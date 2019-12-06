Экономика
ИнфоросБелоруссия ожидает цены на газ из России на уровне Смоленской области
Со слов премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, белорусская сторона рассчитывает на цену российского газа на уровне Смоленской области плюс транспортировка, передает ТАСС. Целью интеграции являются равные условия для субъектов хозяйствования, включающие и равные цены на энергоносители, уверен он.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 18:33, Ашберн
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 18:33, Ашберн
Общество
В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей
Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Армия и оружие
Украина обвинила российских «казаков» во внесудебных казнях в Донбассе
Экономика
Бизнесу предложили инвестировать в нацпроекты через аналоги трастов
Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.
Политика
На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»
Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
Политика
Парубий объяснил, почему оппозиция собирает людей на Майдане
Депутат «Европейской солидарности» Андрей Парубий заявил, что людей на Майдане накануне саммита «нормандской четверки» собирают, поскольку перед переговорами в Париже не посоветовались с оппозицией.
Футбол
«Арсенал» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Футболисты тульского «Арсенала» обыграли московский «Локомотив» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
В правительстве прокомментировали «расследование» про жену Медведева
Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы правительства Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
Экономика
Глава «Нафтогаза» заявил о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, заявил, что по решению Стокгольмского арбитражного суда компании удалось взыскать с "Газпрома" $2,1 млрд.
Наука
Ученые выяснили: раковые клетки не переносят микрогравитации
Исследователи поместили в миниатюрную центрифугу, воссоздающую эффект микрогравитации, раковые клетки яичников, молочных желез, носа и легких.
Музыка
Названы самые популярные видео на YouTube в России
Наука
В Швейцарии студент разгадал столетнюю задачу по физике
Политика
Дмитрий Медведев рассказал, зачем в России повысили пенсионный возраст
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах повышения пенсионного возраста в стране.
Политика
Порошенко посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным наедине
Бывший украинский лидер Петр Порошенко предостерег нынешнего главу Незалежной Владимира Зеленского от переговоров с президентом России Владимиром Путиным один на один на предстоящем саммите в "нормандском формате" в Париже.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках
Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
Политика
В Кремле прокомментировали дело Егора Жукова
Дело молодого блогера и студента ВШЭ Егора Жукова прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Общество
Село на Чукотке окружили 56 голодных белых медведей
Жителям села Рыркайпий угрожает серьезная опасность из-за огромного количества окруживших село белых медведей, рассказывает РенТВ.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева представила в Москве фильм «Тот самый концерт»
Народная артистка СССР Алла Пугачева представила в Москве фильм "Тот самый концерт" о своем юбилейном шоу в Кремлевском дворце.
Здоровье
ВОЗ: в 2018 году от кори умерли 140 тыс. человек
В 2018 году около 10 млн человек по всему миру заболели корью, число умерших от этой болезни составило более 142 тыс. человек, в основном это дети.
Хоккей
Торнтон ударил вратаря «Каролины» Мразека кулаком в голову
Чешский вратарь махнул клюшкой в сторону форварда. После этого Торнтон ударил Мразека кулаком в голову.
Космос
Робот с искусственным интеллектом поможет космонавтам в полете на Марс
Интеллектуальный робот Crew Interactive Mobile Companion 2 (или CIMON 2), оснащенный чувствительными к эмоциям голосовыми детекторами, в четверг с запуском SpaceX Falcon 9 отправился на Международную космическую станцию.
Гаджеты
Qualcomm представила новые ARM-чипы Snapdragon для Windows
Процессор Snapdragon 7c создан для ноутбуков и хромбуков, а с этим процессором устройства должны быть недорогими.
Космос
Пасмурная марсианская ночь глазами суперкомпьютера
Исследователи из Центра климатического моделирования Марса в Исследовательском центре Эймса НАСА в Силиконовой долине Калифорнии полагаются на суперкомпьютеры для создания таких визуализаций.
Спорт
Глава МОК примет любое решение WADA по России
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что подчинится решению Всемирного антидопингового агентства по «российскому вопросу», согласно стандарту по соответствию возглавляемой им организации.
Армия и оружие
Военных Турции впечатлили реальные возможности С-400
Испытания российских зенитно-ракетных комплексов С-400 превзошли самые смелые ожидания турецких военных, заявил информированный источник "Газеты.ру".
Происшествия
Под Омском нашли кровавое озеро
По словам пользователя, окружность кровавого озера составляет порядка 30−40 метров, вокруг водоёма из крови распространяется неприятный запах.
Кино
Netflix выпустила три постера «Ведьмака»
Netflix опубликовала три новых характер-постера с главными героями сериала «Ведьмак».
Футбол
«Манчестер Сити» получит проблемы от «Юнайтед» в дерби
Поединок 16-го тура АПЛ «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» пройдет седьмого декабря на стадионе «Этихад» в Манчестере.
Общество
В России закроют часть магазинов SPAR
Крупнейший франчайзинг голландской сети SPAR в России «ТД Интерторг» намерен провести реструктуризацию и закрыть часть магазинов.