В начале апреля источники РБК сообщали, что Россия планирует отправить в страны СНГ около 3 тыс. тест-наборов диагностики, каждый из которых позволяет провести до 100 исследований на коронавирус.

Белоруссия отказалась от покупки у России тестов на коронавирус

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Шоу-бизнес Пригожин переживает из-за возможного развода с Валерией Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился с фанатами мыслями, что его брак с певицей Валерией может не выдержать проверку самоизоляцией. 15

Киберспорт Fng после поражения от HellRaisers: «Очень тупо проиграли» Капитан Gambit Esports Артем Fng Баршак после поражения от HellRaisers на ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship заявил, что команда глупо уступила оппоненту.

Общество Дерматологи дали советы по использованию мыла и антисептиков при пандемии Дерматологи рекомендуют, чтобы не пересушить кожу, использовать антисептики для обеззараживания рук не более двух раз в день и только тем, кто находится в общественных местах, а мыть руки с мылом - до шести раз в день.

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