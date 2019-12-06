Экономика
Аргументы и ФактыБелоруссия хочет получать газ из РФ по ценам для Смоленской области
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск хочет получать газ из РФ по ценам для Смоленской области, передает ТАСС. «Позиция наша - это цена ближайшего от нас региона - Смоленская область, плюс расходы на транспортировку», - сказал Румас.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Москва и Минск пока не могут согласовать шестнадцать вопросов в рамках интеграции
Эхо Москвывчера в 02:31
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 00:10, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 00:10, Ашберн
Общество
В Оренбуржье из-за метели закрыли дороги
Кино
Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма
Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Политика
Зеленский отказался от прямых переговоров с республиками Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести прямые переговоры с представителями народных республик Донбасса.
Наука
Способностью усваивать алкоголь человечество обязано обезьянам
Происшествия
В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК
Политика
Путин: работы по прокладке «Северного потока-2» практически завершены
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов за 2019 год.
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова вышла в свет в прозрачной блузке
Перед публикой 51-летняя Стриженова появилась в черной юбке с завышенной талией и прозрачной блузке с объемными рукавами.
Биатлон
Определился состав сборной России на мужскую эстафету в Эстерсунде
Тренерский штаб сборной России назвал состав на мужскую эстафету в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Космос
Ученым удалось доказать существование Бога
Ученые сумели доказать существование Бога.
Футбол
Вратарь «Арсенала» и сборной Германии назвал Анапу раем
Как писал интернет-портал «Кубань 24», главный тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что поле на стадионе в Сочи подготовили на топ-уровне к приезду российской сборной.
Политика
Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы предложила Украине пересмотреть закон о государственном языке, говорится в отчете, поступившем в РИА новости.
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста
В апреле этого года стало известно о расставании 49-летнего солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова с его 34-летней супругой Мариной, которая ушла от него к 27-летнему баскетболисту Андрею Зубкову.
Происшествия
В кафе в Москве произошла драка со стрельбой
Экономика
Госдума одобрила законопроект о реформе системы страхования вкладов
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о реформе системы страхования вкладов.
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Общество
Сохраняй, что имеешь: астрологи ухудшили прогноз на новый год
Как отметила Калиновская, главной опасностью предстоящего года станет "буря эмоций", которые захлестнут россиян и затуманят их логический подход.
Происшествия
Суд вынес приговор еще троим фигурантам «московского дела»
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Общество
В «Роскосмосе» оценили прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко прокомментировал прогноз журналиста издания The Hill о крахе России как космической державы.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех
Экономика
Минпросвещения разработало предложения по повышению зарплат учителей
Министерство просвещения направило на рассмотрение в Минтруд предложения по возможным сценариям обеспечения роста зарплат педагогов.
Политика
Путин и Меркель проведут переговоры на саммите «нормандской четверки»
Мероприятие состоится 9 декабря. Меркель также собирается провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Космос
Adidas первой протестирует обувь в космосе
Adidas может использовать полученные данные для изменения покрытия мяча или текстуры материалов, из которых он сделан, отмечает CNN.
Общество
ГИБДД изменит правила сдачи экзамена на права
ГИБДД внесет ряд изменений в сдачу экзамена на получение водительских прав.
Космос
Украина представила панораму своей «лунной базы»
Политика
СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Как пишет «Новая газета», несмотря на наличие «троих явных подозреваемых», — позднее арестованного в Германии Вадима Красикова, а также неких Владимира Ф. и Олега И. — дело дошло до суда только в 2014 году.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Россиянка Алена Косторная побила свой же мировой рекорд в короткой программе во время финала Гран-при в Турине.
Футбол