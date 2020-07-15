Коронавирус

ИзвестияИзвестияБелоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России

Белоруссия исключила Россию из перечня стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Об этом сообщается на сайте белорусского минздрава в среду, 15 июля. Решение в том числе отменяет требование о 14-дневной изоляции для лиц, которые прибывают в страну из России.
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Минздрав Белоруссии исключил Россию из списка опасных из-за COVID-19 стран

Газета.Ru13:20

Белоруссия исключила Россию из списка стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу

ТАСС13:16

Белоруссия отменила карантин для туристов из России

Комсомольская правда12:49

Белоруссия отменила требование об изоляции для прибывших в страну россиян

РИА Новости13:11

Белоруссия отменила двухнедельный карантин для россиян

РБК13:06

В Белоруссии отменили двухнедельную самоизоляцию для россиян

RT на русском13:04

Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России

Известия13:14
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Для приезжающих из России в Беларуси отменили 14-дневную самоизоляцию

КП - Беларусь14:12
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 14:45, Ашберн
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Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля президент США Дональд Трамп лишил Гонконг специального статуса в двусторонних отношениях, объясняя это желанием возложить на Китай ответственность за «агрессивные действия» против жителей Гонконга.
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Футбол

Хинкель прокомментировал идею Федуна о хештеге перед игрой с «Зенитом»

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Футбол

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В Белоруссии провели точечные задержания стоявших в очередях в ЦИК

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Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
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В Киеве нашли убитым следователя СБУ по особо важным делам

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Президент Азербайджана прокомментировал обращение Армении к ОДКБ

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Вспышку пневмонии в Казахстане изучат эксперты ВОЗ

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