Белорусская железная дорога сообщила, что с 5 апреля отменяет два оставшихся в сообщении с Россией поезда. Это составы, которые следовали в Москву и Санкт-Петербург.

Белоруссия отменила два оставшихся поезда в Россию

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