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Страна Советов on-lineБелоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России
Власти Белоруссии отменили обязательную двухнедельную изоляцию для приезжающих из России. Об этом в среду, 15 июля, сообщается в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
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