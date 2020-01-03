Энергетика
Lenta.ruБелоруссия остановила экспорт нефтепродуктов
Белоруссия временно остановила экспорт нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в концерне «Белнефтехим».
Читать в источнике
Оценить198
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:38, Ашберн
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина
В 2017 году президент США Дональд Трамп ругал директора разведывательного управления министерства обороны США Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
Энергетика
Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз
В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Кино
В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»
Главную роль в фильме сыграл популярный актер Александр Петров.
Спорт
WADA определило размер взноса России в 2020 году
Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на начавшийся год составит более $1 млн, передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы WADA.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
Спорт
Владимир Путин подписал указ о подготовке Универсиады-2023
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке Универсиады 2023 года в Екатеринбурге.
Авто
Новый Porsche 718 Cayman GTS заметили на испытаниях
Хотя в настоящее время официальных сведений относительно новинки нет, предполагается, что обновлённый Cayman GTS получит тот же 4,0-литровый 6-цилиндровый мотор, что и Cayman GT4.
Экономика
Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию
31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился прекратить переговоры с Москвой о поставках нефти из России и начать закачку топлива из альтернативных источников в Прибалтике.
Политика
Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Армия и оружие
Коалиция во главе с США снижает интенсивность операций в Ираке
На базах в регионе, где размещены американские военнослужащие, усилены меры безопасности, рассказал AFP представитель коалиции.
Здоровье
В Госдуме россиян призвали не переедать в новогодние праздники
Во время новогодних праздников следует воздержаться от переедания и чрезмерного употребления алкоголя, но особенно важно не увлекаться "разгрузочными днями" и не пить спиртные напитки на голодный желудок, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич.
Происшествия
Во Владивостоке задержан прокалывавший колёса машин скорой помощи
Технологии
EA банит игроков в BattleField V, если те играют на Linux
Сообщается, что игроков, которые «сидят» на Linux, банит Electronic Arts.
Гаджеты
Realme X50 5G прошел сертификацию TENAA
Realme X50 5G, считающийся «убийцей» Redmi K30, прошел сертификацию TENAA.
Политика
США предостерегли Ирак от вывода американских войск
Вашингтон будет очень разочарован, если Ирак попросит вывести американские войска из страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
Самолет компании Red Wings экстренно сел в Перми
Выполнявший рейс сообщением «Тюмень — Санкт-Петербург» авиалайнер Airbus A320−232, принадлежащий перевозчику Red Wings, вынужденно приземлился в аэропорту Перми, сообщает портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Кино
«Холоп» заработал в прокате более 1 млрд рублей
Общество
Правительство обнародовало план законопроектной работы на 2020 год
Правительства России обнародовало план законопроектной деятельности на 2020 год.
Хоккей
Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Политика
Совбез Ирана назвал смерть генерала Сулеймани крупнейшей ошибкой США
Высший совет национальной безопасности Республики Иран заявил, что убийство Соединенными Штатами главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани – крупнейшая стратегическая ошибка Вашингтона.
Кино
Netflix показал финальный трейлер сериала «Дракула»
Авто
Рассекречен дизайн нового минивэна Chrysler Pacifica
Авторитетные инсайдеры рассекретили новые изображения минивэна Chrysler Pacifica.
Здоровье
Врач назвал легкий способ избавиться от стресса
Шоу-бизнес
Волочкова пообещала не опускать ног до 60 лет
Балерина назвала ее «недолюбленной злой теткой» и посоветовала не завидовать, а «поднять попу» и отнести ее в спортзал.
Шоу-бизнес
Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет
Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.
Экономика
Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
Общество
Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Политика
Трамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в Ливию
Президент США Дональд Трамп предупредил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию.