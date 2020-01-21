Энергетика
ИзвестияБелоруссия отменила запрет на экспорт нефтепродуктов
Белорусская нефтяная компания «Белнефтехим» отменила запрет на экспорт нефтепродуктов, введенный 1 января. Об этом 21 января заявил глава концерна Андрей Рыбаков, передает агентство «БелТА».
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Политика
Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки
Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
Общество
Для российских учителей хотят ввести понятие «педагогическая тайна»
В России предложили ввести для работников образовательной сферы аналог врачебной тайны — так называемую, педагогическую тайну.
Футбол
Шуньич может покинуть «Динамо». Им интересуются клубы из Азии
Интерес к футболисту проявляют азиатские клубы. Шуньич перешёл в «Динамо» летом 2017 года из немецкого «Штутгарта».
Политика
В России сформировано новое правительство
Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.
Шоу-бизнес
Елизавета II забрала у Меган Маркл все подаренные украшения
Елизавета II лишила жену принца Гарри Меган Маркл всех подаренных ей украшений из-за решения пары отказаться от королевского титула.
Футбол
В «Сочи» официально подтвердили трансфер Кокорина
Футбольный клуб «Сочи» официально объявил о трансфере нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
Политика
Индексацию пенсий закрепят в Конституции
В пакете поправок в Конституцию, внесенных Президентом России Владимиром Путиным в Государственную Думу, содержатся нормы по регулярной индексации пенсий, сообщает DEITA.
Кино
Феникс получил премию Гильдии киноактеров США
Актер получил премию за роль в фильме "Джокер". А известная актриса Рене Зеллвегер получила премию в номинации "Лучшая женская роль".
Политика
Объявлен новый состав правительства России
15 января российское правительство ушло в отставку. Председателем кабмина был назначен глава ФНС Михаил Мишустин.
Происшествия
Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко был арестован Анапским судом за пьяный дебош в поселке Супсех.
Авто
Составлен рейтинг самых комфортных автомобилей
Британское издание Carbuyer составило рейтинг самых комфортных премиальных и массовых автомобилей без учета их технических характеристик.
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском
Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Политика
Ну вот и назван состав нового Правительства.
Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
Здоровье
Один из членов семьи с редкой болезнью умер в Нижегородской области
Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием (болезнь Фабри), умер на 52 году жизни.
Здоровье
Кардиолог Федоров рассказал, как предотвратить тромбоз
Установлено, что смерть актрисы наступила из-за оторвавшегося тромба. Кардиолог Алексей Федоров рассказал о способах профилактики тромбоза.
Фигурное катание
Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в австрийском Граце
Соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию стартует в среду в австрийском Граце.
Общество
У станции метро «Пионерская» в Петербурге возведут многоэтажный ТРЦ
Затянувшиеся планы по возведению торгово-развлекательного центра (ТРЦ) возле станции метро «Пионерская» на синей ветке Петербургского метрополитена все же будут реализованы к 2023 году.
Здоровье
В США зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавируса
Первый случай заражения новым типом коронавируса выявили в США.
Игры
Опубликованы новые скриншоты DOOM Eternal и много роликов с геймплеем
Компания Bethesda выложила в сеть новую серию высококачественных скриншотов предстоящей игры DOOM Eternal.
Происшествия
При пожаре в жилом доме в Томской области погибли 11 человек
При пожаре в одноэтажном деревянном доме в Томской области погибли 11 человек, сообщает МЧС.
Общество
Оззи Осборн рассказал, что страдает болезнью Паркинсона
Британский рок-музыкант Оззи Осборн рассказал, что страдает болезнью Паркинсона.
Музыка
Русские священники покорили жюри французского «Голоса»
Общество
Доступ к сайтам госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным
С первого марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении портала госуслуг и сайтов всех органов власти в стране.
Футбол
Ларин: Пиняев снова увиделся с Сульшером, они с Матой его узнали, подошли
Директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал, что 15-летний нападающий команды Сергей Пиняев вновь побывал в расположении «Манчестер Юнайтед».
Происшествия
В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева
В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
Общество
Принц Гарри улетел к Меган Маркл в Канаду
Принц Гарри покинул Великобританию, улетев в Канаду к своей семье, жене Меган Маркл и их восьмимесячному сыну Арчи.
Игры
В Сети нашли забытую игру о «Ведьмаке» про молодого Геральта
На волне популярности сериала "Ведьмак" от Netflix в Сети стало появляться много интересных материалов по играм, которые в свое время заложили фундамент фан-базы саги Анджея Сапковского.
Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.