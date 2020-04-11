Коронавирус

Газета.RuГазета.RuБелоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19. Об этом он сообщил порталу tut.by.
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Белоруссия отказалась закупать у России тесты на коронавирус

РИА Новостивчера в 17:00

Белоруссия не планирует покупать российские тесты на коронавирус

Вести.Ruвчера в 23:27

Белоруссия отказалась от российских тест-систем на COVID-19

Известиявчера в 20:02

Белоруссия отказалась от покупки у России тестов на коронавирус

РБКвчера в 19:29

Белоруссия отказалась от российских тестов на вирус

News.ruвчера в 18:31

Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус: Сами производим

Московский Комсомолецвчера в 17:38

Белоруссия отказалась от российских тест-систем на коронавирус

REGNUM01:26
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Происшествия

В ангарской колонии заключенные устроили бунт

РИА Новости вчера в 21:59
1,7K
Общество

Собянин рассказал о пике коронавируса в Москве

Сергей Собянин рассказал, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил.
Москва 24 09 апреля в 20:54
2,3K
Политика

Трамп скорректировал прогноз по количеству смертей от коронавируса в США

По данным Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано 18 586 смертей от коронавируса.
РБК вчера в 19:20
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
3,8K
Здоровье

В РКБ в Уфе коронавирусом болеют и пациенты, и врачи

У 170 медиков и пациентов республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе подозревают коронавирус – первый тест у них показал положительный результат.
Вести.Ru вчера в 12:29
695
Общество

В Москве вводят пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
3,7K
Здоровье

Эксперт раскрыл число выздоравливающих после коронавируса россиян

Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев заявил, что лечение большей части пациентов с COVID-19 занимает около двух недель.
Профиль 01:09
1
Здоровье

Спрашивали? Отвечаем! Когда уже закончится эта пандемия

Срок «жизни» пандемии зависит только от нас с вами.
НГС.Кемерово вчера в 19:00
1
Общество

Назван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу.
Известия вчера в 23:53
770
Здоровье

В последний вагон: почему женщины торопятся рожать, а в итоге становятся несчастными

Врач акушер-гинеколог Евгения Пекарева объясняет — пока женщина менструирует, у неё есть шанс забеременеть.
НГС вчера в 22:45
Экономика

Правительство России выкупило половину акций Сбербанка

«50% обыкновенных акций ПАО Сбербанк (более 11,2 миллиарда акций) переданы правительству Российской Федерации 10 апреля 2020 года», – говорится в сообщении.
РИАМО вчера в 06:29
2,7K
Общество

Малкин о пандемии коронавируса: В США трупы складывают друг на друга

ToDay News Ufa вчера в 09:16
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Экономика

Россияне почти вдвое сократили число покупок на самоизоляции

Число покупок (количество пробитых чеков) в среднем по России в первую неделю после введения самоизоляции - с 30 марта по 5 апреля - снизилось на 42% по сравнению со средними значениями февраля-марта, выяснил входящий в группу ВТБ оператор фискальных данных "Первый ОФД".
Интерфакс вчера в 03:19
5
Общество

Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом

Группа китайских медиков направилась в Россию, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:13
215
Общество

Борис Корчевников заразился коронавирусом

Газета.Ru вчера в 14:36
50
Общество

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 11 апреля

По состоянию на утро 11 апреля число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 1,7 миллиона человек.
Lenta.ru 00:50
Общество

Под наблюдением из-за коронавируса в России остаются 159 тысяч человек

В России под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 159 тысяч человек. Данные приводят в Роспотребнадзоре.
Комсомольская правда 02:20
Общество

В США нашли способы наказать Китай за коронавирус

Один из ключевых вопросов, которые волнуют американский истеблишмент во время пика эпидемии в США, сводится к тому, как взыскать с Китая убытки, которые и его страна, и мировое сообщество понесли из-за распространения коронавируса нового типа.
News.ru 09 апреля в 13:19
8
Общество

Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 09:55
1,3K
Общество

Ученый назвал сроки создания «безопасной» вакцины от коронавируса

Эксперт подчеркнул, что речь идет о ДНК-вакцине, которая является "очень безопасной".
РИА Новости 00:27
Происшествия

Три новых случая коронавируса выявили в Новосибирской области

Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Новосибирской области за прошедшие сутки.
Известия вчера в 00:49
20
Общество

Евгений Куйвашев разрешил работать парикмахерским и детским садам

Вводятся послабления для парикмахерских и частично – для детских садов и магазинов.
Телеканал ОТВ вчера в 08:14
244
Общество

Блогер Уткин заявил, что ему «такое государство не нужно»

Москва, 11 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Блогер Василий Уткин в связи с введением в России режима самоизоляции заявил, что ему «такое государство не нужно».
REGNUM 02:08
717
Общество

России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса

России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
Деловое.ТВ вчера в 15:56
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Наука

Союз макрофагов и эозинофилов помешал в борьбе с лейшманиозом

Кожный лейшманиоз относится к «забытым болезням», — тропическим недугам, которые поражают в основном малоимущие слои населения в бедных странах и привлекают мало внимания прессы и исследователей.
N+1 вчера в 15:00
Кино

Вышел трейлер документального фильма про Стэнли Кубрика

Вышел трейлер документального фильма про режиссера Стэнли Кубрика, пишет Deadline. Картина называется «Kubrick by Kubrick».
Афиша Daily вчера в 06:05
Общество

В Китае за сутки зафиксировали 42 новых случая заражения коронавирусом

Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил в пятницу о 42 случаях заражения коронавирусом нового типа, зарегистрированных в стране за минувшие сутки.
Московский Комсомолец 09 апреля в 20:51
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Энергетика

ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти

ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти, она будет длиться до 1 мая 2022 года.
RT на русском вчера в 15:13
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Религия

Православные верующие встречают Лазареву субботу

Православные верующие встретят 11 апреля воскрешение Иисусом Христом праведного Лазаря. В этот день в храмах пройдут Божественные литургии.
Газета.Ru вчера в 17:48
1
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в квартире на юго-западе Москвы

Два человека погибли при пожаре в квартире многоэтажного дома на юго-западе Москвы.
Известия 00:42
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