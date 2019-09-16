Политика

Газета.RuГазета.RuБелоруссия опровергла планы создания конфедерации с Россией

Минск назвал фейком сообщения СМИ о создании конфедерации России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что "дорожная карта" интеграции российского и белорусского государств должна быть составлена до конца нынешнего года.
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Минск опроверг планы создания конфедерации России и Белоруссии

Интерфакс08:06

Белоруссия отрицает планы создания конфедерации с Россией

Коммерсантъ11:55

Минск опроверг сообщения о планах создать конфедерацию России и Белоруссии

РИА Новости10:27

В Белоруссии заявили о «красных флажках» в интеграции с Россией

РБК09:01

Минск опроверг сообщения о планах создания конфедерации с Россией

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В Белоруссии возмутились идеей о конфедерации с Россией

Lenta.ru09:10

В Белоруссии заявили о «красных флажках» в интеграции с РФ

Московский Комсомолец09:47
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Президент Ирана объяснил атаку на Саудовскую Аравию

Президент Ирана Хасан Роухани назвал атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на нефтяные объекты в Саудовской Аравии «самозащитой народа Йемена».
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Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике стал игроком клуба «Вестерло», выступающего во втором дивизионе чемпионата Бельгии.
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Рубль укрепился к доллару и евро из-за подорожания нефти В понедельник утром на Московской бирже зафиксировали уверенный рост рубля к доллару и евро из-за резкого повышения цены на нефть после атак на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, сообщает Интерфакс.
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Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
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Ранее в МИД РФ сообщали, что российская межведомственная делегация обсудила с президентом Сирии Башаром Асадом завершение формирования Конституционного комитета и его запуска.
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Молния во время ливня в Новосибирске ударила прямо в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе.
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Стало известно, когда дебютирует Lada 4x4 с новым салоном

Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».
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Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года

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