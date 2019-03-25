Коронавирус

РидусРидусБелоруссия отменила последние поезда в Россию

Белорусская железная дорога (БЖД) объявила о приостановке с 5 апреля движения двух последних пассажирских поездов в Россию. «Временно отменяется курсирование поездов № 2/1 Минск - Москва, а также № 52/51 Брест/Минск - Санкт-Петербург», - сообщили в ведомстве.
Читать в источнике
Комментировать80

Подробнее о событии

Отменен последний поезд из Белоруссии в Петербург

Московский Комсомолец09:00

Белоруссия отменила все поезда в Москву

Lenta.ru06:04

Белоруссия отменила последние два поезда в Россию

Коммерсантъ06:26

Белоруссия отменила два оставшихся поезда в Россию из-за коронавируса

РБК06:15

Белоруссия отменяет последние поезда до Москвы и Петербурга

РИА Новости06:12

Белорусская железная дорога отменяет два последних поезда в Россию

Говорит Москва06:31

Белоруссия приостановила железнодорожное сообщение с Россией

Известия05:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 12:09, Ашберн

Ну вот и все. Последние поезда из России в Беларусь отменяют

КП - Беларусь06:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 12:09, Ашберн
Футбол

Капелло рассказал о проблемах в общении с игроками сборной России

Бывший тренер сборной Англии и национальной команды России Фабио Капелло прокомментировал заявления о том, что у него плохой английский язык.
Газета.Ru вчера в 12:59
Общество

Названы профессии, на которые после пандемии коронавируса упадет спрос

Аналитики рассказали, какие специалисты могут лишиться работы в ближайшие месяцы.
Каскад 11:14
Здоровье

В Склифе рассказали о состоянии Дениса Проценко

Болезнь главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко протекает не в тяжелой форме.
Российская газета 11:12
Общество

Коронавирус подозревается у жителя района Забайкалья

Жителя одного из районов Забайкальского края проверяют на заражение коронавирусом, сообщил 5 апреля в эфире ГТРК «Чита» вице-премьер регионального правительства Андрей Гурулев.
Чита.Ру 07:43
Футбол

Смолов улетел в Россию во время карантина и будет наказан «Сельтой»

RT на русском 11:21
Футбол

«Ювентусу» интересен Кейн, «Тоттенхэм» хочет 120-130 млн евро

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн находится в сфере интересов «Ювентуса».
Евро-футбол.ру 10:39
Спорт

Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг

CyberSport.ru 11:30
Политика

Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 18:43
Общество

В Ростовской области ввели запрет на охоту на фоне коронавируса

Правительство Ростовской области запретило охоту на территории региона, а также посещение лесов на фоне коронавируса, сообщил в воскресенье в Instagram губернатор Василий Голубев.
ТАСС 10:39
Футбол

Игрок «Ман Сити» Уокер извинился за секс-вечеринку во время карантина

РИА Новости 07:29
Общество

Роспотребнадзор установит число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор проведет популяционное исследование на число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Известия 11:28
Общество

Губернатор Краснодарского края рассказал о продлении карантина

Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 12 апреля для борьбы с распространением коронавируса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 09:08
Общество

В Таиланде умер заразившийся коронавирусом россиянин

31 марта дипломат подтверждал, что коронавирус выявлен у трех россиян, среди которых был один мужчина.
ТАСС 12:01
Единоборства

В Белоруссии опровергли проведение боя Нурмагомедов — Фергюсон

В Министерстве спорта и туризма Белоруссии опровергли информацию о подаче заявки на проведение поединка между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
News.ru 10:37
Армия и оружие

АПЛ «Северодвинск» установила рекорд во время учебной стрельбы

Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885 ("Ясень") "Северодвинск" во время учебной стрельбы ракетой "Калибр" по полигону в Архангельской области установила рекорд Вооруженных сил РФ, сообщили в воскресенье в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости 10:32
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 02 апреля в 11:33
Общество

Трамп сообщил о возможном введении пошлин на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения торговых пошлин на импортируемую нефть.
Невские Новости 09:13
Армия и оружие

Зенитные системы С-300 заступили на боевое дежурство в Якутии

Зона контролируемого средствами ПВО воздушного пространства в российской Арктике существенно увеличилась за счет постановки на боевое дежурство на севере Якутии зенитных ракетных систем С-300.
Российская газета 03 апреля в 06:19
Происшествия

Главные новости за выходные 4–5 апреля

Подробнее Ночью 4 апреля в Мурманске был ликвидирован член террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).
Коммерсантъ 12:00
Шоу-бизнес

Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе

Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Суть событий 04:48
Общество

Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com 03:34
Общество

В Москве дополнительно закупят продукты для бездомных

В Москве начали дополнительно раздавать еду бездомным людям.
Москва 24 09:16
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Политика

Около 26 тысяч россиян за рубежом запросили помощь властей России

Глава Минкомсвязи России Максут Шадаев заявил, что порядка 26 тыс. россиян, находящихся в настоящий момент за границей, заполнили форму на едином портале госуслуг для возвращения на родину или получения необходимой помощи.
RT на русском 09:45
Политика

Реструктуризация кредитов банками начнется с понедельника

Вячеслав Володин рассказал о вступлении в силу закона о кредитных каникулах. Видеобращение размещено в инстаграм политика.
Саратов 24 06:41
Общество

Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
РБК 03:48
Общество

Соловьев призвал власти не доходить «до идиотизма» из-за коронавируса

Телеведущий Владимир Соловьев на своем Youtube-канале ответил жителю Краснодарского края, который пожаловался, что не может навестить свою родственницу в больнице из-за того, не может выехать из населенного пункта в связи с новыми ограничениями.
Московский Комсомолец 04:17
Здоровье

Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
RT на русском 10:33
Происшествия

В Петербурге локализовали возгорание деревянных поддонов

RT на русском 10:58
Общество

В ВОЗ назвали самый явный симптом коронавируса

Самым явным симптомом короанвирусной инфекции является лихорадка и температура выше 38 °C, рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
RT на русском 12:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное