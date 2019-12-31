Энергетика

Lenta.ruLenta.ruБелоруссия остановила экспорт нефтепродуктов

Белоруссия временно остановила экспорт нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в концерне «Белнефтехим».
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Россия прекратила с 1 января поставки нефти в Белоруссию из-за требования Минска снизить их стоимость

Эхо Москвы14:30

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов

Газета.Ru10:51

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 января

Интерфакс07:55

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов

Коммерсантъ09:08

Минск приостановил экспорт нефтепродуктов

РИА Новости09:07

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов

РБК08:51

Эксперт: дефицит нефтепродуктов из Белоруссии Украина компенсирует импортом из России

ТАСС10:22
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Армия и оружие

При ракетной атаке США в Багдаде погиб иранский генерал

По сообщению Пентагона, Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе», а также удар по генералу преследовал цели сдерживания Ирана от будущих атак, направленных против США.
Новые Известия 01:09
Армия и оружие

Источник: по американской авиабазе Аль-Асад в Ираке нанесён удар баллистической ракетой

Uncnfrmd — Y. N. M. S (@ ynms79797979) January 3, 2020 Следует уточнить, что американская военная база Айн Аль-Асад является одной из крупнейших баз на территории Ирака, причём, как отмечается, именно здесь базируются ударные вертолёты Ah-64 "Apache", которые и нанесли удар по иранскому генералу Касему Сулеймани.
Avia.pro 13:31
Политика

США обнародовали служебные материалы по расследованию Мюллера

Согласно документам, сын Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке 9 июня 2016 года был раздражен тем, что какая-либо дополнительная информация о кандидате в президенты США Хиллари Клинтон отсутствует, сообщает DW.
Новые Известия 07:49
Космос

Астронавт NASA может установить рекорд для женщин в космосе

Известия 01 января в 19:32
Здоровье

Онколог назвал единый симптом для всех видов рака

Врач-онколог назвал симптом, присущий почти всем видам онкологических заболеваний, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Царьград».
Primpress.ru вчера в 12:30
Происшествия

В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией

BFM.ru 04:50
Политика

США внесли «Асаиб Ахль аль-Хакк» в список террористических группировок

Госсекретарь США Майкл Помпео внес шиитскую военизированную группировку "Асаиб Ахль аль-Хакк" в американский список иностранных террористических организаций, а двух ее лидеров - в перечень иностранных террористов.
ТАСС 14:38
Политика

Зариф заявил о жестком ответе МИД Ирана на послание США

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран жестко отреагировал на послание Соединенных Штатов, переданное посольством Швейцарии Тегерану.
Слово и Дело 14:14
Происшествия

Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа

Мужчина с ножом убил одного и ранил двух человек в Вильжюифе - пригороде Парижа.
Российская газета 11:41
Политика

Шнуров сравнил Зеленского с Путиным

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сравнил президента России Владимира Путина и его украинского коллегу Владимира Зеленского.
РИА Новости 15:27
Хоккей

Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею

Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.
RT на русском вчера в 16:34
Энергетика

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
РИА Новости 01 января в 00:45
Шоу-бизнес

47-летняя Кэмерон Диаз родила первенца

У 47-летней актрисы и гитариста рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Lenta.ru 13:57
Происшествия

Полиция разоблачила обманувших известную фигуристку колдунов

Дни.ру 10:21
Армия и оружие

Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов

«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
Евразия Daily вчера в 07:24
Энергетика

«РИА Новости» назвало причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

Прекращение поставок российской нефти в Белоруссию связано с требованием Минска снизить контрактную цену на топливо, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в отрасли.
РБК 14:12
Здоровье

Что происходит с женским организмом после 40 лет

Медицинские специалисты рассказали, что происходит с женским организмом после 40 лет.
МедиаПоток 06:30
Происшествия

Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 26

По данным на вечер среды, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тысячи человек.
РИА Новости вчера в 07:45
Общество

Усманов назвал своих возможных наследников

Миллиардер Алишер Усманов рассказал о том, кто может стать его наследниками.
Известия 14:21
Экономика

Пенсии в России повысили на 6,6%

Индексация может затронуть 32 млн человек. Некоторым проиндексированная пенсия должна была прийти еще до 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 01 января в 04:36
Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Дни24 03:23
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Ибрагимович забил в первом матче после возвращения в «Милан»

«Милан» в товарищеском матче разгромил клуб «Роденс» со счётом 9:0. Один из мячей в составе «россонери» забил шведский нападающий Златан Ибрагимович, который только вчера, 2 января, был представлен в качестве игрока красно-чёрных.
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Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" принял решение подписать российского нападающего Илью Ковальчука.
Газета.Ru 12:50
Армия и оружие

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Убийство иранского генерала Касема Сулеймани дестабилизирует и без того сложную ситуацию в регионе.
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При пожаре в клубе на Тернопольщине пострадали восемь детей

Восемь детей получили ожоги во время пожара в клубе под Тернополем.
Вести.Ru 14:41
Авто

Правила регистрации автомобилей изменили в России

Электронные договоры купли-продажи появятся в России Сервис готовят Минкомсвязь и МВД Постановление предполагает, что свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки на новый автомобиль можно будет получить прямо в автосалоне.
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Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

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Супермодель Наталья Водянова выходит замуж

В комментариях модель спросили, идет ли речь о скорой свадьбе. Водянова подтвердила, что действительно скоро выйдет замуж.
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Происшествия

В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках

Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
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Пригожин рассказал о проблемах с «голубыми огоньками»

Иосиф Пригожин рассказал, что для съемок новогодних передач самым сложным является согласование графиков всех артистов.
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