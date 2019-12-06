Со слов премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, белорусская сторона рассчитывает на цену российского газа на уровне Смоленской области плюс транспортировка, передает ТАСС. Целью интеграции являются равные условия для субъектов хозяйствования, включающие и равные цены на энергоносители, уверен он.

Белоруссия ожидает цены на газ из России на уровне Смоленской области

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