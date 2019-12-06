Экономика
ИнфоросБелоруссия ожидает цены на газ из России на уровне Смоленской области
Со слов премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, белорусская сторона рассчитывает на цену российского газа на уровне Смоленской области плюс транспортировка, передает ТАСС. Целью интеграции являются равные условия для субъектов хозяйствования, включающие и равные цены на энергоносители, уверен он.
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Москва и Минск пока не могут согласовать шестнадцать вопросов в рамках интеграции
Эхо Москвывчера в 02:31
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 18:24, Ашберн
Кино
«Левиафан» попал в список лучших фильмов десятилетия
Общество
ГИБДД изменит правила сдачи экзамена на права
ГИБДД внесет ряд изменений в сдачу экзамена на получение водительских прав.
Шоу-бизнес
Павлиашвили посоветовал Паулсу благодарить Бога за российских зрителей
«Если человек приходит и высказывает тебе свою любовь, свое уважение, за это нужно благодарить Бога», - цитирует Павлиашвили телеканал «360».
Происшествия
В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК
Авто
Представитель АвтоВАЗа сообщил, когда качество машин LADA станет лучше
В случае с LADA речь идет об оптимальном соотношении стоимости и качества, отметил дизайнер.
Единоборства
Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы
Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Биатлон
Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете
Политика
МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд
«Сотрудники МВФ достигли соглашения с властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования», — добавила она.
Политика
ДНР передала тело погибшего офицера «Альфы» представителям Киева
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о передаче представителям Киева тела погибшего офицера группы "Альфа".
Происшествия
Зеленский объявил траур по погибшим от пожара в Одессе
Лидер киевской власти Владимир Зеленский подписал указ о трауре в связи с пожаром в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю из-за концертов в России
Певец Николай Басков рассказал о реакции Софии Ротару на скандал, который разразился после того, как певица заявила о намерении возобновить выступления в России.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Армия и оружие
Швейцарская армия закупила машины разведки на базе Eagle 6x6
Прототип БМ Eagle 6х6 с разведывательным комплексом TASYS и модулем с 12, 7-мм пулеметом Швейцарская армия получит на вооружение разведывательную машину на основе новой колесной бронированной машины (БРМ) Eagle 6x6.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» победил в дерби «Манчестер Сити»
Футбол
Юбилейный матч, голевой пас: Головин помог «Монако» разгромить «Амьен»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин стал одним из соавторов разгромной победы своего клуба в рамках матча 17 тура чемпионата Франции над "Амьеном".
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
Политика
Жириновский объяснил «обман» россиян со стиральными порошками
4 декабря ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.
Автоспорт
Квят больше не в «Торо Россо», а Нидерланды снова в календаре. Как изменится «Формула-1» в 2020-м
В 2019-м канадец был тест-пилотом британской конюшни и по большому счету являлся единственным претендентом на место в составе главного аутсайдера последних лет в «Ф-1».
Авто
Россияне стали чаще покупать подержанные машины на заемные средства
Армия и оружие
США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии
Шоу-бизнес
Алла Пугачева представила в столице фильм «Тот самый концерт»
Народная артистка СССР Алла Пугачева представила в столичном кинотеатре «Октябрь» фильм «Тот самый концерт», передает ТАСС.
Футбол
Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Мальорку»
В матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу среди команд Примеры «Барселона» одержала победу над «Мальоркой».
Музыка
«Яндекс» назвал самых популярных исполнителей 2019 года
Армия и оружие
США восхитили разработки тульского КБП
Политика
Порошенко рекомендовал Зеленскому не встречаться с Путиным тет-а-тет
В своем блоге на сайте "Украинской правды" экс-глава страны дал несколько советов действующему украинскому главе Владимиру Зеленскому, который должен встретиться в Париже с российским лидером Владимиром Путиным.
Происшествия
При взрыве газа в многоэтажке в Словакии погибли четверо
В результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в городе Прешов на востоке Словакии погибли четыре человека, более 10 жильцов пострадали, передает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.
Футбол
Тедеско: «Спартак» ждет тяжелый матч с постоянным давлением «Ростова»
Футболистов московского "Спартака" ждет тяжелый матч с "Ростовом" в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), поскольку ростовчане будут активно прессинговать красно-белых до конца игры.
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Общество
Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.