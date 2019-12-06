Со слов премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, белорусская сторона рассчитывает на цену российского газа на уровне Смоленской области плюс транспортировка, передает ТАСС. Целью интеграции являются равные условия для субъектов хозяйствования, включающие и равные цены на энергоносители, уверен он.

Белоруссия ожидает цены на газ из России на уровне Смоленской области

Политика МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд «Сотрудники МВФ достигли соглашения с властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования», — добавила она.

Происшествия Зеленский объявил траур по погибшим от пожара в Одессе Лидер киевской власти Владимир Зеленский подписал указ о трауре в связи с пожаром в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Армия и оружие Швейцарская армия закупила машины разведки на базе Eagle 6x6 Прототип БМ Eagle 6х6 с разведывательным комплексом TASYS и модулем с 12, 7-мм пулеметом Швейцарская армия получит на вооружение разведывательную машину на основе новой колесной бронированной машины (БРМ) Eagle 6x6.

Музыка Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.

Политика Жириновский объяснил «обман» россиян со стиральными порошками 4 декабря ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.

Политика Порошенко рекомендовал Зеленскому не встречаться с Путиным тет-а-тет В своем блоге на сайте "Украинской правды" экс-глава страны дал несколько советов действующему украинскому главе Владимиру Зеленскому, который должен встретиться в Париже с российским лидером Владимиром Путиным.

Происшествия При взрыве газа в многоэтажке в Словакии погибли четверо В результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в городе Прешов на востоке Словакии погибли четыре человека, более 10 жильцов пострадали, передает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.