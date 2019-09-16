Политика
Газета.RuБелоруссия опровергла планы создания конфедерации с Россией
Минск назвал фейком сообщения СМИ о создании конфедерации России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что "дорожная карта" интеграции российского и белорусского государств должна быть составлена до конца нынешнего года.
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 14:12, Вашингтон
Общество
Москвич стал мультимиллионером, купив лотерейный билет за 200 рублей
Имя удачливого москвича не сообщается. В августе житель Калининграда выиграл в лотерею более 3,5 миллиона, потратив на билет 40 рублей.
РИА Новости 10:59
Политика
СМИ сообщили об использовании дач российских дипломатов в США для шпионажа
Собственность российской дипмиссии в Мэриленде и Нью-Йорке употреблялась для перехвата данных ФБР и помощи российским агентам на территории США.
Газета.Ru 12:50
Наука
Эксперимент генетиков с ГМО-комарами вышел из-под контроля
Очередной опыт с ГМО-комарами вышел из-под контроля исследователей, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:51
Авто
Жители России пересаживаются на китайские кроссоверы
Несмотря на статистику, специалисты отметили, что в целом эти две китайские компании стали быстро реагировать на запросы потребителей, пишет «Комерсантъ».
Tvoe-avto.com 04:59
Шоу-бизнес
Новый выпуск «Пусть говорят» будет посвящен Анастасии Заворотнюк
Новый эпизод популярной телевизионной передачи «Пусть говорят», который выйдет в эфир в понедельник, 16-го сентября, вечером, будет посвящен российской актрисе театра и кино, телеведущей и заслуженной артистке РФ Анастасии Заворотнюк.
Журналистская правда 06:35
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал идею о втором названии для региона — Таврида.
RT на русском 11:44
Шоу-бизнес
Разин попросил оставить в покое семью Анастасии Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram высказался о ситуации вокруг актрисы Анастасии Заворотнюк.
Телепрограмма 09:21
Авто
Toyota Land Cruiser 300 увидели до премьеры
Официальная премьера нового Toyota Land Cruiser 300 должна состояться уже в конце месяца.
Автомобили.ру 06:13
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия 12:26
Общество
Кардиолог назвал опасные для сна позы
Главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой назвал опасные позы для сна. Об этом сообщает "Спутник в Крыму".
Газета.Ru вчера в 16:04
Политика
Президент Ирана объяснил атаку на Саудовскую Аравию
Президент Ирана Хасан Роухани назвал атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на нефтяные объекты в Саудовской Аравии «самозащитой народа Йемена».
Lenta.ru 13:56
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Футбол
Эменике стал игроком клуба второго дивизиона чемпионата Бельгии
Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике стал игроком клуба «Вестерло», выступающего во втором дивизионе чемпионата Бельгии.
Sport24.ru 09:10
Политика
Журналист Габуния назвал смелостью свою брань в адрес Путина
Оскандалившийся журналист Георгий Габуния, сыпавший в июле этого года нецензурной бранью в отношении президента РФ Владимира Путина и российского руководства в эфире телеканала "Рустави 2", объяснил причину такого поведения тем, что он просто "не хочет быть трусом".
Утро.ru 09:49
Политика
Зеленский назвал основные задачи на посту президента
РИА Новости 07:43
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро из-за подорожания нефти
Рубль укрепился к доллару и евро из-за подорожания нефти В понедельник утром на Московской бирже зафиксировали уверенный рост рубля к доллару и евро из-за резкого повышения цены на нефть после атак на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, сообщает Интерфакс.
Русский дедлайн 06:15
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Политика
Путин рассказал о формировании Конституционного комитета Сирии
Ранее в МИД РФ сообщали, что российская межведомственная делегация обсудила с президентом Сирии Башаром Асадом завершение формирования Конституционного комитета и его запуска.
РЕН ТВ 10:26
Происшествия
Житель Твери выбросил плачущего младенца с балкона четвертого этажа
В Твери возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, выбросившего месячного младенца с балкона четвертого этажа.
Российская газета 11:50
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница попросила прощения и уволилась
Глава пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич, которую обвинили в том, что она назвала россиян быдлом, попросила прощения у жителей Тулуна.
Газета.Ru 04:39
Происшествия
Удар молнии в автомобиль в Новосибирске попал на видео
Молния во время ливня в Новосибирске ударила прямо в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе.
Известия 07:00
Общество
Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ
Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru 04:27
Авто
Стало известно, когда дебютирует Lada 4x4 с новым салоном
Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».
Автоновости дня вчера в 06:31
Финансы
Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года
Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.
ТАСС 11:59
Гаджеты
Huawei хочет спрятать за дисплей смартфона камеру, вспышку и датчики
Huawei предлагает спрятать фронтальную камеру непосредственно за дисплей смартфона.
3DNews 10:00
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53