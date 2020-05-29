Энергетика
Lenta.ruБелоруссия отказалась возвращать России долг за газ
Белоруссия отказалась возвращать России долг за газ в размере 165,57 миллиона долларов. В Минске заявили, что не имеют задолженности перед Москвой. Об этом говорится в заявлении Минэнерго республики.
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с чего всё началось
"Газпром" будет готов начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.РИА Новостивчера в 08:26
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
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Баскову и Билану дали МРОТ, а Пригожину и Лепсу отказали
В соответствии с постановлением правительства о мерах поддержки экономики, многие деятели шоу-бизнеса, как и положено, подали заявление в ФНС на получение субсидий для работников предприятий, вынужденных остановить работу из-за пандемии.
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В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
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В России ответили на слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Бывший посол США на Украине Джон Хербст публично порекомендовал Киеву не поставлять воду из Днепра в Крым, чтобы «сохранить высокую цену полуострова для Кремля».
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Forbes назвал Федерера самым высокооплачиваемым спортсменом года
По версии журнала Forbes, Роджер Федерер занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых атлетов 2020 года, сообщается на сайте издания.
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Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
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Вести.Ru 13:07
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Lenta.ru 05:41
Политика
МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
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Найдены осквернившие Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростки
Сотрудники полиции нашли подростков, подозреваемых в осквернении Вечного огня в Нижем Тагиле.
Газета.Ru 12:15
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Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Аргументы и Факты вчера в 09:56
Космос
Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен
Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
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В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
Ученые из китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний пришли к выводу, что рынок морепродуктов Хуанань в Ухане не был первоначальным источником коронавируса SARS-CoV-2, пишет газета Daily Mail.
РИА Новости вчера в 18:57
Технологии
Китайские шпионские приложения угрожают 100 млн Android-смартфонам
Исследователи обнаружили такие китайские шпионские приложения, которые угрожают 100 млн Android-смартфонам.
Ferra вчера в 07:41
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Трамп заявил о готовности отправить военных в Миннеаполис
Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением.
News.ru 13:37
Шоу-бизнес
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Супруг актрисы Натальи Вавиловой - режиссер Самвел Гаспаров умер от коронавируса, а сама актриса сейчас сражается за жизнь, борясь с тем же недугом.
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Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
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ФК «Краснодар» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2019 году
Самым прибыльным клубом РПЛ стал «Зенит». Его чистая прибыль составила 547,2 млн рублей.
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В России школьные выпускные пройдут 27 июня
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На презентации PlayStation 5 могут показать Horizon Zero Dawn 2
После официального анонса Sony о презентации PlayStation 5 в Сети начало появляться ещё больше спекуляций о консоли нового поколения и «стартовом» списке игр.
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Власти намерены уделить особое внимание населенным пунктам с большим количеством граждан, работающих в других регионах.
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Политика
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Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7 в июне, сообщает ТАСС.
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Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
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Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости вчера в 15:26
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«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем
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Кристина Асмус рассказала, куда она переехала в период карантина
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Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
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