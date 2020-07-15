Власти Белоруссии отменили обязательную двухнедельную изоляцию для приезжающих из России. Об этом в среду, 15 июля, сообщается в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России

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