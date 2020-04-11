Коронавирус
Вести.RuБелоруссия не планирует покупать российские тесты на коронавирус
Белоруссия отказалась закупать 30 тысяч российских тестов на коронавирус COVID-19. Об этом министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал в интервью порталу tut.by в пятницу, 10 апреля. В начале апреля порядка 10 тысяч тест-систем были доставлены в Минск из России.
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Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус: Сами производим
Московский Комсомолецвчера в 17:38
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Футбол
Власти Санкт-Петербурга не намерены отказываться от Евро-2020
Власти Санкт-Петербурга не откажутся от проведения матчей чемпионата Европы по футболу в 2021 году, заявил вице-губернатор города Владимир Кириллов.
News.ru 02:12
Общество
Назван самый ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее благоприятном развитии ситуации со вспышкой COVID-19 в России эпидемия в стране может закончиться в июне этого года.
BFM.ru 02:18
Политика
США помогут Италии для борьбы с Китаем и Россией
Ранее госсекретарь США Майк Помпео уже обвинял Россию и Китай в том, что те принижают усилия США по борьбе распространением инфекции.
Lenta.ru 03:33
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения
Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
Общество
Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны
Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН вчера в 22:17
Музыка
Рукописный текст песни The Beatles продали на аукционе за $910 тысяч
Рукописный текст песни Hey Jude группы The Beatles продали за 910 тысяч долларов (около 67 миллионов рублей) на американском аукционе Julien's Auctions, сообщает пресс-служба торговой площадки.
Life.ru 03:36
Технологии
Бесплатный доступ к сериалам открыла Apple
В настоящее время компания Apple заявила о частичном открытии контента на базе Apple TV+ для осуществления бесплатного просмотра.
Live24 вчера в 07:31
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
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Ксения Бородина снялась обнаженной рядом с младшей дочерью
Бородина снялась обнажённой либо полуобнажённой, прикрыв оголённые участки тела при помощи огромной подушки.
Bimru.ru 09 апреля в 11:17
Здоровье
Подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом в Алтайском крае
Три новых случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае Таким образом, COVID-19 подтвержден у 21 жителя региона Напомним, первым подтвердили заболевание у женщины, которая прибыла в Барнаул из Доминиканской Республики и находилась в режиме самоизоляции на дому.
АМИТЕЛ вчера в 23:02
Гаджеты
Представлен смартфон Samsung Galaxy A51 5G
Компания Samsung представила смартфон среднего уровня Galaxy A51 5G, который отличается от обычного Galaxy A51 не только поддержкой сетей 5G.
Megaobzor.com 09 апреля в 08:04
Общество
В Крыму выявили новый случай заражения коронавирусом
В Ялте обнаружили новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заболевших в Крыму выросло до 29.
RT на русском 03:31
Общество
Воробьев подписал постановление о приостановке работы почти всех предприятий в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об усилении мер борьбы с коронавирусом.
Коммерсантъ 02:43
Экономика
Bloomberg: Россия выделит 1 трлн рублей на поддержку экономики
Уточняется, что власть выделит около 1 трлн рублей для новых мер.
Газета.Ru вчера в 18:43
Общество
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
Деловое.ТВ вчера в 15:56
Шоу-бизнес
Модель Ксения Пунтус опубликовала фото со шрамами на теле
В начале января этого года в прессе активно обсуждалась история о том, как модель Ксения Пунтус при странных обстоятельствах выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова Вопросов тогда было, действительно, очень много и трудно было понять, каким образом девушка упала из окна, а Андрей Баков, который был там с ней, ничего не видел и не слышал.
Paparazzi.ru 03:31
Здоровье
В больнице в Уфе коронавирусом заразились 170 человек
Ранее из-за подозрения на коронавирус у пяти врачей и двух пациентов РКБ имени Куватова была закрыта на жесткий карантин.
Аргументы и Факты вчера в 08:00
Общество
В США побит рекорд смертности от коронавируса
В США за прошедшие сутки умерли более 2,1 тысяч человек из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 21:22
Происшествия
В Ингушетии скончался первый пациент с коронавирусом
Пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Назрановской районной больнице, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве Ингушети.
Интерфакс 03:29
Авто
На продажу выставили очень редкий Puch 500 GE
Выставленный на продажу экземпляр как раз относится к таким, причём он принадлежит к редкой линейке 500 GE — всего 3 таких внедорожника получили шильдик Puch.
Тарантас Ньюс 09 апреля в 10:19
Здоровье
Об опасности аппаратов ИВЛ рассказал Доктор Мясников
В эфире «СоловьевLive», уже выложенного на YouTube, врач и популярный телеведущий Александр Мясников рассказал о том, почему аппараты ИВЛ могут представлять смертельную опасность для заразившихся коронавирусом.
Live24 01:59
Шоу-бизнес
Ида Галич похудела на 15 килограммов после родов
Блогер сильно комплексует из-за полных рук Звезда соцсетей Ида Галич поделилась с подписчиками результатами феноменального похудения после недавних первых родов.
WomanHit.ru вчера в 11:28
Здоровье
Коронавирус выявили во всех областях Украины — Ляшко
Киев, 11 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Коронавирусную инфекцию выявили во всех областях Украины, заявил 11 апреля на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
REGNUM 03:42
Общество
В Башкирии сняли ограничение на продажу алкоголя
Глава Башкирии Радий Хабиров снял ограничение на розничную продажу алкогольной продукции в республике, которое было введено с начала режима самоизоляции из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
РИА Новости вчера в 16:59
Энергетика
ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти
ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти, она будет длиться до 1 мая 2022 года.
RT на русском вчера в 15:13
Происшествия
За сутки в Петербурге сделали около девяти тысяч тестов на COVID-19
Санкт-Петербург, 9 апреля 2020, 10:33 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге было проведено 8811 тестов на наличие коронавирусной инфекции.
REGNUM 09 апреля в 03:33
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
Общество
В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:51