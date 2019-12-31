Белоруссия временно остановила экспорт нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в концерне «Белнефтехим».

Армия и оружие При ракетной атаке США в Багдаде погиб иранский генерал По сообщению Пентагона, Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе», а также удар по генералу преследовал цели сдерживания Ирана от будущих атак, направленных против США.

Армия и оружие Источник: по американской авиабазе Аль-Асад в Ираке нанесён удар баллистической ракетой Uncnfrmd — Y. N. M. S (@ ynms79797979) January 3, 2020 Следует уточнить, что американская военная база Айн Аль-Асад является одной из крупнейших баз на территории Ирака, причём, как отмечается, именно здесь базируются ударные вертолёты Ah-64 "Apache", которые и нанесли удар по иранскому генералу Касему Сулеймани.

Политика США обнародовали служебные материалы по расследованию Мюллера Согласно документам, сын Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке 9 июня 2016 года был раздражен тем, что какая-либо дополнительная информация о кандидате в президенты США Хиллари Клинтон отсутствует, сообщает DW.

Политика США внесли «Асаиб Ахль аль-Хакк» в список террористических группировок Госсекретарь США Майкл Помпео внес шиитскую военизированную группировку "Асаиб Ахль аль-Хакк" в американский список иностранных террористических организаций, а двух ее лидеров - в перечень иностранных террористов.

Политика Шнуров сравнил Зеленского с Путиным Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сравнил президента России Владимира Путина и его украинского коллегу Владимира Зеленского.

Хоккей Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.

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Авто Правила регистрации автомобилей изменили в России Электронные договоры купли-продажи появятся в России Сервис готовят Минкомсвязь и МВД Постановление предполагает, что свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки на новый автомобиль можно будет получить прямо в автосалоне.