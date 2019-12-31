Энергетика
Lenta.ruБелоруссия остановила экспорт нефтепродуктов
Белоруссия временно остановила экспорт нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в концерне «Белнефтехим».
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Армия и оружие
При ракетной атаке США в Багдаде погиб иранский генерал
По сообщению Пентагона, Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе», а также удар по генералу преследовал цели сдерживания Ирана от будущих атак, направленных против США.
Армия и оружие
Источник: по американской авиабазе Аль-Асад в Ираке нанесён удар баллистической ракетой
Uncnfrmd — Y. N. M. S (@ ynms79797979) January 3, 2020 Следует уточнить, что американская военная база Айн Аль-Асад является одной из крупнейших баз на территории Ирака, причём, как отмечается, именно здесь базируются ударные вертолёты Ah-64 "Apache", которые и нанесли удар по иранскому генералу Касему Сулеймани.
Политика
США обнародовали служебные материалы по расследованию Мюллера
Согласно документам, сын Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке 9 июня 2016 года был раздражен тем, что какая-либо дополнительная информация о кандидате в президенты США Хиллари Клинтон отсутствует, сообщает DW.
Космос
Астронавт NASA может установить рекорд для женщин в космосе
Здоровье
Онколог назвал единый симптом для всех видов рака
Врач-онколог назвал симптом, присущий почти всем видам онкологических заболеваний, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Царьград».
Политика
США внесли «Асаиб Ахль аль-Хакк» в список террористических группировок
Госсекретарь США Майкл Помпео внес шиитскую военизированную группировку "Асаиб Ахль аль-Хакк" в американский список иностранных террористических организаций, а двух ее лидеров - в перечень иностранных террористов.
Политика
Зариф заявил о жестком ответе МИД Ирана на послание США
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран жестко отреагировал на послание Соединенных Штатов, переданное посольством Швейцарии Тегерану.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа
Мужчина с ножом убил одного и ранил двух человек в Вильжюифе - пригороде Парижа.
Политика
Шнуров сравнил Зеленского с Путиным
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сравнил президента России Владимира Путина и его украинского коллегу Владимира Зеленского.
Хоккей
Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею
Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.
Энергетика
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз родила первенца
У 47-летней актрисы и гитариста рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Армия и оружие
Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов
«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
Энергетика
«РИА Новости» назвало причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
Прекращение поставок российской нефти в Белоруссию связано с требованием Минска снизить контрактную цену на топливо, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в отрасли.
Здоровье
Что происходит с женским организмом после 40 лет
Медицинские специалисты рассказали, что происходит с женским организмом после 40 лет.
Происшествия
Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 26
По данным на вечер среды, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тысячи человек.
Общество
Усманов назвал своих возможных наследников
Миллиардер Алишер Усманов рассказал о том, кто может стать его наследниками.
Экономика
Пенсии в России повысили на 6,6%
Индексация может затронуть 32 млн человек. Некоторым проиндексированная пенсия должна была прийти еще до 1 января 2020 года.
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Футбол
Ибрагимович забил в первом матче после возвращения в «Милан»
«Милан» в товарищеском матче разгромил клуб «Роденс» со счётом 9:0. Один из мячей в составе «россонери» забил шведский нападающий Златан Ибрагимович, который только вчера, 2 января, был представлен в качестве игрока красно-чёрных.
Хоккей
Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" принял решение подписать российского нападающего Илью Ковальчука.
Армия и оружие
Джабаров прокомментировал убийство Сулеймани
Убийство иранского генерала Касема Сулеймани дестабилизирует и без того сложную ситуацию в регионе.
Происшествия
При пожаре в клубе на Тернопольщине пострадали восемь детей
Восемь детей получили ожоги во время пожара в клубе под Тернополем.
Авто
Правила регистрации автомобилей изменили в России
Электронные договоры купли-продажи появятся в России Сервис готовят Минкомсвязь и МВД Постановление предполагает, что свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки на новый автомобиль можно будет получить прямо в автосалоне.
Шоу-бизнес
Супермодель Наталья Водянова выходит замуж
В комментариях модель спросили, идет ли речь о скорой свадьбе. Водянова подтвердила, что действительно скоро выйдет замуж.
Происшествия
В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о проблемах с «голубыми огоньками»
Иосиф Пригожин рассказал, что для съемок новогодних передач самым сложным является согласование графиков всех артистов.