Коронавирус
Газета.RuБелоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус
Минск отказался закупать у России тест-системы для определения коронавируса COVID-2019, назвав их ненадежными. Ранее Россия бесплатно передала Белоруссии 10 тысяч тестов.
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Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус: Сами производим
Московский Комсомолецвчера в 17:38
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Общество
Назван самый ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее благоприятном развитии ситуации со вспышкой COVID-19 в России эпидемия в стране может закончиться в июне этого года.
BFM.ru 02:18
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Здоровье
В Башкирии умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент с коронавирусом скончался в Башкирии, причиной смерти является вирусная пневмония, сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
РИА Новости 05:32
Происшествия
Тело погибшего обнаружили после пожара в колонии Ангарска
Тело погибшего извлекли из-под завалов после пожара в колонии Ангарска в Иркутской области, сообщает ТАСС.
iReactor 04:35
Общество
Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения
Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
Общество
Во многих городах Турции ввели комендантский час из-за коронавируса
В 30 городах Турции и на территории провинции Зонгулдак объявлен комендантский час.
LentaChel.ru 01:54
Общество
Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
Здоровье
Вакцину против коронавируса испытывают на обезьянах
В России прототипы вакцины против коронавируса уже испытывают на обезьянах.
РЕН ТВ 05:58
Здоровье
Медик предупредил об опасности выздоровевших пациентов с коронавирусом
Люди, заразившиеся и переболевшие коронавирусом нового типа, представляют опасность для окружающих в течение месяца после выздоровления.
Политическая Экспертиза 06:38
Общество
В Курганской области введён пропускной режим
Курган, 11 апреля 2020, 05:01 — REGNUM В Курганской области с 11 апреля вводят пропускной режим.
REGNUM вчера в 22:01
Общество
18 человек скончались от коронавируса в России за сутки
Кристина Кормилицына / ИЗВЕСТИЯ 18 человек скончались от коронавируса в России за последние сутки.
РЕН ТВ вчера в 03:45
Общество
Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина
В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК вчера в 12:09
Религия
В РПЦ сообщили, что верующие могут освятить вербы дома
"В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла миряне могут освятить ваии (вербы) дома", - говорится в сообщении.
ТАСС 05:15
Общество
В Москве скончались восемь человек с коронавирусом
В Москве за последние сутки скончались восемь человек с положительным тестом на коронавирус.
RT на русском 02:49
Происшествия
Больницу в Ростове закрыли на карантин из-за пациентки с коронавирусом
В больнице № 6 Ростова-на-Дону ввели карантин после того, как у одной из пациенток подтвердили наличие коронавируса.
РБК 05:32
Армия и оружие
В Сети появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»
По данным, представленным Минобороны Украины, 2 апреля 2020 года впервые была испытана противокорабельная ракета Р-360 противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" с установленной на ракете активной радиолокационной головкой самонаведения (АРЛГСН).
RuNews24.ru вчера в 05:47
Политика
Европа может сохранить границы закрытыми до сентября
Ссылаясь на рост заболевания в Америке и начало заражения в Африке, президент говорил о возможности закрытия границ между европейскими странами, как и внешней границы, как минимум до сентября.
Коммерсантъ 05:02
Общество
75 лет назад освободили концлагерь Бухенвальд
Освобождение Бухенвальда произошло 11 апреля 1945-го, когда заключенные устроили вооруженное восстание и взяли в плен 800 эсэсовцев и солдат охраны.
Пятый канал 05:56
Общество
Китай направил в Россию группу специалистов для борьбы с коронавирусом
Китай отправил в Россию группу медиков для помощи в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 06:29
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 09:55
Политика
Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего заместителя
10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10.
Известия вчера в 20:59
Общество
Одесситы переодеваются в животных, чтобы гулять во время карантина
Жители украинской Одессы начали переодеваться в животных, чтобы во время карантина выйти на улицу, передает издание "Сегодня".
Газета.Ru 05:45
Происшествия
Россиян пугают роликом с огромной очередью скорых
В соцсетях распространяют видео, на котором возле больницы № 119 в микрорайоне Новогорск города Химки (Московская область) зафиксирована длинная очередь из машин скорой помощи.
URA.Ru 06:25
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
Общество
Ещё девять человек заболели в Ростовской области коронавирусом
Общее число лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в Ростовской области составило 38 человек.
Big-Rostov.ru 04:38
Экономика
Bloomberg узнало о плане поддержки экономики России на 1 трлн рублей
Правительство РФ планирует нарастить меры поддержки экономики, выделив около 1 трлн рублей.
BFM.ru 03:40
Армия и оружие
США заявили о перехвате российских Ил-38 в районе Аляски
Самолеты вошли в зону идентификации ПВО Аляски. Истребители США перехватили российские Ил-38 в районе Берингова моря.
Деловое.ТВ 09 апреля в 10:33