtBUsxE — Google (@Google) October 15, 2019 Смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL отличаются размерами и качеством дисплеев.
iXBT.com вчера в 10:39
Общество

Запуск криптовалютного проекта Павла Дурова могут отложить на год

Красная весна вчера в 17:24
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Максим Виторган избежали встречи на светском вечере

Не обошлось без неожиданностей - на красной дорожке почти одновременно появились Ксения Собчак и Максим Виторган со своими нынешними супругами.
Московский Комсомолец вчера в 04:15
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