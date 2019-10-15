Экономика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиБелоруссия оценила ущерб от российского налогового манёвра

По данным издательства «БЕЛТА», Белоруссия понесла ущерб в сумме 1,5 миллиардов долларов с начала 2019 года из-за российской нефти. В 2017 году Россия поставляла нефть для Белоруссии без таможенных пошлин и по российской ценовой политике.
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с чего всё началось
За счёт налогового манёвра, недопоставок нефтепродуктов, грязной нефти мы в нашей экспортной программе недополучили примерно $1,5 млрд, — цитирует
 БелТА Евдоченко.
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Белоруссия оценила потери от налогового маневра в России и грязной нефти

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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 06:07, Вашингтон
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