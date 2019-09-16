Политика
Газета.RuБелоруссия опровергла планы создания конфедерации с Россией
Минск назвал фейком сообщения СМИ о создании конфедерации России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что "дорожная карта" интеграции российского и белорусского государств должна быть составлена до конца нынешнего года.
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Культура
Ольга Серябкина ответила на обвинения певицы Наргиз
Участница музыкального лейбла звукозаписи MALFA Ольга Серябкина ответила на заявление певицы Наргиз.
OAnews 12:54
Происшествия
В Ивановской области автобус сбил шестилетнюю девочку на велосипеде
Автобус в городе Шуя Ивановской области насмерть сбил шестилетнюю девочку на велосипеде, сообщил РИА Новости официальный представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
РИА Новости 16:46
Футбол
Клопп может покинуть «Ливерпуль» из-за английской погоды
Агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Марк Косике предположил, что английский климат может повлиять на переговоры о продлении контракта.
Матч ТВ 11:51
Общество
Кардиолог назвал опасные позы для сна
Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
РИА Новости вчера в 21:36
Транспорт
Третья взлетно-посадочная полоса в Шереметьево откроется 19 сентября
"19 сентября 2019 года в международном аэропорту Шереметьево запускается в эксплуатацию третья взлетно-посадочная полоса (ВПП-3)", - отмечается в сообщении.
ТАСС 12:45
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Армия и оружие
Трамп допустил военный ответ США на атаку против Саудовской Аравии
Дональд Трамп считает военные действия США адекватным ответом на атаку дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Lenta.ru 17:44
Происшествия
СК в Саратове возбудил дело об изнасиловании врача поликлиники
Следователи возбудили уголовное дело в связи с изнасилованием женщины-врача поликлиники, которая в понедельник вечером шла к пациенту в Саратове.
ТАСС 17:18
Волейбол
Сборная России одержала 4-ю победу на чемпионате Европы по волейболу
Вторым по результативности стал Дмитрий Волков (15 очков). Сборная России одержала четвертую подряд победу на чемпионате Европы.
РБК 13:26
Политика
Украина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ
Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.
Газета.Ru 15:37
Баскетбол
Сборная Испании по баскетболу стала чемпионом мира
На чемпионате мира в Пекине состоялся финальный матч между сборными Испании и Аргентины.
NewInform вчера в 17:18
Театры
Машков, Женовач и Гришаева получили «Хрустальную Турандот»
ТАСС вчера в 15:59
Экономика
Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс 03:21
Политика
Суд Киева может отозвать лицензию у телеканала «112.Украина»
Шестой апелляционный суд Киева не принял заявление телеканала "112.Украина" об оспаривании решения госрегулятора в сфере вещания.
Pravda.Ru 11:27
Единоборства
Нурмагомедов продал футболку Порье за 100 тысяч долларов
ProstoProSport 18:29
Политика
Песков прокомментировал скандальные заявления Киева по Донбассу
Напомним, накануне глава МИД Украины Пристайко заявил, что Киев не намерен предоставлять амнистию участникам войны в Донбассе со стороны ДНР и ЛНР, а также не намерен принимать во внимание условия Республик в вопросе проведения выборов в ДНР и ЛНР.
ИА Новороссия 08:34
Энергетика
Мировые цены на нефть взлетели более чем на 15 процентов
Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим в мире экспортером, сократила добычу нефти более чем в два раза – до 5,7 миллиона баррелей в сутки, передает РИА Новости.
Вести.Ru 17:12
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Политика
Посольство РФ обратится в Госдеп из-за публикации о «шпионаже» сотрудников дипмиссии
Публикация в СМИ США статьи о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников российского посольства в Вашингтоне ставит под угрозу безопасность персонала.
ТАСС 17:58
Шоу-бизнес
Спецвыпуск об Анастасии Заворотнюк покажут на Первом канале
Первый канал выпустит сегодня, 16 сентября, в 19:45 специальный выпуск программы «Пусть говорят», посвященный актрисе Анастасии Заворотнюк, сообщает «Газета.ru».
Слово и Дело 06:44
Футбол
Ибрагимович оформил хет-трик и побил рекорд «Лос-Анджелес Гэлакси»
Встреча завершилась со счетом 7:2. Три гола записал на свой счет форвард хозяев Златан Ибрагимович.
Матч ТВ 01:25
Политика
Власти Грузии отказались от новых санкций против России
Внесенная «Европейской Грузией» резолюция предлагала властям страны обратиться к США и Евросоюзу к ЕС с просьбой ввести против России новые санкции в связи с «оккупацией исконно грузинских территорий — Абхазии и Южной Осетии».
Lenta.ru 10:14
Музыка
На Шнурова могут завести дело за мат во время концерта в Ростове
Ранее «Регион online» сообщал, что на концерт группы «Ленинград» в Ростове-на-Дону, пришли больше 46 тысяч человек.
Регион online 05:12
Кино
Первые кадры с главными героями нового «Терминатора» появились в Сети
Первые кадры с главными героями нового фильма «Терминатор: Темные судьбы» опубликовал журнал Total Film.
Слово и Дело 18:22
Кино
Умер старейший актер театра «Ленком» Юрий Колычев
РИАМО – 16 сен. На 91-м году жизни скончался народный артист РСФСР, актер столичного театра "Ленком" Юрий Колычев, сообщается на официальном сайте театра.
РИАМО 06:11
Футбол
Массимо Каррера оценил роль Сергея Родионова в «Спартаке»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал о своей работе в клубе со спортивным директором Сергеем Родионовым.
Спорт-Экспресс 03:45