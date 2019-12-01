Экономика
RT на русскомБелоруссия ожидает цены на газ из России на уровне Смоленской области
Белоруссия рассчитывает на цену газа из России на уровне Смоленской области плюс транспортировка. Об этом заявил белорусский премьер Сергей Румас. Как передаёт БЕЛТА, Румас в беседе с журналистами обозначил позицию Минска по цене на российский газ.
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Позиция наша - это цена ближайшего от нас региона - Смоленская область - плюс расходы на транспортировку.
— Сергей Румас, белорусский политикТАСС 02:22
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
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