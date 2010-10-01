Экономика
RT на русскомБелоруссия ожидает цены на газ из России на уровне Смоленской области
Белоруссия рассчитывает на цену газа из России на уровне Смоленской области плюс транспортировка. Об этом заявил белорусский премьер Сергей Румас. Как передаёт БЕЛТА, Румас в беседе с журналистами обозначил позицию Минска по цене на российский газ.
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Позиция наша - это цена ближайшего от нас региона - Смоленская область - плюс расходы на транспортировку.
— Сергей Румас, белорусский политикТАСС 02:22
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:22, Ашберн
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