Экономика
Аргументы и ФактыБелоруссия хочет получать газ из РФ по ценам для Смоленской области
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск хочет получать газ из РФ по ценам для Смоленской области, передает ТАСС. «Позиция наша - это цена ближайшего от нас региона - Смоленская область, плюс расходы на транспортировку», - сказал Румас.
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Позиция наша - это цена ближайшего от нас региона - Смоленская область - плюс расходы на транспортировку.
— Сергей Румас, белорусский политикТАСС 02:22
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 10:55, Ашберн
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