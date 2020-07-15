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ИзвестияИзвестияБелоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России

Белоруссия исключила Россию из перечня стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Об этом сообщается на сайте белорусского минздрава в среду, 15 июля. Решение в том числе отменяет требование о 14-дневной изоляции для лиц, которые прибывают в страну из России.
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Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России

Известия13:14

Минздрав Белоруссии исключил Россию из списка опасных из-за COVID-19 стран

Газета.Ru13:20

Белоруссия исключила Россию из списка стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу

ТАСС13:16

Белоруссия отменила 14-дневный карантин для прибывающих из России

Коммерсантъ14:08

Белоруссия отменила требование об изоляции для прибывших в страну россиян

РИА Новости13:11

Белоруссия отменила двухнедельный карантин для россиян

РБК13:06

В Белоруссии отменили двухнедельную самоизоляцию для россиян

RT на русском13:04
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Для приезжающих из России в Беларуси отменили 14-дневную самоизоляцию

КП - Беларусь14:12
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 16:17, Ашберн
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