Коронавирус

Вести.RuВести.RuБелоруссия не планирует покупать российские тесты на коронавирус

Белоруссия отказалась закупать 30 тысяч российских тестов на коронавирус COVID-19. Об этом министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал в интервью порталу tut.by в пятницу, 10 апреля. В начале апреля порядка 10 тысяч тест-систем были доставлены в Минск из России.
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Белоруссия отказалась от покупки у России тестов на коронавирус

РБКвчера в 19:29

Белоруссия не планирует покупать российские тесты на коронавирус

Вести.Ruвчера в 23:27

Белоруссия отказалась от российских тест-систем на COVID-19

Известиявчера в 20:02

Белоруссия отказалась от российских тест-систем на коронавирус

REGNUM01:26

Белоруссия отказалась от российских тестов на вирус

News.ruвчера в 18:31

Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус: Сами производим

Московский Комсомолецвчера в 17:38

Белоруссия отказалась от покупки у России тестов на коронавирус

РИА Новостивчера в 17:00
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Футбол

Власти Санкт-Петербурга не намерены отказываться от Евро-2020

Власти Санкт-Петербурга не откажутся от проведения матчей чемпионата Европы по футболу в 2021 году, заявил вице-губернатор города Владимир Кириллов.
News.ru 02:12
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Общество

Назван самый ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее благоприятном развитии ситуации со вспышкой COVID-19 в России эпидемия в стране может закончиться в июне этого года.
BFM.ru 02:18
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Политика

США помогут Италии для борьбы с Китаем и Россией

Ранее госсекретарь США Майк Помпео уже обвинял Россию и Китай в том, что те принижают усилия США по борьбе распространением инфекции.
Lenta.ru 03:33
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Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
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Происшествия

Пожар в ангарской колонии потушили

ТАСС 03:12
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Общество

Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения

Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
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Общество

Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны

Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН вчера в 22:17
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Музыка

Рукописный текст песни The Beatles продали на аукционе за $910 тысяч

Рукописный текст песни Hey Jude группы The Beatles продали за 910 тысяч долларов (около 67 миллионов рублей) на американском аукционе Julien's Auctions, сообщает пресс-служба торговой площадки.
Life.ru 03:36
Технологии

Бесплатный доступ к сериалам открыла Apple

В настоящее время компания Apple заявила о частичном открытии контента на базе Apple TV+ для осуществления бесплатного просмотра.
Live24 вчера в 07:31
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Общество

В Москве вводят пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
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Шоу-бизнес

Ксения Бородина снялась обнаженной рядом с младшей дочерью

Бородина снялась обнажённой либо полуобнажённой, прикрыв оголённые участки тела при помощи огромной подушки.
Bimru.ru 09 апреля в 11:17
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Здоровье

Подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом в Алтайском крае

Три новых случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае Таким образом, COVID-19 подтвержден у 21 жителя региона Напомним, первым подтвердили заболевание у женщины, которая прибыла в Барнаул из Доминиканской Республики и находилась в режиме самоизоляции на дому.
АМИТЕЛ вчера в 23:02
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Гаджеты

Представлен смартфон Samsung Galaxy A51 5G

Компания Samsung представила смартфон среднего уровня Galaxy A51 5G, который отличается от обычного Galaxy A51 не только поддержкой сетей 5G.
Megaobzor.com 09 апреля в 08:04
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Общество

В Крыму выявили новый случай заражения коронавирусом

В Ялте обнаружили новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заболевших в Крыму выросло до 29.
RT на русском 03:31
1
Общество

Воробьев подписал постановление о приостановке работы почти всех предприятий в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об усилении мер борьбы с коронавирусом.
Коммерсантъ 02:43
1
Экономика

Bloomberg: Россия выделит 1 трлн рублей на поддержку экономики

Уточняется, что власть выделит около 1 трлн рублей для новых мер.
Газета.Ru вчера в 18:43
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Общество

России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса

России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
Деловое.ТВ вчера в 15:56
14
Шоу-бизнес

Модель Ксения Пунтус опубликовала фото со шрамами на теле

В начале января этого года в прессе активно обсуждалась история о том, как модель Ксения Пунтус при странных обстоятельствах выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова Вопросов тогда было, действительно, очень много и трудно было понять, каким образом девушка упала из окна, а Андрей Баков, который был там с ней, ничего не видел и не слышал.
Paparazzi.ru 03:31
Здоровье

В больнице в Уфе коронавирусом заразились 170 человек

Ранее из-за подозрения на коронавирус у пяти врачей и двух пациентов РКБ имени Куватова была закрыта на жесткий карантин.
Аргументы и Факты вчера в 08:00
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Общество

В США побит рекорд смертности от коронавируса

В США за прошедшие сутки умерли более 2,1 тысяч человек из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 21:22
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Происшествия

В Ингушетии скончался первый пациент с коронавирусом

Пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Назрановской районной больнице, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве Ингушети.
Интерфакс 03:29
Авто

На продажу выставили очень редкий Puch 500 GE

Выставленный на продажу экземпляр как раз относится к таким, причём он принадлежит к редкой линейке 500 GE — всего 3 таких внедорожника получили шильдик Puch.
Тарантас Ньюс 09 апреля в 10:19
2
Здоровье

Об опасности аппаратов ИВЛ рассказал Доктор Мясников

В эфире «СоловьевLive», уже выложенного на YouTube, врач и популярный телеведущий Александр Мясников рассказал о том, почему аппараты ИВЛ могут представлять смертельную опасность для заразившихся коронавирусом.
Live24 01:59
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Шоу-бизнес

Ида Галич похудела на 15 килограммов после родов

Блогер сильно комплексует из-за полных рук Звезда соцсетей Ида Галич поделилась с подписчиками результатами феноменального похудения после недавних первых родов.
WomanHit.ru вчера в 11:28
2
Здоровье

Коронавирус выявили во всех областях Украины — Ляшко

Киев, 11 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Коронавирусную инфекцию выявили во всех областях Украины, заявил 11 апреля на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
REGNUM 03:42
Общество

В Башкирии сняли ограничение на продажу алкоголя

Глава Башкирии Радий Хабиров снял ограничение на розничную продажу алкогольной продукции в республике, которое было введено с начала режима самоизоляции из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
РИА Новости вчера в 16:59
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Энергетика

ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти

ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти, она будет длиться до 1 мая 2022 года.
RT на русском вчера в 15:13
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Происшествия

За сутки в Петербурге сделали около девяти тысяч тестов на COVID-19

Санкт-Петербург, 9 апреля 2020, 10:33 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге было проведено 8811 тестов на наличие коронавирусной инфекции.
REGNUM 09 апреля в 03:33
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Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
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Общество

В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:51
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Белорусский дипломат, министр иностранных дел, руководитель Администрации президента Республики Беларусь. Архитектор «многовекторной» внешней политики Белоруссии.
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