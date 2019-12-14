Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЛукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн). Деньги будут предоставлены Шанхайским филиалом Банка развития Китая на пять лет.
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Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая

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РИА Новостивчера в 18:45
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До конца года Беларусь возьмет у Китая еще 500 миллионов долларов кредитов

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