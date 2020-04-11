Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19. Об этом он сообщил порталу tut.by.

Белоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России

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