Экономика
Lenta.ruБелоруссия одолжит у Китая 500 миллионов долларов
Белоруссия возьмет у Китая кредит на 3,5 миллиарда юаней (около 500 миллионов долларов). Соответствующий указ с постановлением белорусского президента Александр Лукашенко о привлечении займа опубликован на национальном правовом интернет-портале.
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Автоматически обработано 7100 источников, обновлено в 09:03, Ашберн
Экономика
Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года.
Происшествия
Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам
Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Спорт
Геральдический совет предложил создать олимпийский флаг для сборной РФ
Глава Геральдического совета при президенте РФ Георгий Вилинбахов заявил, что спортсмены из России на крупных международных соревнованиях могут выступать под специальным олимпийским флагом, сообщает ТАСС.
Футбол
«Шахтер» сыграет с «Бенфикой» в Лиге Европы
В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, сообщает "Укринформ" 16 декабря Донецкий "Шахтер" 20 и 27 февраля сразится с лиссабонским клубом "Бенфика".
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Любовь Успенская приняла ванну прямо во время шоу Малахова
Женщины смотрели на Успенскую в ванне большими глазами, а мужчинам явно нравилось – они постоянно улыбались.
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Темный шоколад, рыба и авокадо помогут бороться со стрессом
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В Волгоградской области учительница отрезала школьнику челку
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Forbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
Основательница российского интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в список самых заметных новых миллиардеров 2019 года по версии американского журнала Forbes.
Общество
Док со списанной подлодкой затонул в Севастополе
Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, 15 декабря.
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В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке
Депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
Армия и оружие
Опубликовано видео воздушной дуэли истребителей МиГ-31БМ
Минобороны опубликовало видео воздушной учебной дуэли двух МиГ-31БМ.
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Экономика
Кабмин увеличил финансирование крымской ФЦП до 961 млрд рублей
Объем финансирования федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя вырос с 959 млрд до 961,2 млрд рублей, следует из постановления правительства РФ, опубликованного в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Экономика
Долги по зарплате в России в ноябре выросли более чем на 10%
Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей.
Происшествия
В Бурятии собаки разорвали новорожденного ребёнка
Местные жители заметили возле одного из домов возню двух собак, а, приблизившись, разглядели в пасти у одной из них ребёнка.
Политика
Путин подписал регулирующий выезд за рубеж экс-сотрудников ФСБ закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет вводить временный запрет на выезд за границу для граждан, которые были уволены с военной службы в органах ФСБ.
Общество
Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»
Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Здоровье
Скворцова пообещала бесплатные лекарства пережившим инсульт
Больные, перенесшие инсульт или инфаркт миокарда, смогут получить бесплатные лекарства с 2020 года.
Фигурное катание
Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой
На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.
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Джон Фрушанте вернулся в Red Hot Chili Peppers
Культура
Во Франции умерла актриса Анна Карина
О смерти актрисы сообщило агентство AFP со ссылкой на ее агента. Анна Карина, датчанка по происхождению, родилась в Копенгагене в 1940 году.
Киберспорт
Состав AVANGAR по CS:GO перешёл в Virtus.pro
Virtus.pro подписала новый состав по CS:GO.
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В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
Политика
Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.
Футбол
Слуцкий может возглавить «Рубин»
Бывший тренер нидерландского "Витесса" Леонид Слуцкий может возглавить казанский "Рубин", сообщает БИЗНЕС Online.
Политика
Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда
Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».