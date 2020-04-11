Коронавирус
РБКБелоруссия отказалась от покупки у России тестов на коронавирус
В начале апреля источники РБК сообщали, что Россия планирует отправить в страны СНГ около 3 тыс. тест-наборов диагностики, каждый из которых позволяет провести до 100 исследований на коронавирус.
Читать в источнике
Оценить117
Подробнее о событии
Показать все источники
Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус: Сами производим
Московский Комсомолец17:38
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 21:50, Ашберн
Общество
Владимир Путин уволил замглавы МВД России Александра Романова
«Освободить генерал-полковника юстиции Романова Александра Владимировича от должности заместителя министра внутренних дел – начальника Следственного департамента МВД России», – говорится в указе.
Петербургский дневник вчера в 15:40
Шоу-бизнес
Пригожин переживает из-за возможного развода с Валерией
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился с фанатами мыслями, что его брак с певицей Валерией может не выдержать проверку самоизоляцией.
iReactor 06:18
Экономика
Набиуллина заявила, что динамика ВВП в 2020 году будет отрицательной
Набиуллина выразила надежду, что рецессии удастся избежать.
Вечерняя Москва 10:10
Общество
Петербургский ресторатор заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля
Петербургский ресторатор заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля, если в городе так и не введут режим ЧС.
Neva.Today 05:30
Киберспорт
Fng после поражения от HellRaisers: «Очень тупо проиграли»
Капитан Gambit Esports Артем Fng Баршак после поражения от HellRaisers на ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship заявил, что команда глупо уступила оппоненту.
CyberSport.ru 17:08
Общество
Девятиклассникам разрешили не сдавать экзамены по выбору
Экзамены по двум предметам по выбору Рособрнадзор предложил отменить.
Омск здесь вчера в 10:44
Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Российская газета 11:52
Общество
Жертвами коронавируса в США за сутки стали более 2 тыс. человек
Число жертв коронавируса в США за сутки впервые превысило 2 тыс. человек, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Взгляд.ру 21:28
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении нефтедобычи
Россия и страны-участницы ОПЕК+ пришли к согласию относительно сокращения добычи нефти.
Народные новости вчера в 17:30
Общество
Дерматологи дали советы по использованию мыла и антисептиков при пандемии
Дерматологи рекомендуют, чтобы не пересушить кожу, использовать антисептики для обеззараживания рук не более двух раз в день и только тем, кто находится в общественных местах, а мыть руки с мылом - до шести раз в день.
РИА Новости 21:15
Общество
Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 13:36
Культура
Театр «Байкал» приглашает зрителей на YouTube-концерт
В воскресенье, 12 апреля состоится YouTube-концерт театра «Байкал» «Unplugged» (6+).
Информ Полис online 07:12
Общество
Оперативный штаб: в Амурской области возобновят плановые операции
В Приамурье на изоляции по месту жительства находится 905 человек, в обсерваторах – 3 человека, в изоляторах – 6. В области выявлено 4 случая коронавирусной инфекции, 1 человек успешно выздоровел, 3 находится в инфекционном госпитале.
Амурская правда 07:19
Авто
Обновленный внедорожник Lada 4x4 Bronto появится в середине года
По данным инсайдеров, в ходе обновления Lada 4x4 Bronto заметно изменится салон авто, а произойдет это в середине текущего года.
Новые автомобили 05:43
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом.
ТАСС 11:32
Политика
В Крыму объяснили рост рейтингов доверия к Путину
На фоне пандемии коронавируса смелые и стремительные действия президента РФ Владимира Путина нашли отклик в сердцах всех россиян — они, как никогда раньше, чувствуют помощь и заботу со стороны государства.
ФАН 13:44
Политика
США могут наложить санкции на страны, не забирающие своих граждан
Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома.
РИА Новости 20:31
Общество
Дети из сел вернутся в школы с 13 апреля в Новосибирской области
Дети из школ, которые находятся в сельских поселениях, вернутся к очной форме обучения с 13 апреля, об этом на брифинге заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
АиФ Новосибирск 09:05
Общество
Свердловчан начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции
Как сообщалось ранее, Законодательное собрание Свердловской области одобрило закон, который вводит в регионе штрафы за нарушение режима самоизоляции, на внеочередном заседании парламента в четверг.
Интерфакс - Россия 03:08
Общество
В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу
Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 16:05
Политика
Разведка в США предупреждала Белый дом о коронавирусе еще в ноябре
Национальный центр медицинской разведки (NCMI) заявил в отчете Белому дому об опасности распространения новой инфекции из Уханя еще в ноябре 2019 года, передает ABC News со ссылкой на источники, знакомые с текстом документа.
Rambler News Service 08 апреля в 11:58
Общество
Пушков предостерег против преждевременной отмены карантина
Сенатор Алексей Пушков предостерег страны от преждевременного снятия карантина.
Вести.Ru 21:11
Общество
В Нью-Йорке жертв коронавируса хоронят в братских могилах
Новый День 08:43
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва 07:01
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Циркон» примут на вооружение в 2022 году
Армия России планирует принять на вооружение новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон" в 2022 году.
Газета.Ru 20:45
Происшествия
В Ангарске мужчина и ребенок утонули на реке Китой
Evo-rus.com 06:33
Экономика
Саммит G20: меры по стабилизации рынка будут приняты немедленно
Согласно коммюнике, выпущенному по итогам переговоров министров энергетики G20, страны "двадцатки" взяли на себя обязательство немедленно принять меры по стабилизации энергетического рынка.
Вести.Ru 19:49
Футбол
У легендарного игрока «Ливерпуля» Кенни Далглиша выявлен коронавирус
Знаменитый футболист и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш заразился коронавирусом.
Чемпионат 15:12
Технологии
Концепт PlayStation 5 с геймпадом DualSense показан на рендерах
Итальянский дизайнер Джузеппе Спинелли поделился качественными неофициальными фото-рендерами PlayStation 5 вместе с геймпадом DualSense.
MobiDevices вчера в 12:13