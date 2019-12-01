Экономика
RT на русскомБелоруссия ожидает цены на газ из России на уровне Смоленской области
Белоруссия рассчитывает на цену газа из России на уровне Смоленской области плюс транспортировка. Об этом заявил белорусский премьер Сергей Румас. Как передаёт БЕЛТА, Румас в беседе с журналистами обозначил позицию Минска по цене на российский газ.
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Белоруссия ожидает цены на газ из России на уровне Смоленской области
RT на русском06 декабря в 03:44
Москва и Минск пока не могут согласовать шестнадцать вопросов в рамках интеграции
Эхо Москвы06 декабря в 02:31
Премьер Белоруссии заявил, что Минск хочет цену на газ на уровне Смоленской области
ТАСС06 декабря в 02:22
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 05:49, Ашберн
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Минск платит за газ $127 за тысячу кубов, а хочет платить $72 как Смоленск: узнали что имел в виду Сергей Румас
КП - Беларусь06 декабря в 09:23
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 05:49, Ашберн
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Власти Греции отказались экстрадировать во Францию или США гражданина России Александра Винника, который был задержан в стране летом 2017 года.
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Ещё один воронежский врач уехал в Липецк за миллионом
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Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
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Максакова заявила о желании приехать в Россию
Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
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