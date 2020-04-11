Белоруссия отказалась закупать 30 тысяч российских тестов на коронавирус COVID-19. Об этом министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал в интервью порталу tut.by в пятницу, 10 апреля. В начале апреля порядка 10 тысяч тест-систем были доставлены в Минск из России.

Белоруссия не планирует покупать российские тесты на коронавирус

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