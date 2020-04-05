Коронавирус
Московский КомсомолецБелоруссия отменила два оставшихся поезда в Россию
Белорусская железная дорога сообщила, что с 5 апреля отменяет два оставшихся в сообщении с Россией поезда. Это составы, которые следовали в Москву и Санкт-Петербург.
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 10:41, Ашберн
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
Политика
В США уволили капитана авианосца с зараженными коронавирусом моряками
Ранее командир написал письмо с просьбой принять более решительные меры по борьбе со вспышкой коронавируса на борту авианосца и снять с корабля более 4 тысяч моряков, но документ попал в СМИ.
Здоровье
Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса
Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Общество
В Карелии официально подтвердили два случая коронавируса
В результате Карелии официально зарегистрировано два случая нового заболевания.
Политика
Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне
Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Экономика
Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул
Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Происшествия
В Башкирии начали наказывать граждан за нарушение режима самоизоляции
Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, в ходе профилактического рейда на территории микрорайона Затон 33-летний гражданин находился в общественном месте.
Происшествия
Дом в Орехово-Зуеве, где произошел взрыв газа, будут восстанавливать
Жилой дом в Орехово-Зуеве, где в субботу произошел взрыв бытового газа, решили восстанавливать.
Общество
Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Общество
На Украине заявили об усилении лесного пожара в чернобыльской зоне
Происшествия
Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек
Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек Следственные органы СКР в Рязанской области сейчас допрашивают местного жителя Антона Франчикова, который вечером в субботу застрелил из охотничьего ружья пять человек в подъезде своего дома в поселке Елатьма.
Авто
«Автостат» выбрал лучший автомобиль для покупки в кризис
Ведущий специалист по продажам отдела администрирования продаж ГК «БИЗНЕС КАР» Андрей Творогов рассказал, что в сложившихся условиях самым оптимальным вариантом для покупки станет автомобиль среднего класса, которые изначально относительно не самые дорогие, с хорошей остаточной стоимостью и относительно дешевые в содержании.
Энергетика
Перенос встречи ОПЕК+ может обрушить цены на нефть
Перенос виртуальной встречи между странами ОПЕК+ и может вызвать новый обвал цен на нефть, считает ряд экспертов, 4 апреля сообщает CNBC.
Политика
Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
Шоу-бизнес
Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Общество
Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом
Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило пять тысяч
Жертвами вируса стали два пациента. Всего по состоянию на 5 апреля в России зарегистрировано 5 389 случаев заражения коронавирусом.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Транспорт
РЖД ограничили сообщение с Калининградской областью
Москва, 5 апреля 2020, 15:57 — REGNUM Пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград отменили в ОАО «Российские железные дороги», сообщили 5 апреля в пресс-службе холдинга.
Футбол
Мартинес отказал «Интеру» ради перехода в «Барселону»
По данным издания, миланцы пытались договориться с игроком о продлении соглашения, но тот отказал.
Общество
Бывший депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса о помощи с мародерством
Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародерством просьбы россиян и бизнеса о финансовой помощи от государства.
Общество
Бывший премьер-министр Ливии скончался от коронавируса
Жертвой нового типа пневмонии стал бывший премьер-министр Переходного национального совета Ливии Махмуд Джибриль, сообщает ливийский телеканал "аль-Аравия".
Общество
В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией
В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 8000 человек
Число жертв коронавируса в США превысило 8000 человек.
Общество
В Москве дополнительно закупят продукты для бездомных
В Москве начали дополнительно раздавать еду бездомным людям.
Общество
Оперштаб конкретизировал перечень предприятий, которым разрешено работать в период самоизоляции
Разрешено работать организациям, оказывающим услуги неотложного характера: отделениям почтовой связи, нотариусам (в случаях, определяемых Нотариальной палатой Пермского края), организациям, предоставляющим финансовые услуги (в первую очередь услуги по расчетам и платежам), а также Пермскому краевому многофункциональному центру.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Футбол
Фернандес рассказал, кто из игроков ЦСКА часто ругается матом
Общество
В Петербурге третий человек умер от коронавируса
В Петербурге от коронавирусной инфекции скончался третий человек.