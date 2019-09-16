Политика
КоммерсантъБелоруссия отрицает планы создания конфедерации с Россией
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила изданию «Наша Нива», что страна не готова к созданию конфедерации с Россией.
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Финансы
Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года
Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.
ТАСС 11:59
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Политика
Захарова ответила на сообщения о слежке российских дипломатов за ФБР
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала фантастическими сообщения СМИ о слежке российских дипломатов за ФБР.
РИА Новости 15:08
Общество
В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".
Газета.Ru 13:58
Политика
Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.
RT на русском 06:57
Шоу-бизнес
Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы
Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.
Суть событий 10:44
Происшествия
Бабушка юриста ФБК умерла после обыска в ее квартире
Бабушка юриста Фонда борьбы с коррупцией Валентина Тараканова, у которой на прошлой неделе проводились обыски, вскоре после следственных мероприятий умерла от инфаркта.
Инфо24 12:55
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Киберспорт
Сиквелы, симулятор ходьбы и полностью открытый мир: Кодзима о Death Stranding
Именно поэтому в Death Stranding не будет «пальцев вниз»: геймдизайнер хочет избежать негатива.
Игромания.ру 12:19
Футбол
Итальянский журналист был уволен за оскорбление Лукаку
Журналист Calcio Mercato, Лучано Пассирани был уволен прямо в прямом эфире телеканала TopCalcio24.
Комсомольская правда 05:48
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Религия
В РПЦ рассказали о зарплатах священников
Представитель РПЦ пояснил, что, помимо зарплаты, священники могут получать плату за совершение так называемых треб — крещения или причастия на дому, освящения машины или квартиры и других частных услуг.
Lenta.ru 14 сентября в 16:53
Киберспорт
SumaiL и s4 ушли из Evil Geniuses
CyberSport.ru 08:41
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось
Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
ПензаСМИ 05:15
Футбол
«Динамо» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
РИА Новости 15:00
Происшествия
При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей
Российская газета 02:38
Авто
Рестайлинговая Lada 4x4 появится в продаже в 2020 году
Nation News сообщало, что Lada Granta в январе признали самой популярной моделью в России.
Народные новости 01:28
Наука
Движение трупов после смерти затруднит расследование преступлений
Ученые в австралийском центре по исследованию разложения выяснили, что тело человека может двигаться в течение года после смерти.
Naked Science 13:28
Футбол
Сергей Семак: «В Лион прилетели все, кроме Малкома»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона».
Спорт-Экспресс 13:23
Кино
Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.
Kazanfirst.ru 14:18
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Футбол
«Ростов» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
"Ростов" одолел грозненский "Ахмат" в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Мачт завершился со счетом 2:1 в пользу ростовской команды.
Газета.Ru 15:31
Гаджеты
Motorola ворвалась на рынок с очень дешевыми телевизорами. Цена
В линейку Motorola TV не вошли лишь совсем бюджетные телевизоры дешевле $100 (6400 руб. по курсу ЦБ на 16 сентября 2019 г.), а также премиальные модели, стоимость которых исчисляется тысячами долларов.
CNews 08:39
Происшествия
В Москве столкнулись три автобуса
РИА Новости 09:28
Происшествия
Удар молнии в автомобиль в Новосибирске попал на видео
Молния во время ливня в Новосибирске ударила прямо в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе.
Известия 07:00
Политика
Ведущий Габуния назвал смелостью оскорбление в адрес Путина
Скандальный грузинский телеведущий Георгий Габуния рассказал, что оскорбил в прямом эфире телеканала "Рустави 2" президента России Владимира Путина потому, что "не хочет быть трусом", передает сайт mk.ru.
Газета.Ru 14:23
Космос
NASA впервые показало телескоп «Джеймс Уэбб» в финальной сборке
Naked Science 12 сентября в 20:02
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07