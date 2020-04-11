Коронавирус
Газета.RuБелоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19. Об этом он сообщил порталу tut.by.
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Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус: Сами производим
Московский Комсомолецвчера в 17:38
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Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
Происшествия
В колонии в Ангарске ликвидировали открытое горение после бунта
Коммерсантъ вчера в 23:10
Транспорт
Столичные власти решили частично ограничить въезд в Москву
Как сообщала Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на источник, близкий к МВД, этой ночью на каждый въезд в город планировалось поставить по две машины ДПС.
Эхо Москвы 00:43
Кино
Джеймс Ганн раскрыл детали сюжета «Стражей Галактики 3»
В третьей части франшизы будет подробно рассказана история енота Ракеты. Режиссер Джеймс Ганн раскрыл некоторые секреты "Стражей Галактики".
Piter.tv 09 апреля в 07:52
Общество
В Москве ограничили деятельность каршеринга, такси и строителей
В Москве с 13 по 19 апреля будет приостановлена работа каршеринга и ограничены услуги такси, говорится в указе мэра Сергея Собянина.
РБК вчера в 13:22
Космос
Астрономы измерили скорость ветра на коричневом карлике
Поскольку исследователи ожидали, что в коричневом карлике действуют те же механизмы, они решили измерить его скорость вращения с помощью радио и инфракрасных телескопов.
Машины и Механизмы вчера в 04:57
Общество
Россиянам предложили новый способ защиты от коронавируса
У россиян набирает популярность новый способ защиты от коронавируса — пластиковые экраны для лица.
РИА Новости вчера в 20:04
Общество
Назван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу.
Известия вчера в 23:53
Общество
Эксперт ожидает скорое выздоровление более тысячи россиян с COVID-19
Как сообщает "РИА Новости", академик прогнозирует скорое выздоровление более тысячи россиян.
РЕН ТВ 00:10
Происшествия
В Тюменской области умерла первая пациентка с коронавирусом
Коммерсантъ 00:31
Общество
Уткин - о карантине: мне такое государство не нужно
Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к карантинным мерам, введенным в России из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 19:02
Общество
Девятиклассникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ-2020
Минпросвещения и Рособрнадзор установят периоды проведения ГИА-9 по обязательным учебным предметам. Конкретные даты определят сами регионы.
АТВмедиа вчера в 10:00
Энергетика
Россия договорилась с Саудовской Аравией по нефти
В рамках нового соглашения, которое СМИ и аналитики по инерции продолжают называть ОПЕК+, произойдет сокращение добычи нефти на совокупные 10 миллионов баррелей в сутки, которые будут поделены между участниками в неравных долях.
Lenta.ru 09 апреля в 18:32
Футбол
ФК «Ростов» планирует возобновить тренировки 1 мая
Футбольный клуб «Ростов» планирует возобновить тренировки и подготовки к матчам чемпионата России с 1 мая, сообщил главный тренер команды Валерий Карпин во время видеоконференции, организованной «РБК-Ростов».
Donnews.ru вчера в 05:15
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 09:55
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Здоровье
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости вчера в 07:46
Шоу-бизнес
Собчак назвала себя «идиоткой» и извинилась перед Гафтом
Ксения Собчак извинилась в своем Instagram перед советским актером Валентином Гафтом за ошибку во время интервью и назвала себя «идиоткой».
Слово и Дело 09 апреля в 12:33
Общество
В Башкирии начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции
В Башкирии с 10 апреля нарушителей режима самоизоляции начнут штрафовать.
ToDay News Ufa вчера в 13:02
Кино
Умер актер из сериала «Лексс» Дитер Лазер
Дни24 вчера в 06:34
Здоровье
В Южной Корее повторно выявили коронавирус почти у сотни выздоровевших
В Республике Корея нескольким десяткам выздоровевших после коронавируса граждан были проведены повторные тесты, результаты которых показали наличие инфекции.
Страна Советов on-line вчера в 12:00
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
Авто
Появились первые фото салона обновленного Lada Largus
Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Автоновости дня вчера в 02:22
Общество
Куйвашев разрешил работу парикмахерских
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил открыть парикмахерские в городах региона.
Политсовет вчера в 08:13
Общество
Минпромторг: Более 30 стран хотели бы закупить у России аппараты ИВЛ
Более 30 стран хотели бы закупить у России аппараты для искусственной вентиляции легких, об этом журналистам заявил замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров в пятницу, 10 апреля.
Российская газета вчера в 09:03
Технологии
Apple и Google встроят систему мониторинга коронавируса в свои ОС
Apple и Google анонсировали систему мониторинга распространения COVID-19, которая позволит устройствам обмениваться данными через Bluetooth и делиться им с организациями здравоохранения.
Российская газета вчера в 14:17
Политика
США приготовили санкции для стран, отказавшихся забирать своих граждан
Вашингтон, 11 апреля 2020, 05:31 — REGNUM Президент Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым американские власти смогут вводить визовые санкции против стран, которые «не принимают или неоправданно затягивают» прием своих граждан.
REGNUM вчера в 22:31
Общество
В Алтайском крае подтвердились еще восемь случаев заражения коронавирусом
Барнаул, 11 апреля 2020, 07:31 — REGNUM Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа на территории Алтайского края достигло 29 после получения положительных результатов тестов восьми пациентов, 11 апреля сообщает региональный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
REGNUM 00:31
Происшествия
В Калуге еще у шести человек подозревают коронавирус
Калуга, 9 апреля 2020, 12:38 — REGNUM В Калужской области, по данным оперативного штаба на 9 апреля, из 11 заболевших коронавирусом девять человек находится на лечении и двое выздоровели, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 09 апреля в 05:38