В Белоруссии объявлена срочная мобилизация резервистов. Призыву на срочные 25-дневные военные сборы подлежат мужчины, ранее прошедшие военную службу. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники в силовых структурах республики.

Происшествия Reuters сообщил о десяти погибших при взрыве в Бейруте В госпитали Бейрута уже доставлено не менее 10 тел погибших при взрыве в порту ливанской столицы, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в спасательной службе и медицинском ведомстве. 286

Общество Минюст Украины назвал дату начала распродажи тюрем «Министр юстиции Денис Малюська примет участие в мероприятии, посвященном началу большой распродажи тюрем», — говорится в сообщении Минюста. 2

Общество «Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2» Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство. 2,2K

Общество Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов. 319

Авто Опубликован рейтинг нержавеющих кузовов автомобилей Эксперты сайта "АвтоВзгляд" составили рейтинг машин, кузова которых наименее восприимчивы к коррозийным процессам. 61

Политика На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина» Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны. 725

Политика Валерий Соловей: Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии «Вероятность начала революции в соседнем государстве достаточно высока, и как только она начнется, Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии», - заявил политолог Валерий Соловей. 1

Шоу-бизнес Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку По информации одного из сотрудников администрации «Театра Луны», женщина упала и сломала руку, когда была в душе медицинского учреждения. 29

Политика Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками. 190

Происшествия Следствие не установило заказчика преступления против Голунова Следователи не установили заказчика преступления в уголовном деле против бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. 444

Политика Украина выступила за создание свободной экономической зоны в Донбассе Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила собраться трем бывшим президентам Украины — Кравчуку, Кучме и Петру Порошенко — и нынешнему, Владимиру Зеленскому, чтобы «попытаться понять, что же записано в минских соглашениях». 14

Политика Жириновский заявил о риске военного мятежа в Белоруссии В случае победы на президентских выборах в Белоруссии действующего главы республики Александра Лукашенко существует риск военного мятежа, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 25

Авто Volkswagen отзывает в РФ 57 автомобилей для утилизации По условиям проводимой сервисной акции российское представительство Volkswagen предложит собственникам транспортных средств, попадающих под отзыв, выкупить авто с целью последующей утилизации. 12

Происшествия Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке мотодельтаплана в Можайском районе Московской области в районе 97-го километра федеральном трассы М-1. 4