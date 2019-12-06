Экономика
ИнфоросБелоруссия ожидает цены на газ из России на уровне Смоленской области
Со слов премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, белорусская сторона рассчитывает на цену российского газа на уровне Смоленской области плюс транспортировка, передает ТАСС. Целью интеграции являются равные условия для субъектов хозяйствования, включающие и равные цены на энергоносители, уверен он.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Москва и Минск пока не могут согласовать шестнадцать вопросов в рамках интеграции
Эхо Москвывчера в 02:31
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 17:17, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 17:17, Ашберн
Общество
На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.
Экономика
Миллиардеры из Вологды скупают конкурентов
Только за 2018 год компания Playrix, принадлежащая Игорю и Дмитрию Бухманам потратила на покупку фирм-конкурентов более 100 млн. дол.
Единоборства
Первый канал покажет боксерский поединок Энди Руиса и Энтони Джошуа
В субботу на специально построенной для легендарного боя арене «Diriyah Arena» в Саудовской Аравии состоится второй поединок Руиса и Джошуа.
Авто
Mercedes-Benz GLE Coupe стал экономичнее
Гамма модификаций кросс-купе Mercedes-Benz GLE пополнилась новой гибридной версией GLE 350 de, с возможностью подзарядки от бытовой сети, на данный момент это самое экономичное исполнение для вседорожника, в будущем такая же модификация появится и у стандартного GLE.
Армия и оружие
В США отметили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США отстает от России в создании гиперзвукового оружия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Футбол
ФК «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ
Происшествия
Вероятного виновника ДТП в Нижнем Новгороде уже ловили на пьяной езде
По данным подразделения полиции, мужчину 1953 года рождения, управлявшего автомобилем Toyota, лишали прав за вождение в нетрезвом виде.
Политика
Помощник Зеленского призвал уточнить Минские договоренности
В Киеве отметили, что заключенные пять лет назад Минские соглашения нуждаются в уточнении.
Фигурное катание
Косторная с мировым рекордом по сумме выступила в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная представила произвольную программу в финале серии Гран-при в итальянском Турине.
Футбол
CAS сократил трансферный бан «Челси»
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок запрета на подписание новых игроков, который был наложен на лондонский «Челси».
Футбол
Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Мальорку»
Политика
Путин: Строительство «Северного потока-2» подходит к концу
В настоящее время немецкие потребители бесперебойно снабжаются российским газом, а после введения «Северного потока-2» в эксплуатацию спрос в энергоресурсе будет удовлетворен не только в Германии, но и в других европейских странах, подчеркнул Владимир Путин.
Футбол
Лацио нанес «Ювентусу» первое поражение в чемпионате Италии
"Лацио" продлил победную серию в чемпионате Италии до семи матчей, а "Ювентус" потерпел первое поражение в текущем розыгрыше турнира.
Наука
Человечество выжило благодаря способности усваивать алкоголь
Способность усваивать естественный алкоголь спасла предков человека от вымирания, выяснили британские ученые.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Армия и оружие
Пуск грозящей Крымскому мосту украинской ракеты сняли на видео
Видео испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун" попало в сеть.
Космос
Пасмурная марсианская ночь глазами суперкомпьютера
Исследователи из Центра климатического моделирования Марса в Исследовательском центре Эймса НАСА в Силиконовой долине Калифорнии полагаются на суперкомпьютеры для создания таких визуализаций.
Общество
Водопад Виктория обмелел до тонкой струйки
Привлекающий миллионы туристов в Замбию и Зимбабве водопад превратился в струйку из-за сильнейшей засухи.
Политика
Орешкин рассказал об итогах переговоров Путина и Лукашенко
Происшествия
СМИ: Замкомандира Президентского полка нашли мертвым в Москве
Заместитель командира Президентского полка Роман Лотвин найден мертвым в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Происшествия
Брата убитого на Урале мальчика поместили в психлечебницу
В психиатрическую больницу Екатеринбурга доставили троих детей, родители которых состояли в секте.
Происшествия
Полиция подозревает двух человек после пожара в одесском колледже
При пожаре в одесском колледже, который произошел 4 декабря, погибли пять человек, двух из них опознали родственники.
Общество
Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Происшествия
В Биробиджане начался пожар в торговом центре
Политика
СНБО Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса
Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса, который будет рассматриваться как основной, заявил по результатам закрытого заседания совета его секретарь Алексей Данилов.