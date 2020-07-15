Коронавирус

Страна Советов on-lineСтрана Советов on-lineБелоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России

Власти Белоруссии отменили обязательную двухнедельную изоляцию для приезжающих из России. Об этом в среду, 15 июля, сообщается в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Читать в источнике
Комментировать55

Подробнее о событии

Белоруссия отменила 14-дневный карантин для прибывающих из России

Коммерсантъ14:08

Минздрав Белоруссии исключил Россию из списка опасных из-за COVID-19 стран

Газета.Ru13:20

Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России

Известия13:14

Белоруссия исключила Россию из списка стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу

ТАСС13:16

Белоруссия отменила требование об изоляции для прибывших в страну россиян

РИА Новости13:11

Белоруссия отменила двухнедельный карантин для россиян

РБК13:06

В Белоруссии отменили двухнедельную самоизоляцию для россиян

RT на русском13:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 20:57, Ашберн

Для приезжающих из России в Беларуси отменили 14-дневную самоизоляцию

КП - Беларусь14:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 20:57, Ашберн
Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 07:56
254
Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 03:12
62
Общество

В Иркутске эвакуируют жителей из подтопленных домов

В Иркутске началась эвакуация жителей из подтопленных дождем домов.
Российская газета 19:53
13
Происшествия

Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Газета.Ru 11:35
43
Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину

Кристина Асмус А тут еще и новые поводы для сплетен: день рождения Ляйсан Утяшевой, на которой Гарик был гостем, и день рождения самого Гарика.
Собеседник 06:35
17
Происшествия

МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве

РБК 18:51
385
Происшествия

Суд отправил под домашний арест замглавы «Почты России» Емельченкова

Чертановский суд столицы 15 июля отправил под домашний арест заместителя генерального директора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
BFM.ru 11:34
123
Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Интерфакс 15:37
63
Здоровье

Российские студенты назвали лучшие места работы

Российские студенты, участвовавшие в опросе аналитической исследовательской компании Universum, назвали самые привлекательные места работы.
Телеканал 360° 19:12
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

В России сложились идеальные условия для деноминации рубля в сто раз, о чём свидетельствует рекордный рост наличных денег в стране.
ForPost вчера в 07:26
6,2K
Наука

Эксперты СПбГУ создали модуль для расшифровки генома коронавируса

Научная Россия 14:36
7
Общество

Мэр Хабаровска прокомментировал несанкционированные митинги в городе

RT на русском вчера в 03:17
1,1K
Экономика

Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ 17:39
77
Авто

Tesla снизила стоимость электрического кроссовера Model Y на $3000

Новые автомобили вчера в 07:11
53
Общество

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
190
Хоккей

Хоккейный клуб «Ак Барс» подписал контракт с форвардом Доусом

CT news 01:58
1
Технологии

Acronis купила компанию по защите от утечек данных DeviceLock

Компания DeviceLock разрабатывает программное обеспечение для защиты от утечек данных и доступа к устройствам, используемых в корпоративной среде.
ИА Красная Весна 09:47
2
Кино

Сериал «Шучу» с Джимом Керри был закрыт после второго сезона

CT news 16:35
9
Общество

Хакеры получили доступ к аккаунтам Безоса, Маска и Байдена в Twitter

В числе компрометированных аккаунтов — учетные записи генерального директора Tesla Илона Маска, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, основателя Microsoft и филантрописта Билла Гейтса.
Ведомости 17:46
65
Происшествия

В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

REGNUM 06:23
348
Общество

В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей

Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
Газета.Ru 01:40
70
Общество

Немецкие СМИ обвинили русского композитора Глинку в антисемитизме

Берлин был одним из любимых городов композитора Михаила Глинки: он много раз приезжал сюда и умер здесь в 1857 году.
Вести.Ru вчера в 06:27
27
Шоу-бизнес

Адвокат Ефремова опроверг свое увольнение

Адвокат актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев опроверг сообщения о том, что от его услуг артист отказался.
Московский Комсомолец 14:02
51
Политика

США предпримут действия в отношении TikTok и WeChat в ближайшие недели

Марк Мидоус, являющийся главой аппарата Белого дома, рассказал о сроках применения мер ограничения для некоторых китайских приложений для смартфонов.
CT news 20:36
2
Общество

Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
349
Общество

Госдуме предложили внести запрет на однополые браки в Семейный кодекс

В Государственную думу внесли проект поправок в семейное законодательство, который исключает возможность заключения брака между людьми одного пола.
РБК вчера в 14:08
2,5K
Общество

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей

Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:27
177
Наука

Иммунолог усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса

Бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса, заявив, что у таких людей есть иммунитет к COVID-19 и заразить других они не могут.
Lenta.ru вчера в 20:34
20
Авто

Aurus утвердил дизайн нового внедорожника Komendant

Отечественный концерн Aurus утвердил финальный вариант дизайна нового люксового внедорожника Komendant.
Новые автомобили 00:03
26
Футбол

Спартак — Ахмат 3:0

В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) арбитр Алексей Сухой отменил назначенный в ворота «Ахмата» пенальти после просмотра повтора.
RT на русском 11:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное