Экономика
Ореанда-НовостиБелоруссия оценила ущерб от российского налогового манёвра
По данным издательства «БЕЛТА», Белоруссия понесла ущерб в сумме 1,5 миллиардов долларов с начала 2019 года из-за российской нефти. В 2017 году Россия поставляла нефть для Белоруссии без таможенных пошлин и по российской ценовой политике.
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с чего всё началось
За счёт налогового манёвра, недопоставок нефтепродуктов, грязной нефти мы в нашей экспортной программе недополучили примерно $1,5 млрд, — цитирует БелТА Евдоченко.News.ruвчера в 10:17
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Белоруссия оценила потери от налогового маневра в России и грязной нефти
Rambler News Serviceвчера в 13:13
Белоруссия оценила ущерб от налогового маневра и грязной нефти РФ в $1,5 млрд
Коммерсантъвчера в 11:30
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 06:07, Вашингтон
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Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года
Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев 2019 года, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава России.
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