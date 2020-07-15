Коронавирус
ИзвестияБелоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России
Белоруссия исключила Россию из перечня стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Об этом сообщается на сайте белорусского минздрава в среду, 15 июля. Решение в том числе отменяет требование о 14-дневной изоляции для лиц, которые прибывают в страну из России.
Читать в источнике
Оценить87
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 16:17, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 16:17, Ашберн
Экономика
Сбербанк инвестирует 1 млрд рублей в СП с «Союзмультфильмом»
Сбербанк и «Союзмультфильм» создали совместное предприятие ‒ ООО «Союзмультфильм». Доля банка в СП составляет 80%.
Ведомости 08:13
Армия и оружие
На Украине анонсировали учения с участием кораблей НАТО
«Подразделения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Чёрное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины», — указано в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
RT на русском 13:51
Общество
Редактор отдела мнений NYT уволилась из-за травли коллег
Журналистка и редактор отдела мнений американской газеты The New York Times Бэри Вайсс приняла решение уволиться из издания по причине травли со стороны коллег и нетерпимости редакции к альтернативному мнению.
News.ru 14:20
Футбол
Шамиль Газизов: я полностью поддерживаю Тедеско
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов заявил о своей полной поддержке главного тренера Доменико Тедеско.
Вести.Ru 16:00
Технологии
NVIDIA DLSS 2.0 творит чудеса с производительностью и качеством Death Stranding
В Death Stranding интеллектуальное сглаживание от NVIDIA обеспечивает повышение производительности до 48 % в режиме «Качество» и до 90 % — при выборе профиля «Производительность».
3DNews 06:18
Общество
В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола
RT на русском вчера в 11:34
Здоровье
Клиники ФМБА впервые получили доступ к нацпроекту «Здравоохранение»
Объекты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России получили доступ к финансированию в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Аргументы и Факты 06:47
Политика
Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»
Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
Известия 10:49
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:50
Происшествия
Семья Джорджа Флойда подала в суд на власти Миннеаполиса
Семья Джорджа Флойда, погибшего в результате задержания в Миннеаполисе, подала в суд на власти города.
RT на русском 13:34
Общество
Жители Подмосковья смогут снова посещать кинотеатры с 1 августа
Кинотеатры возобновят свою работу в Подмосковье с 1 августа, но откроются только те, кто смог соблюсти все требования Роспотребнадзора.
ТАСС 15:14
Политика
МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе
Российский МИД распространил комментарий, в котором призывал Тбилиси прекратить "провокационные действия и заявления", прежде всего - незаконные пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетии.
Российская газета 15:08
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Политика
В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
Ruposters.ru 10:09
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
Футбол
ФИФА продлила правило пяти замен на следующий сезон
ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) продлили действие правила пяти замен.
Pravda.Ru 10:59
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru 15:19
Авто
Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport официально
По данным ресурса "Новые автомобили", Ford Bronco Sport не имеет никаких сходств с рамным Bronco.
Новые автомобили вчера в 12:19
Футбол
«Милан» нанес поражение «Парме» в матче чемпионата Италии
"Милан" одержал победу над "Пармой" в матче 33-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru 15:37
Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова опроверг свое увольнение
Адвокат актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев опроверг сообщения о том, что от его услуг артист отказался.
Московский Комсомолец 14:02
Общество
Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК 15:47
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в РПЛ
Матч 29-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между самарскими "Крыльями Советов" и "Краснодаром" завершился вничью.
Интерфакс-Спорт 13:14
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Басманный суд Москвы в среду отправил под арест четверых медработников, обвиняемых по делу о торговле людьми, возбужденном после смерти младенца, рожденного суррогатной матерью для иностранцев в подмосковном Одинцово.
Интерфакс 15:37
Политика
Зеленский предложил кандидатуру на должность главы Нацбанка
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления о назначении председателя государственного Укргазбанка Кирилла Шевченко на должность главы Нацбанка Украины, соответствующая информация опубликована на сайте парламента.
РИА Новости 15:23
Армия и оружие
The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму
The National Interest: Россия подготовила для США "сюрприз" в Крыму.
Piter.tv 13 июля в 02:57
Политика
В Баку демонстранты ворвались в здание парламента
Lenta.ru вчера в 20:58
Общество
В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей
Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
Газета.Ru 01:40
Футбол
«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу
Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
ТАСС Спорт 10:59
Гаджеты
Xiaomi отправила в релиз Mi Electric Scooter Pro 2
В последнее время многие пользователи стали все чаще обращать внимание на самокаты от известных брендов, только не на обычные, которые требуют от пользователя активно двигаться, а на электрические, которые сами едут.
Megaobzor.com 11:44