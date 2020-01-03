Энергетика

Lenta.ruLenta.ruБелоруссия остановила экспорт нефтепродуктов

Белоруссия временно остановила экспорт нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в концерне «Белнефтехим».
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Россия прекратила с 1 января поставки нефти в Белоруссию из-за требования Минска снизить их стоимость

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Газета.Ruвчера в 10:51

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