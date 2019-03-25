Коронавирус
РидусБелоруссия отменила последние поезда в Россию
Белорусская железная дорога (БЖД) объявила о приостановке с 5 апреля движения двух последних пассажирских поездов в Россию. «Временно отменяется курсирование поездов № 2/1 Минск - Москва, а также № 52/51 Брест/Минск - Санкт-Петербург», - сообщили в ведомстве.
Читать в источнике
Оценить92
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 12:09, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 12:09, Ашберн
Футбол
Капелло рассказал о проблемах в общении с игроками сборной России
Бывший тренер сборной Англии и национальной команды России Фабио Капелло прокомментировал заявления о том, что у него плохой английский язык.
Общество
Названы профессии, на которые после пандемии коронавируса упадет спрос
Аналитики рассказали, какие специалисты могут лишиться работы в ближайшие месяцы.
Здоровье
В Склифе рассказали о состоянии Дениса Проценко
Болезнь главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко протекает не в тяжелой форме.
Общество
Коронавирус подозревается у жителя района Забайкалья
Жителя одного из районов Забайкальского края проверяют на заражение коронавирусом, сообщил 5 апреля в эфире ГТРК «Чита» вице-премьер регионального правительства Андрей Гурулев.
Футбол
Смолов улетел в Россию во время карантина и будет наказан «Сельтой»
Футбол
«Ювентусу» интересен Кейн, «Тоттенхэм» хочет 120-130 млн евро
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн находится в сфере интересов «Ювентуса».
Спорт
Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг
Политика
Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
Общество
В Ростовской области ввели запрет на охоту на фоне коронавируса
Правительство Ростовской области запретило охоту на территории региона, а также посещение лесов на фоне коронавируса, сообщил в воскресенье в Instagram губернатор Василий Голубев.
Общество
Роспотребнадзор установит число россиян с иммунитетом к коронавирусу
Роспотребнадзор проведет популяционное исследование на число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Общество
Губернатор Краснодарского края рассказал о продлении карантина
Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 12 апреля для борьбы с распространением коронавируса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Общество
В Таиланде умер заразившийся коронавирусом россиянин
31 марта дипломат подтверждал, что коронавирус выявлен у трех россиян, среди которых был один мужчина.
Единоборства
В Белоруссии опровергли проведение боя Нурмагомедов — Фергюсон
В Министерстве спорта и туризма Белоруссии опровергли информацию о подаче заявки на проведение поединка между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Армия и оружие
АПЛ «Северодвинск» установила рекорд во время учебной стрельбы
Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885 ("Ясень") "Северодвинск" во время учебной стрельбы ракетой "Калибр" по полигону в Архангельской области установила рекорд Вооруженных сил РФ, сообщили в воскресенье в пресс-службе Северного флота.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Общество
Трамп сообщил о возможном введении пошлин на нефть
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения торговых пошлин на импортируемую нефть.
Армия и оружие
Зенитные системы С-300 заступили на боевое дежурство в Якутии
Зона контролируемого средствами ПВО воздушного пространства в российской Арктике существенно увеличилась за счет постановки на боевое дежурство на севере Якутии зенитных ракетных систем С-300.
Происшествия
Главные новости за выходные 4–5 апреля
Подробнее Ночью 4 апреля в Мурманске был ликвидирован член террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).
Шоу-бизнес
Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Общество
Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Общество
В Москве дополнительно закупят продукты для бездомных
В Москве начали дополнительно раздавать еду бездомным людям.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Политика
Около 26 тысяч россиян за рубежом запросили помощь властей России
Глава Минкомсвязи России Максут Шадаев заявил, что порядка 26 тыс. россиян, находящихся в настоящий момент за границей, заполнили форму на едином портале госуслуг для возвращения на родину или получения необходимой помощи.
Политика
Реструктуризация кредитов банками начнется с понедельника
Вячеслав Володин рассказал о вступлении в силу закона о кредитных каникулах. Видеобращение размещено в инстаграм политика.
Общество
Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия
Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
Общество
Соловьев призвал власти не доходить «до идиотизма» из-за коронавируса
Телеведущий Владимир Соловьев на своем Youtube-канале ответил жителю Краснодарского края, который пожаловался, что не может навестить свою родственницу в больнице из-за того, не может выехать из населенного пункта в связи с новыми ограничениями.
Здоровье
Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса
Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Происшествия
В Петербурге локализовали возгорание деревянных поддонов
Общество
В ВОЗ назвали самый явный симптом коронавируса
Самым явным симптомом короанвирусной инфекции является лихорадка и температура выше 38 °C, рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.