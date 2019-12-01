Экономика

ИнфоросБелоруссия ожидает цены на газ из России на уровне Смоленской области

Со слов премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, белорусская сторона рассчитывает на цену российского газа на уровне Смоленской области плюс транспортировка, передает ТАСС. Целью интеграции являются равные условия для субъектов хозяйствования, включающие и равные цены на энергоносители, уверен он.
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Минск хочет покупать газ по ценам на уровне Смоленской области

Smolnarod.ru04:07

Белоруссия ожидает цены на газ из России на уровне Смоленской области

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РЕН ТВ02:25

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Минск платит за газ $127 за тысячу кубов, а хочет платить $72 как Смоленск: узнали что имел в виду Сергей Румас

КП - Беларусь09:23
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 14:52, Ашберн
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Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от саммита «нормандской четверки» и двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
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