Политика

КоммерсантъКоммерсантъБелоруссия отрицает планы создания конфедерации с Россией

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила изданию «Наша Нива», что страна не готова к созданию конфедерации с Россией.
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Минск опроверг планы создания конфедерации России и Белоруссии

Интерфакс08:06

Белоруссия отрицает планы создания конфедерации с Россией

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Минск опроверг сообщения о планах создать конфедерацию России и Белоруссии

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Минск опроверг сообщения о планах создания конфедерации с Россией

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Lenta.ru09:10

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