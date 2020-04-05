Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецБелоруссия отменила два оставшихся поезда в Россию

Белорусская железная дорога сообщила, что с 5 апреля отменяет два оставшихся в сообщении с Россией поезда. Это составы, которые следовали в Москву и Санкт-Петербург.
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Белоруссия отменила два оставшихся поезда в Россию из-за коронавируса

РБК06:15

Белорусская железная дорога отменяет два последних поезда в Россию

Говорит Москва06:31

Белоруссия отменила последние два поезда в Россию

Коммерсантъ06:26

Отменен последний поезд из Белоруссии в Петербург

Московский Комсомолец09:00

Белоруссия отменяет последние поезда до Москвы и Петербурга

РИА Новости06:12

Белоруссия отменила все поезда в Москву

Lenta.ru06:04

Белоруссия приостановила железнодорожное сообщение с Россией

Известия05:42
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Ну вот и все. Последние поезда из России в Беларусь отменяют

КП - Беларусь06:23
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В Петербурге от коронавирусной инфекции скончался третий человек.
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