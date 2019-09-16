Политика

Газета.RuГазета.RuБелоруссия опровергла планы создания конфедерации с Россией

Минск назвал фейком сообщения СМИ о создании конфедерации России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что "дорожная карта" интеграции российского и белорусского государств должна быть составлена до конца нынешнего года.
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Минск опроверг планы создания конфедерации России и Белоруссии

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Белоруссия отрицает планы создания конфедерации с Россией

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