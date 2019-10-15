с чего всё началось

По данным издательства «БЕЛТА», Белоруссия понесла ущерб в сумме 1,5 миллиардов долларов с начала 2019 года из-за российской нефти. В 2017 году Россия поставляла нефть для Белоруссии без таможенных пошлин и по российской ценовой политике.

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Политика Песков назвал неожиданным требование Киева распустить ДНР и ЛНР Новые «вводные» от Киева в рамках переговоров по Донбассу можно «смело назвать» неожиданными для Москвы.

Политика Директор ФСБ рассказал о предотвращении 39 терактов в России В России правоохранители с начала года предотвратили 39 терактов и нейтрализовали 32 террориста, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

Происшествия Известный бизнесмен погиб в ДТП под Челябинском Один из богатейших предпринимателей Урала, владелец нескольких компаний, работающих под брендом "Руслада" Алишах Сулейманов погиб в ДТП под Челябинском.

Общество Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.

Политика Саудовский оркестр удивил Путина фальшивым исполнением гимна России Оркестр Саудовской Аравии во время исполнения российского гимна в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с королем страны Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, не попал в ноты.

Политика МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.

Гаджеты Google представил новые смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL Американский технологический гигант Google представил новые смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL в трех цветах корпуса – черном, белом и оранжевом.

Политика В Госдуму внесли проект о проверке сотрудников Росгвардии на полиграфе Согласно законопроекту, военнослужащие, сотрудники, работники и служащие Росгвардии будут обязаны проходить проверку на полиграфе и представлять информацию, «необходимую для обеспечения собственной безопасности» ведомства.

Происшествия Пропавшая после продажи автомобиля екатеринбурженка найдена мертвой За короткий отрезок времени машина пропавшей девушки была найдена в Челябинске у перекупщиков.

Происшествия В Петербурге задержали женщину, убившую соседа и расчленившую его тело «Совершив убийство, подозреваемая расчленила тело потерпевшего, части которого в полиэтиленовых пакетах за несколько раз перевезла на маршрутке к месту их обнаружения», — уточнили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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Политика Японский журналист призвал Москву признать ошибкой разгром Японии в 1945-м Японский журналист Ресуке Эндо призвал Москву признать ошибкой военные действия СССР против Японии в 1945 году.

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Спорт Глава РУСАДА признал манипуляции с допинг-пробами россиян Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус признал, что тысячи допинг-проб российских спортсменов были изменены с целью скрыть возможные нарушения.

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