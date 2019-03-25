Белорусская железная дорога (БЖД) объявила о приостановке с 5 апреля движения двух последних пассажирских поездов в Россию. «Временно отменяется курсирование поездов № 2/1 Минск - Москва, а также № 52/51 Брест/Минск - Санкт-Петербург», - сообщили в ведомстве.

Общество Коронавирус подозревается у жителя района Забайкалья Жителя одного из районов Забайкальского края проверяют на заражение коронавирусом, сообщил 5 апреля в эфире ГТРК «Чита» вице-премьер регионального правительства Андрей Гурулев.

Общество В Ростовской области ввели запрет на охоту на фоне коронавируса Правительство Ростовской области запретило охоту на территории региона, а также посещение лесов на фоне коронавируса, сообщил в воскресенье в Instagram губернатор Василий Голубев.

Общество Губернатор Краснодарского края рассказал о продлении карантина Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 12 апреля для борьбы с распространением коронавируса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

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Единоборства В Белоруссии опровергли проведение боя Нурмагомедов — Фергюсон В Министерстве спорта и туризма Белоруссии опровергли информацию о подаче заявки на проведение поединка между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

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Политика Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.

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Политика Около 26 тысяч россиян за рубежом запросили помощь властей России Глава Минкомсвязи России Максут Шадаев заявил, что порядка 26 тыс. россиян, находящихся в настоящий момент за границей, заполнили форму на едином портале госуслуг для возвращения на родину или получения необходимой помощи.

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Общество Соловьев призвал власти не доходить «до идиотизма» из-за коронавируса Телеведущий Владимир Соловьев на своем Youtube-канале ответил жителю Краснодарского края, который пожаловался, что не может навестить свою родственницу в больнице из-за того, не может выехать из населенного пункта в связи с новыми ограничениями.