Коронавирус
Газета.RuБелоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19. Об этом он сообщил порталу tut.by.
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Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус: Сами производим
Московский Комсомолец17:38
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Энергетика
ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти
ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти, она будет длиться до 1 мая 2022 года.
RT на русском 15:13
Энергетика
Дешевая нефть сделала Америку сговорчивой
Страны ОПЕК+ согласовали снижение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 года.
Взгляд.ру 16:00
Армия и оружие
ОАЭ пытаются подкупить президента Сирии Башара Асада
Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян ведёт диалог с президентом Сирии Башаром Асадом о возобновлении военной операции на территории провинции Идлиб.
Аргументы недели 11:55
Экономика
Блумберг сообщил о плане правительства по поддержке экономики России
Власти готовят новый пакет мер по поддержке российской экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции, планируется выделить порядка триллиона рублей, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с деталями обсуждения плана.
РИА Новости 18:00
Экономика
Поколение Z назвали самым подготовленным к кризису в России
АБН вчера в 06:24
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
РИА Новости 21:59
Армия и оружие
США возьмут под контроль европейскую часть России через год
Американские военные смогут взять под полный контроль европейскую часть России через год-два после завершения строительства комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore.
ТВ Центр вчера в 02:03
Энергетика
Российский бюджет заработал на стабильной цене бензина
Правительство РФ не стало продлевать заморозку цен на топливо на второе полугодие 2019 года, поскольку с 1 июля заработала новая формула компенсации потерь нефтяникам за поставки топлива на внутренний рынок.
Вести.Ru 03:46
Общество
Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 13:36
Здоровье
В Коми за сутки коронавирус нашли еще у 58 человек
Общее число заболевших составило 208 человек, из которых трое погибло и лишь один выздоровел.
Невские Новости 05:13
Общество
В Свердловской области подтверждён 61 случай коронавирусной инфекции
Еще два новых случая COVID-19 выявили в Свердловской области за сутки. Коронавирус подтвердили у жителей Екатеринбурга и Нижнего Тагила.
Телеканал ОТВ 10:06
Общество
В Красноярском крае установят КПП для борьбы с коронавирусом
«С момента вступления в силу настоящего указа и до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки ограничить выезд граждан и въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) или фактически не проживающих на территориях с особым режимом», — говорится в указе.
РБК 12:54
Космос
Огромный астероид пролетит недалеко от Земли в конце апреля
ДВ-РОСС вчера в 12:19
Общество
В 30 городах Турции ввели комендантский час из-за коронавируса
В 30 турецких городах и на территории всей провинции Зонгулдак объявлен комендантский час в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.
РБК 17:41
Происшествия
В Хабаровске разрушился дом, дважды признанный аварийным
Жилой дом в Хабаровске, который дважды признавали аварийным, частично разрушился на глазах у жильцов, из здания срочно эвакуировали более 30 человек, сообщает мэрия в пятницу.
РИА Новости 03:13
Общество
Академик РАН назвал самый ранний срок завершения эпидемии COVID-19
Самый оптимистичный прогноз по завершению эпидемии коронавируса в России — начало июня, заявил в интервью "Парламентской газете" ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РИА Новости 22:15
Общество
Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:49
Общество
Владимир Путин уволил замглавы МВД России Александра Романова
«Освободить генерал-полковника юстиции Романова Александра Владимировича от должности заместителя министра внутренних дел – начальника Следственного департамента МВД России», – говорится в указе.
Петербургский дневник вчера в 15:40
Общество
Въезд в Ростов-на-Дону закроют для постороннего автотранспорта
С 11 апреля Ростов-на-Дону будет закрыт для въезда автомобильного транспорта, у которого нет оснований для передвижения.
Южный автомобиль 15:21
Общество
Глава Роспотребнадзора: Ситуация с коронавирусом не закончится быстро
Ситуация с распространением коронавируса быстро не закончится.
9111.ru 14:12
Общество
ФССП предлагает на полгода заморозить принудительное взыскание долгов
Москва, 10 апреля 2020, 18:14 — REGNUM Федеральная служба судебных приставов предлагает ввести полугодовой мораторий на принудительное взыскание долгов с граждан России, а также малого бизнеса.
REGNUM 11:14
Общество
В Нью-Йорке начали хоронить жертв коронавируса в братских могилах
Власти США 2 апреля запросили у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов на случай роста числа смертей от коронавируса.
RuNews24.ru 12:21
Кино
Актер Дитер Лазер скончался в возрасте 78 лет
Немецкий актер Дитер Лазер, сыгравший роль доктора Хайтера в фильме "Человеческая многоножка", скончался в Берлине в возрасте 78 лет.
РИА Новости 19:58
Общество
Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
За сутки в России было выявлено 1786 новых случаев заболевания коронавирусом в 57 регионах.
ГТРК Марий Эл 08:40
Общество
Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом
Группа китайских медиков направилась в Россию, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru 23:13
Хоккей
НХЛ завершит сезон матчами на нейтральных площадках без зрителей
Дэйли уверен, что текущий сезон следует завершить и у НХЛ есть для этого поддержка болельщиков и профсоюза игроков.
ProstoProSport 23:02
Авто
Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль 2020»
Впервые в истории конкурса «Всемирный автомобиль года» абсолютным победителем оказался автомобиль корейского бренда.
Тарантас Ньюс 08 апреля в 13:30
Футбол
Футболисты «Локомотива» согласились на урезание зарплат
Футболисты московского «Локомотива» договорились с руководством клуба о сокращении заработной платы на 40 процентов до окончания пандемии коронавируса и возобновления текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Вечерняя Москва 08:11
Здоровье
Пик заболеваемости коронавирусом в Омской области еще впереди
Руководитель управления Роспотребнадзора по Омской области, главный санитарный врач региона Александр Крига объяснил, почему сегодня было принято решение о продлении особого режима изоляции до 19 апреля.
РИА ОмскИнформ 10:14