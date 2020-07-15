Белоруссия исключила Россию из перечня стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Об этом сообщается на сайте белорусского минздрава в среду, 15 июля. Решение в том числе отменяет требование о 14-дневной изоляции для лиц, которые прибывают в страну из России.

Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России

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