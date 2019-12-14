Белоруссия возьмет у Китая кредит на 3,5 миллиарда юаней (около 500 миллионов долларов). Соответствующий указ с постановлением белорусского президента Александр Лукашенко о привлечении займа опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Белоруссия одолжит у Китая 500 миллионов долларов

Спорт Геральдический совет предложил создать олимпийский флаг для сборной РФ Глава Геральдического совета при президенте РФ Георгий Вилинбахов заявил, что спортсмены из России на крупных международных соревнованиях могут выступать под специальным олимпийским флагом, сообщает ТАСС.

Футбол «Шахтер» сыграет с «Бенфикой» в Лиге Европы В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, сообщает "Укринформ" 16 декабря Донецкий "Шахтер" 20 и 27 февраля сразится с лиссабонским клубом "Бенфика".

Общество Forbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров Основательница российского интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в список самых заметных новых миллиардеров 2019 года по версии американского журнала Forbes.

Общество В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке Депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.

Шоу-бизнес Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».

Экономика Кабмин увеличил финансирование крымской ФЦП до 961 млрд рублей Объем финансирования федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя вырос с 959 млрд до 961,2 млрд рублей, следует из постановления правительства РФ, опубликованного в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Происшествия В Бурятии собаки разорвали новорожденного ребёнка Местные жители заметили возле одного из домов возню двух собак, а, приблизившись, разглядели в пасти у одной из них ребёнка.

Политика Путин подписал регулирующий выезд за рубеж экс-сотрудников ФСБ закон Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет вводить временный запрет на выезд за границу для граждан, которые были уволены с военной службы в органах ФСБ.

Общество Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ» Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.

Фигурное катание Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.

Культура Во Франции умерла актриса Анна Карина О смерти актрисы сообщило агентство AFP со ссылкой на ее агента. Анна Карина, датчанка по происхождению, родилась в Копенгагене в 1940 году.

Политика Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.

Футбол Слуцкий может возглавить «Рубин» Бывший тренер нидерландского "Витесса" Леонид Слуцкий может возглавить казанский "Рубин", сообщает БИЗНЕС Online.