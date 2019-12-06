Экономика

ИнфоросБелоруссия ожидает цены на газ из России на уровне Смоленской области

Со слов премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, белорусская сторона рассчитывает на цену российского газа на уровне Смоленской области плюс транспортировка, передает ТАСС. Целью интеграции являются равные условия для субъектов хозяйствования, включающие и равные цены на энергоносители, уверен он.
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Минск хочет покупать газ по ценам на уровне Смоленской области

Smolnarod.ruвчера в 04:07

Премьер Белоруссии заявил, что Минск хочет цену на газ на уровне Смоленской области

ТАССвчера в 02:22

Премьер-министр Белоруссии назвал приемлемую цену на российский газ

REGNUMвчера в 03:10

Румас назвал цену российского газа, на которую рассчитывает Минск

РИА Новостивчера в 02:50

Москва и Минск пока не могут согласовать шестнадцать вопросов в рамках интеграции

Эхо Москвывчера в 02:31

Белоруссия хочет получать газ по внутрироссийским ценам

News.ruвчера в 02:28

Белоруссия ожидает цены на газ из России на уровне Смоленской области

RT на русскомвчера в 03:44
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 17:17, Ашберн

Минск платит за газ $127 за тысячу кубов, а хочет платить $72 как Смоленск: узнали что имел в виду Сергей Румас

КП - Беларусьвчера в 09:23
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 17:17, Ашберн
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На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.
РИА Новости 15:59
Экономика

Миллиардеры из Вологды скупают конкурентов

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В субботу на специально построенной для легендарного боя арене «Diriyah Arena» в Саудовской Аравии состоится второй поединок Руиса и Джошуа.
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Гамма модификаций кросс-купе Mercedes-Benz GLE пополнилась новой гибридной версией GLE 350 de, с возможностью подзарядки от бытовой сети, на данный момент это самое экономичное исполнение для вседорожника, в будущем такая же модификация появится и у стандартного GLE.
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Газета.Ru 17:11
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ФК «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

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По данным подразделения полиции, мужчину 1953 года рождения, управлявшего автомобилем Toyota, лишали прав за вождение в нетрезвом виде.
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Помощник Зеленского призвал уточнить Минские договоренности

В Киеве отметили, что заключенные пять лет назад Минские соглашения нуждаются в уточнении.
Piter.tv 14:31
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Косторная с мировым рекордом по сумме выступила в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная представила произвольную программу в финале серии Гран-при в итальянском Турине.
Нева Спорт 15:43
Футбол

CAS сократил трансферный бан «Челси»

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок запрета на подписание новых игроков, который был наложен на лондонский «Челси».
RT на русском вчера в 07:19
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Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Мальорку»

RT на русском 16:53
Политика

Путин: Строительство «Северного потока-2» подходит к концу

В настоящее время немецкие потребители бесперебойно снабжаются российским газом, а после введения «Северного потока-2» в эксплуатацию спрос в энергоресурсе будет удовлетворен не только в Германии, но и в других европейских странах, подчеркнул Владимир Путин.
RuNews24.ru вчера в 07:36
Общество

Болельщики «Спартака» попросили СК оценить слова Запашного о фанатах

Известия 07:55
Футбол

Лацио нанес «Ювентусу» первое поражение в чемпионате Италии

"Лацио" продлил победную серию в чемпионате Италии до семи матчей, а "Ювентус" потерпел первое поражение в текущем розыгрыше турнира.
РИА Новости 17:00
Политика

Адвокат студента ВШЭ Жукова признался в финансировании ВСУ

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Наука

Человечество выжило благодаря способности усваивать алкоголь

Способность усваивать естественный алкоголь спасла предков человека от вымирания, выяснили британские ученые.
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Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
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Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

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Армия и оружие

Пуск грозящей Крымскому мосту украинской ракеты сняли на видео

Видео испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун" попало в сеть.
Газета.Ru 15:08
Космос

Пасмурная марсианская ночь глазами суперкомпьютера

Исследователи из Центра климатического моделирования Марса в Исследовательском центре Эймса НАСА в Силиконовой долине Калифорнии полагаются на суперкомпьютеры для создания таких визуализаций.
AstroNews.ru 04 декабря в 23:44
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Водопад Виктория обмелел до тонкой струйки

Привлекающий миллионы туристов в Замбию и Зимбабве водопад превратился в струйку из-за сильнейшей засухи.
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Орешкин рассказал об итогах переговоров Путина и Лукашенко

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СМИ: Замкомандира Президентского полка нашли мертвым в Москве

Заместитель командира Президентского полка Роман Лотвин найден мертвым в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
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Названы разрушающие кишечник продукты

Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Газета.Ru 05:23
Происшествия

Брата убитого на Урале мальчика поместили в психлечебницу

В психиатрическую больницу Екатеринбурга доставили троих детей, родители которых состояли в секте.
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Полиция подозревает двух человек после пожара в одесском колледже

При пожаре в одесском колледже, который произошел 4 декабря, погибли пять человек, двух из них опознали родственники.
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Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
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Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

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В Биробиджане начался пожар в торговом центре

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СНБО Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса

Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса, который будет рассматриваться как основной, заявил по результатам закрытого заседания совета его секретарь Алексей Данилов.
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