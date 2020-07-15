Коронавирус
ИзвестияБелоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России
Белоруссия исключила Россию из перечня стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Об этом сообщается на сайте белорусского минздрава в среду, 15 июля. Решение в том числе отменяет требование о 14-дневной изоляции для лиц, которые прибывают в страну из России.
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Культура
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
Evo-rus.com 13 июля в 10:20
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Дана Борисова восхитила фанатов честным фото в купальнике
Подписчики сразу обратили внимание на то, что в отличие от большинства инста-див прежде чем опубликовать фото Дана Борисова не использовала фотошоп, поэтому на фотографии прекрасно видно, что у телеведущей хоть и хорошая, но далеко не идеальная фигура: на ножках заметен целлюлит, а на животе излишки жирка.
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Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
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Общество
В Москве на акции против поправок в Конституцию начались задержания
Сотрудники полиции в Москве начали задерживать участников акции против поправок в Конституцию, передает корреспондент РБК.
РБК 14:31
Экономика
Крупнейшие банки США не хотят финансировать нефтегазовый сектор
Инвестиционные банки США массово отказываются от выдачи новых кредитов компаниям из американского нефтегазового сектора, пишет The Wall Street Journal.
Газета.Ru 09:53
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Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»
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Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
Авто
Премиум-аналог Chevrolet Captiva поступил в продажу
Кроссовер MG Hector Plus получил самые современные технологии и удобный салон на 6 мест. Новый MG Hector Plus вышел на индийский авторынок.
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МИД Китая вызвал посла США из-за закона о санкциях против КНР
Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля президент США Дональд Трамп лишил Гонконг специального статуса в двусторонних отношениях, объясняя это желанием возложить на Китай ответственность за «агрессивные действия» против жителей Гонконга.
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Футбол
Хинкель прокомментировал идею Федуна о хештеге перед игрой с «Зенитом»
Тренер «Спартака» Андреас Хинкель после матча 29-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:0) высказал мнение по поводу идеи владельца клуба Леонида Федуна, который предложил сделать хештег #СудитеСпартакКакЗенит.
ProstoProSport 14:14
Футбол
Джикия: повезло, что «Спартаку» засчитали забитые голы
Защитник «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги встречи 29-го тура чемпионата России с «Ахматом» (3:0).
Metaratings 14:19
Общество
Журналистка New York Times уволилась из-за травли со стороны коллег
Журналистка и редактор отдела мнений в New York Times Бэри Вайсс уволилась из газеты, объяснив это травлей со стороны коллег и нетерпимостью редакции к альтернативному мнению.
РИА Новости 13:33
Авто
ЕЭК запретит ремонтировать восстановленными запчастями машины в РФ
Список запрещенных запчастей достаточно большой, и включает в себя сидения, ремни, подушки безопасности, детали тормозов, глушители, компоненты систем питания двигателя газом, элементы рулевого управления и многое другое.
Tvoe-avto.com 08:04
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Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Общество
В Белоруссии провели точечные задержания стоявших в очередях в ЦИК
Правоохранители Белоруссии провели точечные задержания граждан, которые стояли в километровых очередях в приемную ЦИК республики, чтобы подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 13:54
Технологии
NVIDIA DLSS 2.0 творит чудеса с производительностью и качеством Death Stranding
В Death Stranding интеллектуальное сглаживание от NVIDIA обеспечивает повышение производительности до 48 % в режиме «Качество» и до 90 % — при выборе профиля «Производительность».
3DNews 06:18
Наука
Черви помогли учёным уничтожить раковые клетки
Исследователи нашли кислоту, которая запускает процесс ферроптоз, приводящий к гибели клеток. Это дигомо-гамма-линоленовая кислота (DGLA).
Сиб.фм 07:48
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
Политика
Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 06:04
Политика
Президент Абхазии продлил ограничения на границе с Россией до 21 июля
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания продлил до 21 июля ограничения по пересечению границы с Россией в рамках защиты населения от коронавирусной инфекции.
Известия 07:10
Технологии
Acronis приобрел разработчика решений против утечки данных
Международная компания Acronis приобрела DeviceLock, разработчика решений по защите от утечки данных.
Компания 09:23
Экономика
«Роснефть» завершила выплату дивидендов за 2019 год
Компания «Роснефть» завершила 14 июля 2020 года выплату дивидендов за 2019 год, утвержденных на годовом общем собрании акционеров.
Lenta.ru 08:47
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Происшествия
В Киеве нашли убитым следователя СБУ по особо важным делам
Киев, 15 июля 2020, 12:10 — REGNUM В Оболонском районе Киева в ночь на 15 июля обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.
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Армия и оружие
Президент Азербайджана прокомментировал обращение Армении к ОДКБ
Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что ОДКБ не имеет отношения к инциденту на госгранице с Арменией, так как Азербайджан ее не нарушал.
РИА Новости 14:15
Экономика
ЦБ оценил падение ВВП РФ во II квартале в 9,5-10%
"С учетом некоторого улучшения экономической ситуации в июне по сравнению с маем, падение выпуска в базовых отраслях за апрель-июнь оценивается нами в диапазоне 8, 5-9, 0 % г / г. По нашим оценкам, это соответствует снижению ВВП в II квартале на 9, 5-10, 0 % г / г", - отмечает департамент исследований и прогнозирования Банка России.
Интерфакс 08:02
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Вспышку пневмонии в Казахстане изучат эксперты ВОЗ
«С начала июня увеличилось количество случаев пневмонии, и нам поручили разобраться в ситуации», - заявила представитель ВОЗ в Казахстане Кэролайн Кларинваль.
Соловей.Инфо вчера в 04:51
Авто
Range Rover и Range Rover Sport получили новый дизельный мотор
Jaguar Land Rover оснастил свои Range Rover и Range Rover Sport трехлитровым дизельным двигателем с «мягким» гибридным довеском.
Автоновости дня 06:02
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:33