Позиция наша - это цена ближайшего от нас региона - Смоленская область - плюс расходы на транспортировку.

Белоруссия рассчитывает на цену газа из России на уровне Смоленской области плюс транспортировка. Об этом заявил белорусский премьер Сергей Румас. Как передаёт БЕЛТА, Румас в беседе с журналистами обозначил позицию Минска по цене на российский газ.

Белоруссия ожидает цены на газ из России на уровне Смоленской области

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