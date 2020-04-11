Минск отказался закупать у России тест-системы для определения коронавируса COVID-2019, назвав их ненадежными. Ранее Россия бесплатно передала Белоруссии 10 тысяч тестов.

Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус

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