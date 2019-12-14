Экономика
Lenta.ruБелоруссия одолжит у Китая 500 миллионов долларов
Белоруссия возьмет у Китая кредит на 3,5 миллиарда юаней (около 500 миллионов долларов). Соответствующий указ с постановлением белорусского президента Александр Лукашенко о привлечении займа опубликован на национальном правовом интернет-портале.
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Автоматически обработано 7100 источников, обновлено в 09:33, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре рассказали о январской погоде
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о том, какая погода ожидает россиян в январе.
Политика
Путин подписал регулирующий выезд за рубеж экс-сотрудников ФСБ закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет вводить временный запрет на выезд за границу для граждан, которые были уволены с военной службы в органах ФСБ.
Армия и оружие
Дуэль МиГ-31БМ над Тихим океаном попала на видео
Авиация Тихоокеанского флота провела учения модернизированных высотных истребителей МиГ-31БМ.
Общество
Комиссар Франции по вопросам пенсионной реформы ушел в отставку
Заявление о своей отставке с поста верховного комиссара Франции по вопросам реформы пенсионной системы подал Жан-Поль Дельвуа, об этом он заявил 16 декабря на своей странице в Twitter.
Общество
Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой
Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
Общество
Mail.Ru Group запустит «аналог YouTube»
Mail.Ru Group собирается запустить собственный стриминговый сервис.
Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Происшествия
Подросток умер во время лечения гайморита в Анапе
13-летний подросток умер в Анапе в больнице, где ему лечили гайморит. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
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Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»
Украинский лидер Владимир Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95», основателем которой он был ранее.
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
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В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю
Для сравнения: в этом году рубль (за две недели до конца 2019-го) укрепился к доллару только на 6,5 процента.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Политика
«Нафтогаз» опроверг информацию о договорённости с Россией по транзиту
«Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности», — говорится в заявлении пресс-службы компании в Twitter.
Происшествия
Суд Петербурга оставил историка Соколова под арестом
Политика
Украина допустила возобновление железнодорожного сообщения с Донбассом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не исключает возобновления железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.
Спорт
Геральдический совет предложил создать олимпийский флаг для сборной РФ
Глава Геральдического совета при президенте РФ Георгий Вилинбахов заявил, что спортсмены из России на крупных международных соревнованиях могут выступать под специальным олимпийским флагом, сообщает ТАСС.
Кино
Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
Кино
В сети появился новый трейлер картины с Томом Крузом Top Gun
Футбол
Киев нашел «российскую пропаганду» в инциденте с футболистом Зозулей
Гаджеты
Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов, выпущенные на протяжении десятилетия.
Политика
Путин поручил проработать предложения по линии ВТС со странами Африки
Президент России Владимир Путин поручил проработать предложения по линии военно-технического сотрудничества (ВТС), полученные по итогам саммита «Россия — Африка».
Интернет
Названы самые плохие пароли в мире для защиты аккаунтов
В целом в списке есть сочетания из букв, цифр, популярных женских имен и самым классическим является пароль «password».
Политика
Президент Эстонии извинилась за слова главы МВД о премьере Финляндии
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё извинилась за слова своего коллеги по правительству, министра внутренних дел Марта Хельме, о премьер-министре Финляндии Санне Марин.
Общество
В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке
Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
Игры
В недавнем обновлении GTA Online углядели намёк на дату анонса GTA VI
На дату анонса игры, по мнению одного из пользователей Reddit, намекнули в обновлении GTA Online.
Происшествия
Подозреваемая в убийстве Шеремета решила сотрудничать со следствием
Следствие установило, что членами группировки, совершившей убийство журналиста, были пять человек.
Армия и оружие
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак появилась в кощунственных серьгах с ликом Иисуса Христа
Ксения Собчак появилась в кощунственных серьгах с ликом Иисуса Христа Пользователи Интернета раскритиковали знаменитость.
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Из эфира «России 1» пропало слово «протесты» в песне «Би-2»
Политика
Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда
Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».