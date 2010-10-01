Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыБелоруссия хочет получать газ из РФ по ценам для Смоленской области

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск хочет получать газ из РФ по ценам для Смоленской области, передает ТАСС. «Позиция наша - это цена ближайшего от нас региона - Смоленская область, плюс расходы на транспортировку», - сказал Румас.
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Сергей Румас
Позиция наша - это цена ближайшего от нас региона - Смоленская область - плюс расходы на транспортировку.
— Сергей Румас, белорусский политикТАСС 02:22

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