Экономика
ТАССМинск оценил потери из-за налогового маневра и загрязненной нефти
Белоруссия из-за налогового маневра и загрязненной российской нефти недополучила в экспортной программе около $1,5 млрд. Об этом сообщил во вторник журналистам первый заместитель министра иностранных дел республики Андрей Евдоченко.
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За счёт налогового манёвра, недопоставок нефтепродуктов, грязной нефти мы в нашей экспортной программе недополучили примерно $1,5 млрд, — цитирует БелТА Евдоченко.News.ru10:17
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