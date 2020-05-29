Энергетика

Lenta.ruLenta.ruБелоруссия отказалась возвращать России долг за газ

Белоруссия отказалась возвращать России долг за газ в размере 165,57 миллиона долларов. В Минске заявили, что не имеют задолженности перед Москвой. Об этом говорится в заявлении Минэнерго республики.
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с чего всё началось

«Газпром» озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ

"Газпром" будет готов начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
РИА Новостивчера в 08:26

Подробнее о событии

Новая газовая война России и Белоруссии: компромисса не будет

Московский Комсомолец09:50

Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долгов перед «Газпромом»

РБКвчера в 14:42

В Белоруссии заявили об отсутствии долгов за импорт газа

RT на русскомвчера в 11:13

Белоруссия отказалась возвращать России долг за газ

Lenta.ruвчера в 11:52

Минэнерго Белоруссии утверждает, что не имеет задолженности за российский газ

ТАССвчера в 11:29

Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долга перед «Газпромом»

Коммерсантъвчера в 11:16

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

РИА Новостивчера в 13:00
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 13:50, Ашберн

Утром - деньги, вечером - цены: Газпром готов обсудить с Беларусью цену на газ на 2021 год, но только после погашения долга

КП - Беларусьвчера в 10:01
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
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Баскову и Билану дали МРОТ, а Пригожину и Лепсу отказали

В соответствии с постановлением правительства о мерах поддержки экономики, многие деятели шоу-бизнеса, как и положено, подали заявление в ФНС на получение субсидий для работников предприятий, вынужденных остановить работу из-за пандемии.
REGNUM вчера в 09:16
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Происшествия

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков

Интерфакс 11:53
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Политика

В России ответили на слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Бывший посол США на Украине Джон Хербст публично порекомендовал Киеву не поставлять воду из Днепра в Крым, чтобы «сохранить высокую цену полуострова для Кремля».
Ридус 28 мая в 18:10
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Теннис

Forbes назвал Федерера самым высокооплачиваемым спортсменом года

По версии журнала Forbes, Роджер Федерер занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых атлетов 2020 года, сообщается на сайте издания.
Аргументы и Факты вчера в 12:41
Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
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Общество

Пока что IKEA откроет только три российских магазина

Сеть гипермаркетов товаров для дома IKEA с 3 июня откроет для посетителей в России лишь три магазина, и все они в Москве.
Вести.Ru 13:07
Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 05:41
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Политика

МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты

Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
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Происшествия

Найдены осквернившие Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростки

Сотрудники полиции нашли подростков, подозреваемых в осквернении Вечного огня в Нижем Тагиле.
Газета.Ru 12:15
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Кино

Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

Аргументы и Факты вчера в 09:56
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Космос

Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен

Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
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Общество

В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса

Ученые из китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний пришли к выводу, что рынок морепродуктов Хуанань в Ухане не был первоначальным источником коронавируса SARS-CoV-2, пишет газета Daily Mail.
РИА Новости вчера в 18:57
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Технологии

Китайские шпионские приложения угрожают 100 млн Android-смартфонам

Исследователи обнаружили такие китайские шпионские приложения, которые угрожают 100 млн Android-смартфонам.
Ferra вчера в 07:41
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Политика

Трамп заявил о готовности отправить военных в Миннеаполис

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением.
News.ru 13:37
Шоу-бизнес

Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» скончался от коронавируса

Супруг актрисы Натальи Вавиловой - режиссер Самвел Гаспаров умер от коронавируса, а сама актриса сейчас сражается за жизнь, борясь с тем же недугом.
Paparazzi.ru вчера в 02:22
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Хоккей

СКА и «Амур» произвели обмен игроками

СКА поблагодарил Илью Каблукова и Максима Карпов за игры в Петербурге и пожелал удачи в дальнейшей карьере.
Телеканал Санкт-Петербург 28 мая в 06:35
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25-летний футболист из Боливии скончался от коронавируса

В возрасте 25 лет от коронавируса скончался Дейберт Франс Роман Гузман.
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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ФК «Краснодар» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2019 году

Самым прибыльным клубом РПЛ стал «Зенит». Его чистая прибыль составила 547,2 млн рублей.
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Общество

В России школьные выпускные пройдут 27 июня

Реальное время вчера в 11:01
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Игры

На презентации PlayStation 5 могут показать Horizon Zero Dawn 2

После официального анонса Sony о презентации PlayStation 5 в Сети начало появляться ещё больше спекуляций о консоли нового поколения и «стартовом» списке игр.
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Вахтовикам в Ульяновской области уделят особое внимание

Власти намерены уделить особое внимание населенным пунктам с большим количеством граждан, работающих в других регионах.
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Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7 в июне, сообщает ТАСС.
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Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон

Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
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Попова заявила, что вторая волна коронавируса может прийти осенью

Попова подчеркнула, что это заставляет торопиться с вакцинацией против гриппа.
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Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях

Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
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Происшествия

В Шереметьево Boeing 777 загорелся после посадки

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«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем

РБК 28 мая в 14:19
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус рассказала, куда она переехала в период карантина

Актриса Кристина Асмус поделилась с изданием «Комсомольская правда», куда она вместе с мужем и ребенком переехала в период карантина.
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Экономика

Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

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