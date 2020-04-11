Коронавирус

Газета.RuГазета.RuБелоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус

Минск отказался закупать у России тест-системы для определения коронавируса COVID-2019, назвав их ненадежными. Ранее Россия бесплатно передала Белоруссии 10 тысяч тестов.
Читать в источнике
Комментировать1,5K

Подробнее о событии

Белоруссия не будет покупать российские тесты на коронавирус

РИА Новости04:21

Белоруссия отказалась от российских тест-систем на коронавирус

REGNUM01:26

Белоруссия отказалась от покупки у России тестов на коронавирус

РБКвчера в 19:29

Белоруссия отказалась от российских тест-систем на COVID-19

Известиявчера в 20:02

Белоруссия не планирует покупать российские тесты на коронавирус

Вести.Ruвчера в 23:27

Белоруссия отказалась от российских тестов на вирус

News.ruвчера в 18:31

Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус: Сами производим

Московский Комсомолецвчера в 17:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 06:56, Ашберн
Общество

Назван самый ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее благоприятном развитии ситуации со вспышкой COVID-19 в России эпидемия в стране может закончиться в июне этого года.
BFM.ru 02:18
1,7K
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
3,9K
Гаджеты

Huawei P40 Pro стал лучшим смартфоном для фото по версии DxOMark

Goroday.ru 03:40
2
Здоровье

В Башкирии умер первый пациент с коронавирусом

Первый пациент с коронавирусом скончался в Башкирии, причиной смерти является вирусная пневмония, сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
РИА Новости 05:32
13
Происшествия

Тело погибшего обнаружили после пожара в колонии Ангарска

Тело погибшего извлекли из-под завалов после пожара в колонии Ангарска в Иркутской области, сообщает ТАСС.
iReactor 04:35
1
Общество

Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения

Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
1,1K
Общество

Во многих городах Турции ввели комендантский час из-за коронавируса

В 30 городах Турции и на территории провинции Зонгулдак объявлен комендантский час.
LentaChel.ru 01:54
10
Общество

Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
120
Здоровье

Вакцину против коронавируса испытывают на обезьянах

В России прототипы вакцины против коронавируса уже испытывают на обезьянах.
РЕН ТВ 05:58
1
Здоровье

Медик предупредил об опасности выздоровевших пациентов с коронавирусом

Люди, заразившиеся и переболевшие коронавирусом нового типа, представляют опасность для окружающих в течение месяца после выздоровления.
Политическая Экспертиза 06:38
59
Общество

В Курганской области введён пропускной режим

Курган, 11 апреля 2020, 05:01 — REGNUM В Курганской области с 11 апреля вводят пропускной режим.
REGNUM вчера в 22:01
66
Общество

18 человек скончались от коронавируса в России за сутки

Кристина Кормилицына / ИЗВЕСТИЯ 18 человек скончались от коронавируса в России за последние сутки.
РЕН ТВ вчера в 03:45
732
Общество

Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина

В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК вчера в 12:09
701
Религия

В РПЦ сообщили, что верующие могут освятить вербы дома

"В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла миряне могут освятить ваии (вербы) дома", - говорится в сообщении.
ТАСС 05:15
Общество

В Москве скончались восемь человек с коронавирусом

В Москве за последние сутки скончались восемь человек с положительным тестом на коронавирус.
RT на русском 02:49
243
Происшествия

Больницу в Ростове закрыли на карантин из-за пациентки с коронавирусом

В больнице № 6 Ростова-на-Дону ввели карантин после того, как у одной из пациенток подтвердили наличие коронавируса.
РБК 05:32
71
Культура

Фестиваль Burning Man отменили из-за коронавируса

Компания 03:58
Армия и оружие

В Сети появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»

По данным, представленным Минобороны Украины, 2 апреля 2020 года впервые была испытана противокорабельная ракета Р-360 противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" с установленной на ракете активной радиолокационной головкой самонаведения (АРЛГСН).
RuNews24.ru вчера в 05:47
666
Политика

Европа может сохранить границы закрытыми до сентября

Ссылаясь на рост заболевания в Америке и начало заражения в Африке, президент говорил о возможности закрытия границ между европейскими странами, как и внешней границы, как минимум до сентября.
Коммерсантъ 05:02
6
Общество

75 лет назад освободили концлагерь Бухенвальд

Освобождение Бухенвальда произошло 11 апреля 1945-го, когда заключенные устроили вооруженное восстание и взяли в плен 800 эсэсовцев и солдат охраны.
Пятый канал 05:56
1
Общество

Китай направил в Россию группу специалистов для борьбы с коронавирусом

Китай отправил в Россию группу медиков для помощи в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 06:29
982
Общество

Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 09:55
1,3K
Политика

Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего заместителя

10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10.
Известия вчера в 20:59
129
Общество

Одесситы переодеваются в животных, чтобы гулять во время карантина

Жители украинской Одессы начали переодеваться в животных, чтобы во время карантина выйти на улицу, передает издание "Сегодня".
Газета.Ru 05:45
Происшествия

Россиян пугают роликом с огромной очередью скорых

В соцсетях распространяют видео, на котором возле больницы № 119 в микрорайоне Новогорск города Химки (Московская область) зафиксирована длинная очередь из машин скорой помощи.
URA.Ru 06:25
1
Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
420
Общество

Ещё девять человек заболели в Ростовской области коронавирусом

Общее число лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в Ростовской области составило 38 человек.
Big-Rostov.ru 04:38
8
Культура

Герои мультфильма «Маша и медведь» расскажут о самоизоляции и гигиене

Piter.tv 05:05
4
Экономика

Bloomberg узнало о плане поддержки экономики России на 1 трлн рублей

Правительство РФ планирует нарастить меры поддержки экономики, выделив около 1 трлн рублей.
BFM.ru 03:40
727
Армия и оружие

США заявили о перехвате российских Ил-38 в районе Аляски

Самолеты вошли в зону идентификации ПВО Аляски. Истребители США перехватили российские Ил-38 в районе Берингова моря.
Деловое.ТВ 09 апреля в 10:33
49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Владимирович Макей
Белорусский дипломат
Белорусский дипломат, министр иностранных дел, руководитель Администрации президента Республики Беларусь. Архитектор «многовекторной» внешней политики Белоруссии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное