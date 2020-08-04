Политика

Военное обозрениеВоенное обозрениеВ Белоруссии объявлены срочные 25-дневные сборы запасников

В Белоруссии объявлена срочная мобилизация резервистов. Призыву на срочные 25-дневные военные сборы подлежат мужчины, ранее прошедшие военную службу. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники в силовых структурах республики.
Читать в источнике
Комментировать161

Подробнее о событии

Шантаж войной: Минск стягивает технику к границе с РФ

Рамблер09:43

Белорусы описали тайные причины военной мобилизации

Московский Комсомолец09:21

Мобилизация на границе с Россией: В Белоруссии призывают мужчин младше 35 лет - военкор

Царьград01:45

В Белоруссии объявлена срочная мобилизация

Росбалт04:23

Стало известно о подготовке срочной мобилизации в Белоруссии

Piter.tv03:09

Стало известно о подготовке срочной мобилизации в Белоруссии

Lenta.ru02:17

Белоруссия организует военные сборы на границе с Россией

Газета.Ru07:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 13:38, Ашберн
Шоу-бизнес

Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой

Газета.Ru 11:23
217
Происшествия

Reuters сообщил о десяти погибших при взрыве в Бейруте

В госпитали Бейрута уже доставлено не менее 10 тел погибших при взрыве в порту ливанской столицы, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в спасательной службе и медицинском ведомстве.
РБК 13:11
286
Шоу-бизнес

Историк моды Александр Васильев получил в дар наряды Юлии Началовой

Ведущий программы "Модный приговор" историк моды Александр Васильев принял для выставки наряды певицы Юлии Началовой, скончавшейся в прошлом году.
Neva.Today 06:10
5
Общество

В Москве похолодает до 15 градусов и пойдут дожди

К середине следующей недели в Москве существенно похолодает и начнутся дожди.
Вести.Ru 09:43
24
Общество

Минюст Украины назвал дату начала распродажи тюрем

«Министр юстиции Денис Малюська примет участие в мероприятии, посвященном началу большой распродажи тюрем», — говорится в сообщении Минюста.
РБК 13:15
2
Политика

В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

Сегодня белорусский лидер выступил с посланием и заявил, что если в стране произойдет дестабилизация обстановки, то «будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».
РБК 09:08
105
Общество

«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»

Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости 06:33
2,2K
Происшествия

На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

РБК 12:09
122
Экономика

Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум

Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
14
Футбол

Глушаков объявил об уходе из «Ахмата»

Газета.Ru 11:54
Общество

Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
319
Кино

Студия Леонардо Ди Каприо Appian Way подписала контракт с Apple

РБК 04:48
5
Авто

Опубликован рейтинг нержавеющих кузовов автомобилей

Эксперты сайта "АвтоВзгляд" составили рейтинг машин, кузова которых наименее восприимчивы к коррозийным процессам.
Новые автомобили вчера в 05:01
61
Политика

На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»

Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ru вчера в 12:50
725
Политика

Валерий Соловей: Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии

«Вероятность начала революции в соседнем государстве достаточно высока, и как только она начнется, Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии», - заявил политолог Валерий Соловей.
Век вчера в 14:01
1
Шоу-бизнес

Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку

По информации одного из сотрудников администрации «Театра Луны», женщина упала и сломала руку, когда была в душе медицинского учреждения.
Evo-rus.com 09:29
29
Политика

Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.
Lenta.ru 06:46
190
Происшествия

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Следователи не установили заказчика преступления в уголовном деле против бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Коммерсантъ 08:46
444
Политика

Белоруссия объявила о проведении на границе с Россией военных сборов

Министерство обороны Белоруссии объявило о проведении в Витебской области, граничащей с Россией, военных сборов с 11 августа.
Lenta.ru 04:13
394
Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

Власти Чечни вернули в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок.
RT на русском 10:29
1,2K
Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
240
Политика

В Татарию прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу

REGNUM 08:15
23
Общество

В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса

Сузанне Йона, председатель объединения немецких врачей Marburger Bund, заявила, что в ФРГ уже началась вторая волна коронавируса.
РБК 10:52
413
Политика

Украина выступила за создание свободной экономической зоны в Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила собраться трем бывшим президентам Украины — Кравчуку, Кучме и Петру Порошенко — и нынешнему, Владимиру Зеленскому, чтобы «попытаться понять, что же записано в минских соглашениях».
Lenta.ru 10:45
14
Политика

Жириновский заявил о риске военного мятежа в Белоруссии

В случае победы на президентских выборах в Белоруссии действующего главы республики Александра Лукашенко существует риск военного мятежа, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Lenta.ru 10:06
25
Авто

Volkswagen отзывает в РФ 57 автомобилей для утилизации

По условиям проводимой сервисной акции российское представительство Volkswagen предложит собственникам транспортных средств, попадающих под отзыв, выкупить авто с целью последующей утилизации.
Новые автомобили 11:59
12
Происшествия

Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье

Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке мотодельтаплана в Можайском районе Московской области в районе 97-го километра федеральном трассы М-1.
РИА Новости 08:27
4
Происшествия

Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького

Десантник, устроивший драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького, раскаялся в содеянном.
Lenta.ru 13:24
4
Происшествия

В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
414
Происшествия

В багаже пассажирки аэропорта в Мюнхене нашли кости ее покойного мужа

Сотрудники службы безопасности в аэропорту немецкого Мюнхена нашли в багаже одной из пассажирок останки ее умершего мужа.
Газета.Ru 08:42
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное