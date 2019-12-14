Экономика

Lenta.ruLenta.ruБелоруссия одолжит у Китая 500 миллионов долларов

Белоруссия возьмет у Китая кредит на 3,5 миллиарда юаней (около 500 миллионов долларов). Соответствующий указ с постановлением белорусского президента Александр Лукашенко о привлечении займа опубликован на национальном правовом интернет-портале.
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Автоматически обработано 7100 источников, обновлено в 12:05, Ашберн

Беларусь одолжила у Китая полмиллиарда долларов: их направят на погашение долгов перед Россией

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Автоматически обработано 7100 источников, обновлено в 12:05, Ашберн
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